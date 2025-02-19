Американські трежеріс: як їх може купити приватний інвестор із України

На борговому ринку нині склалася унікальна ситуація. Американські трежеріс, які вважаються одним із найнадійніших активів, пропонують наразі вищу дохідність, ніж ті ж українські доларові ОВДП. Чи варто зараз вкладатися та за цих умов інвестувати в папери казначейства США, і як це зробити з України, розбирався «Мінфін».

Зараз доларові ОВДП в українських банках із погашенням приблизно через рік можна купити з дохідністю 4,2−4,3% річних (залежно від конкретної установи). Водночас дохідність американських боргових облігацій — трежеріс — на глобальних ринках становить практично ті ж 4,23%.

Якщо ж поглянути на американські папери з довшим строком погашення, то дохідність виявиться ще кращою. За десятилітніми паперами вона перевищує 4,5%, а за тридцятилітніми — 4,73%. При цьому ліквідність американських паперів висока, а тому інвестори не зобов'язані тримати їх до погашення та мають змогу продати у будь-який зручний момент.

Зазвичай, вищу дохідність пропонують менш надійні боргові інструменти. Адже інвестори готові їх купувати, якщо позичальник доплатить за ризик неповернення коштів. Водночас американські боргові папери вважаються одними з найнадійніших у світі, а тому можливість заробляти за ними більше, ніж за українськими, не може не дивувати.

Як змінюється дохідність трежеріс

Ще 5 років тому дохідність американських держоблігацій знаходилась на рівні, близькому до символічного, — 0,5−0,6% річних. Все змінилося, коли в умовах завершення пандемії коронавірусу Федеральна резервна система почала цикл підвищення ключової ставки, яка визначає дохідність залучення коштів у США.

Якщо на початку 2022 року ця ставка була 0,25%, то в середині 2022 року сягнула 5,5% і трималася на цьому рівні до вересня минулого року, коли нарешті американський регулятор розпочав цикл її зниження. З того часу ФРС переглядала її тричі, знизивши до 4,5%. За попередніми натяками регулятора, цього року може бути ще два зниження ставки — кожне по 25 базисних пунктів, тобто зрештою вона має опуститися до 4%.

Разом зі зростанням ключової ставки попередніми роками вгору йшла і дохідність облігацій. Свого піку вона досягла у жовтні 2023 року, коли за 10-річними паперами становила близько 4,9%. Однак такою високою дохідність паперів була недовго, коли на ринках з'являвся оптимізм щодо можливого помякшення політики ФРС — вона знижувалась.

Наприклад, у грудні 2023 та серпні 2024 року опускалася до 3,9%. Тобто була нижчою, ніж зараз, хоча в обох випадках ставка ФРС залишається на рівні 5,5%.

Відчутне зниження дохідності трежеріс відбулося у вересні минулого року, після того, як регулятор провів перше зниження ставки. Тоді заробити за американськими борговими паперами можна було в районі 3,6−3,8% річних.

Такою низькою дохідність була лічені тижні і далі почала відновлюватися. Багатьох це здивувало, оскільки на цьому фоні ФРС продовжував знижувати ставку, а відтак і заробітки за трежеріс повинні були б зменшуватись.

Чому дохідність облігацій наразі зростає

Дохідність американських облігацій не поспішає знижуватись через повернення страху прискорення інфляції, підґрунтям для якого стало поєднання низки чинників.

Перший — це швидше, ніж прогнозувалося, зростання економіки. За підсумками 2024 року, ВВП США зріс на 2,7%, за попередніх прогнозів у 1,2%. На поточний рік ФРС очікує зростання на 2,1% (раніше — 2%).

Також наприкінці минулого року кількість нових робочих місць приблизно на 100 тис. перевищила попередні очікування експертів. Всупереч попереднім оцінкам донизу йде і кількість нових заявок із отримання допомоги з безробіття. Ці чинники говорять про те, що економіка не охолоджується, що мало б стати необхідною умовою для зниження ставок.

Не радують інвесторів й останні інфляційні звіти. За підсумками січня, споживчі ціни у США у річному вимірі зросли на 3%. Це на 1 в.п. більше, ніж місяцем раніше, та на стільки ж вище прогнозів.

Bank of America у своєму останньому звіті припустив, що ФРС вже завершила цикл зниження ставок, оскільки ринок праці демонструє стійкість, що є характерною для експансії ділового циклу, а ризики інфляції «зміщуються в бік зростання». Зростання ж дохідності на довгострокові папери говорить насамперед про те, що інвестори побоюються нового витку інфляції.

На першому цього року засіданні ФРС, 29 січня, регулятор залишив ставки на попередньому рівні, що змусило інвесторів занервувати ще більше. Не допомогли навіть життєствердні заяви голови ФРС Джерома Пауелла про те, що нинішні ставки здатні зупинити прискорення інфляції, і в подальшому регулятор все ще підтримує зниження ставок.

Чи можуть українці купувати трежеріс

Висока дохідність американських цінних паперів створює гарну можливість для інвестицій. «Мінфін» вирішив розібратися, які загалом існують інструменти для цього і чи доступні вони українцям на практиці.

