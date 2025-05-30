Разом зі зближенням України та ЄС зростає й роль євро в Україні. Про те, чи планує Нацбанк за цих умов замінити долар на євро, як основну валюту курсоутворення, та про інші економічні питання, в ефірі Business Breakfast розповів заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук. «Мінфін» публікує ключові тези.
Чи змінить Нацбанк долар на євро для визначення курсу гривні
Розвиток ШІ
Штучний інтелект вже змінює ринок праці і серйозно на нього вплине у тривалішій перспективі. Але думки про його вплив на економічну активність відрізняються. Бізнес очікує, що впровадження ШІ може збільшити світовий ВВП на 7−10% упродовж 10 років. Науковці (серед яких нобелевський лауреат Дарон Аджемоглу) стриманіші в аналогічних оцінках — не більше 2%.
Долар США, як резервна валюта
На сьогодні немає альтернативи долару, як провідній резервній валюті, тож у найближчі десятиліття він зберігатиме за собою цю роль. Водночас на регіональному рівні може відбуватися посилення ролі євро, юаня, бразильського реалу, також поширюватиметься використання віртуальних активів у різних сферах. Із подальшим розвитком технологій, інформаційних та платіжних систем переваги мати одну глобальну валюту знижуватимуться.
Політика НБУ та глобальні ринки
В умовах волатильності на глобальних ринках НБУ зберігатиме фокус на забезпеченні стабільності гривні (шляхом приведення інфляції до мети 5%) та підтримці адаптації економіки до змін зовнішнього середовища. Режим керованої гнучкості курсу відповідає цим завданням.
Євро vs долар
Долар залишається основною курсоутворюючою валютою. Водночас із подальшою євроінтеграцією України зв'язки з ЄС і роль євро посилюватимуться. НБУ вивчає питання щодо можливої зміни основної валюти для курсоутворення, але не варто очікувати змін у короткостроковій перспективі. Коли ці зміни відбудуться, то вплинуть вони лише на операційні процеси, водночас для бізнесу та населення вони будуть майже невідчутними.
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Натомість впровадження євро, замість гривні, — це дуже довготривалий шлях. Багато країн ЄС досі вважають за доцільне мати власні валюти і доволі категоричні в цьому.
Коментарі - 6
Виникають сумніви щодо цього твердження, особливо якщо звернути увагу на «майже» невідчутними, бо це не означає «невідчутними».
Євро взагалі не поширений поза ЄС, а експорт котрий йде не з країн ЄС, як правило торгується в доларах. Відтак легко дійти висновку, що у випадку, коли гривню прив`яжуть до євро, замість долара, значить виторг з країнами ЄС настільки великий, що перекриває будь-який експорт з країнами з котрими Україна розплачується в доларах, проте євро дорожчий за долар, відтак і експорт буде дорожчим, бо ЄС розуміє, що Україна більше зацікавлена в ЄС, а не ЄС в Україні, відтак буде зазначати свої повністю європейські ціни, в євро, тобто кінцевий споживач якраз побачить деяке здорожчання продукції котра експортується з ЄС, оскільки на той момент часу, експорт з ЄС замінить експорт з інших країн, котрий на сьогодні оплачується в доларах.
Теж саме стосується і вартості будівельних матеріалів та нерухомості, бо ніхто не буде просто так квартиру котра коштувала умовно 100к доларів, продавати вам за повним еквівалентом, що на сьогодні було б — 88 255 тисяч євро, вам будуть продавати квартиру тепер за 100к євро, а ці суми мають вагу для населення, ну тільки якщо ви не депутат, бо якщо ви депутат в Україні значить ви вже мільйонер автоматично))
Тому ви не праві відносно «загальному зростанні цін на все, після переходу на євро» — нічого не міняється. Ми як купували в Європі за євро будматеріали, так по тій же ціні і далі будем купувати.