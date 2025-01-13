Чому Нацбанк продає рекордну кількість валюти, а гривня падає

Чистий продаж валюти Нацбанком минулого місяця становив $5,3 млрд, та, попри це, гривня продовжує падати. Чому це відбувається, та чи здатен регулятор підтримувати курсову стабільність, у колонці для ЕП розповів директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський. «Мінфін» вибрав головне.

Скільки Нацбанк продав валюти у грудні

Оборона України від агресора потребує використання значних ресурсів. Якщо у 2021 році видатки бюджету до ВВП становили 27,4%, то у 2024 році — вже 58,7%. Гарна новина в тому, що більшу частину ресурсів на фінансування дефіциту бюджету Україна отримує від міжнародних партнерів у валюті.

Проте витрачаються бюджетні ресурси здебільшого в гривні, яку уряд отримує від НБУ в обмін на валюту від зовнішньої допомоги. Остання зберігається в міжнародних резервах.

Тобто додаткова гривня потрапляє в обіг, коли фінансуються бюджетні видатки. Україна не може забезпечити свої зростаючі потреби в товарах (зокрема, зброї) та послугах самостійно. Відповідно, потрібен імпорт, а це додатковий попит на валюту. НБУ оцінює обсяги такого попиту і випускає на ринок валюту, яка має замістити гривню, що потрапила на ринок через бюджетні вливання.

Якщо врахувати обсяги видатків бюджету й міжнародної допомоги, а також значні потреби країни в умовах війни і сезонність видатків, то зростання чистого продажу валюти Нацбанком у грудні не виглядає вісником апокаліпсису. Наприклад, у грудні 2024 року Україна отримала від міжнародних партнерів близько $9,5 млрд, які значною мірою також спрямовувалися на фінансування бюджетних видатків, а чистий продаж валюти Національним банком становив $5,3 млрд.

До того ж не варто забувати, що минулого року НБУ впровадив масштабний пакет пом’якшення валютних обмежень, що частково збільшив попит на валюту, водночас суттєво полегшив умови ведення бізнесу в Україні.

Крім того, протягом другої половини 2023 — першої половини 2024 років на тлі зниження інфляції НБУ активно помʼякшував відсоткову політику, завдяки чому середньорічна облікова ставка знизилася до 13,7% у 2024 році з 22,4% у 2023 році.

Гривневі активи залишалися привабливими, однак не настільки, як у 2023 році, що спричинило додатковий попит на валюту. Водночас пом’якшення відсоткової політики сприяло відновленню процесів кредитування в країні.

Чи достатньо в НБУ залишилося валюти

Так. Надходження міжнародної допомоги у 2024 році, зокрема, і в грудні, не лише компенсувало продаж валюти Національним банком та виплати за зовнішнім боргом країни, а й дало змогу наростити міжнародні резерви.

За підсумками 2024 року, обсяг міжнародних резервів сягнув $43,8 млрд. Резервів достатньо, щоб НБУ і надалі міг підтримувати стійкість валютного ринку, в тому числі компенсуючи структурний дефіцит валюти на ринку, та згладжувати курсові коливання.

У 2025 році Україна розраховує отримати близько $38 млрд від партнерів. Отже, спроможність НБУ підтримувати достатній рівень міжнародних резервів та забезпечувати стійку ситуацію на валютному ринку залишиться високою.

Якщо НБУ продав так багато валюти, чому гривня стрімко девальвувала

По-перше, девальвація не була стрімкою, насамперед завдяки активній участі НБУ. Гривня у грудні 2024 року послабилася щодо долара на 1%, водночас, наприклад, у грудні минулого року — на 4,5%. Щодо євро курс гривні майже не змінився, що пов’язано зі зміцненням долара щодо євро.

Загалом, за підсумками 2024 року, курс гривні щодо долара США послабився на 10,6%. Такі темпи девальвації обмінного курсу гривні компенсувалися вищими відсотковими ставками за гривневими інструментами та дали змогу зберегти їхню вигідність для вкладників.

По-друге, в НБУ немає завдання зберігати курс на незмінному рівні. Від фіксації курсу Нацбанк відійшов свідомо, з огляду на всі ризики, що генерує цей режим (серед них — ризик валютної кризи, реалізацію якого ми бачили у 2008 та 2014 роках). Завдання ж НБУ — зберігати стійкість валютного ринку.

Йдеться не про відсутність курсових коливань, а про такі коливання курсу (як в один, так і в інший бік), які не загрожуватимуть поверненню інфляції до мети НБУ 5% на горизонті політики (до трьох років). Це завдання виконується.

По-третє, за режиму керованої гнучкості курсу (який нині застосовується), напрям руху курсу визначається змінами в балансі між попитом та пропозицією валюти. Коли чистий попит на валюту (попит мінус пропозиція) зростає, гривня слабшає, коли знижується — гривня зміцнюється. НБУ ж покриває структурний дефіцит валюти на ринку, щоб курсова динаміка дійсно могла визначатися ринковими змінами і на неї не тиснув зумовлений війною значний дефіцит валюти. Крім того, Нацбанк згладжує надмірні курсові коливання.

Так і відбувалося впродовж усього періоду керованої гнучкості, зокрема, і в грудні 2024 року. Курс гривні коливався в обидва боки як впродовж триваліших періодів, так і в розрізі окремих днів. Однак загалом у грудні переважно відбувалося зростання попиту на валюту, зокрема, на тлі сезонних чинників. Як наслідок, гривня помірно послабилася.

Чи збільшився наприкінці року попит на готівкову валюту

Ні. У грудні на готівковому сегменті валютного ринку чистий попит зберігався на рівні попереднього місяця, а різниця між готівковим та офіційним курсами становила близько 1%.

Загалом упродовж 2024 року вдалося суттєво посилити зв’язок між готівковим та безготівковим ринком. Із одного боку, наслідком цього є те, що послаблення офіційного курсу гривні впливає на відповідне послаблення курсу на готівковому ринку.

З іншого боку, готівковий ринок більше не живе окремим життям, коливання на ньому не є настільки значними, як у попередні періоди, а дії НБУ, спрямовані на збереження стійкості валютного ринку, позитивно впливають і на його готівковий сегмент.

Що буде на валютному ринку далі

Велика війна триває вже майже три роки. За цей період нам вдавалося зберігати контроль в умовах ще тих випробувань. Наприклад, коли обсяги міжнародної допомоги (в перші місяці вторгнення чи на початку минулого року) були дуже обмеженими.

Зараз маємо достатній обсяг міжнародних резервів (повторюся, $43,8 млрд на кінець грудня), натомість на 1 березня 2022 року він становив $27,6 млрд. З’явилося набагато більше конкретики щодо міжнародного фінансування, зокрема, завдяки механізму ERA Loans (країни-партнери надають безповоротну позику України під заставу доходів від знерухомлених активів рф).

Читайте також: Заможні українці несуть гроші до банків та вкладають кошти у валютні депозити

Крім того, для забезпечення стійкості валютного ринку та поступового сповільнення інфляції до мети 5% НБУ у грудні підвищив облікову ставку до 13,5%. Це рішення підтримало інтерес до гривневих активів — у грудні зростали як строкові вклади у гривні, так і портфель гривневих ОВДП, у тому числі через підвищення номінальних ставок за цими інструментами.

Отже, НБУ має достатньо інструментів для збереження стійкої ситуації на валютному ринку й надалі.