Чи змінить Нацбанк долар на євро для визначення курсу гривні

Разом зі зближенням України та ЄС зростає й роль євро в Україні. Про те, чи планує Нацбанк за цих умов замінити долар на євро, як основну валюту курсоутворення, та про інші економічні питання, в ефірі Business Breakfast розповів заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук. «Мінфін» публікує ключові тези.

Розвиток ШІ

Штучний інтелект вже змінює ринок праці і серйозно на нього вплине у тривалішій перспективі. Але думки про його вплив на економічну активність відрізняються. Бізнес очікує, що впровадження ШІ може збільшити світовий ВВП на 7−10% упродовж 10 років. Науковці (серед яких нобелевський лауреат Дарон Аджемоглу) стриманіші в аналогічних оцінках — не більше 2%.

Долар США, як резервна валюта

На сьогодні немає альтернативи долару, як провідній резервній валюті, тож у найближчі десятиліття він зберігатиме за собою цю роль. Водночас на регіональному рівні може відбуватися посилення ролі євро, юаня, бразильського реалу, також поширюватиметься використання віртуальних активів у різних сферах. Із подальшим розвитком технологій, інформаційних та платіжних систем переваги мати одну глобальну валюту знижуватимуться.

Політика НБУ та глобальні ринки

В умовах волатильності на глобальних ринках НБУ зберігатиме фокус на забезпеченні стабільності гривні (шляхом приведення інфляції до мети 5%) та підтримці адаптації економіки до змін зовнішнього середовища. Режим керованої гнучкості курсу відповідає цим завданням.

Євро vs долар

Долар залишається основною курсоутворюючою валютою. Водночас із подальшою євроінтеграцією України зв'язки з ЄС і роль євро посилюватимуться. НБУ вивчає питання щодо можливої зміни основної валюти для курсоутворення, але не варто очікувати змін у короткостроковій перспективі. Коли ці зміни відбудуться, то вплинуть вони лише на операційні процеси, водночас для бізнесу та населення вони будуть майже невідчутними.

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Натомість впровадження євро, замість гривні, — це дуже довготривалий шлях. Багато країн ЄС досі вважають за доцільне мати власні валюти і доволі категоричні в цьому.