Придбання трежеріс на українських біржах

До повномасштабного російського вторгнення фінансові компанії почали активно заводити іноземні цінні папери для торгівлі на українських біржах. Завдяки цьому доступними для купівлі в Україні стали акції десятків компаній, серед них — Apple, Microsoft, Amazon, Coca‑Cola тощо. Так само допущені до торгівлі у нас були й американські боргові папери.

Для цього необхідно було подати заявку, після чого маркетмейкер купував необхідний папір на міжнародних ринках, заводив до України і передавав інвестору. Також цими акціями та облігаціями учасники торгів могли торгувати між собою, але для цього спершу мав наповнитись внутрішній ринок.

Особливої популярності нові інструменти в Україні не набули. Зокрема, в 2021 році на біржі ПФТС 98,3% від загального обсягу торгів припадало на українські ОВДП. А з травня 2019 року (коли відкрилася можливість купувати іноземні ЦП) і до кінця 2021 року за іноземними цінними паперами на цьому майданчику було укладено лише 208 біржових угод на суму близько 500 млн грн. Близько половини цієї суми припало на акції, і стільки ж — на облігації.

Після початку повномасштабного вторгнення ситуація з торгівлею іноземними цінними паперами в Україні погіршилася через обмеження НБУ щодо виводу капіталу за кордон, пояснив «Мінфіну» керівник розвитку інвестиційних продуктів БТС Брокер Сергій Гончаренко. Тому, за його словами, ліквідності в облігаціях США в Україні фактично немає, а угоди відбуваються адресно між покупцем та продавцем.

«Купити чи продати трежеріс в один клік на українських фондових майданчиках неможливо. Треба спочатку знайти продавця чи покупця і домовитися про ціну, яка відрізнятиметься не в кращий бік від цін на закордонній біржі», — розповів Гончаренко.

Похідні інвестиційні інструменти

За кордоном інвестори мають можливість купувати не лише трежеріс, але й похідні від них фінансові інструменти. Наприклад, ETF, що вкладають кошти у різні випуски цінних паперів. Завдяки ним інвестори отримують своєрідний мікс та усереднену дохідність.

До повномасштабної війни Україна теж стояла на порозі розвитку подібних інструментів. Наприклад, ІГ «Універ» створила декілька фондів, які орієнтувалися на іноземні цінні папери: «Ярослав Мудрий» — на індекс S&P 500, «Отаман» — на NASDAQ. Подібного фонду, що орієнтувався б на американські боргові папери, «Мінфіну» знайти не вдалося, але, зважаючи на те, що трежеріс вже були доступні на українських біржах, — його створення залишалось справою часу, головні перепони вже було усунуто.

Зараз же поява такого фонду неможлива, вважає Сергій Гончаренко. Причина в тих же валютних обмеженнях із боку Нацбанку під час воєнного стану.

Придбання на іноземних біржах

Оскільки інші інструменти фактично недоступні для роздрібного інвестора, єдиний варіант додати трежеріс до свого портфелю — придбати їх на міжнародних ринках.

Для цього необхідно мати рахунок у брокера, який надає доступ українцям до такої торгівлі. Найбільша серед таких компаній — Interactive Brokers. Відкрити в ній рахунок можна без особливих труднощів, це відбувається онлайн, і головна вимога — це підтвердити свою особу та місце проживання. Для цього доведеться завантажити скани відповідних документів.

Основна складність, яка виникає під час повномасштабної війни, — це переказ коштів на рахунок брокера. Раніше для цього варто було здійснити SWIFT-переказ, однак зараз НБУ дозволяє їх проведення лише в окремих випадках — придбання визначених видів товарів для ЗСУ, оплата навчання, лікування тощо.

Натомість поповнити рахунок брокерів можна через міжнародні платіжні системи. Наприклад, Wise, Zen, Paysera і, звичайно, Revolut, який нещодавно почав працювати в Україні.

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Нацбанк дозволяє здійснювати перекази з валютної картки українського банку на картку іншої фізичної особи за кордоном у межах ліміту 100 тис. грн на місяць. Той самий ліміт діє і для поповнення власного рахунку. Обмеження суми поширюється на перекази з картки одного банку. Таким чином, якщо у вас валютні картки у трьох українських установах, то загалом впродовж місяця ви можете переказати еквівалент 300 тис. грн.

Чи вигідно купувати трежеріс

Інвестуючи в американські боргові папери, варто враховувати додаткові витрати, які можуть суттєво знизити загальну дохідність інструменту. Насамперед це оподаткування. В Україні дохід, отриманий з трежеріс, оподатковуватиметься за ставкою 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Таким чином, загалом заплатити державі доведеться 23% від заробленого. Як наслідок — дохідність за десятирічними трежеріс із 4,5% знизиться до 3,46% «чистими». А це суттєво нижче дохідності за валютними ОВДП в Україні, які не оподатковуються.

Крім цього, можуть бути додаткові витрати. Наприклад, банківська комісія за переказ на Revolut чи іншу платіжну систему становитиме орієнтовно 1% (залежно від банку). Також у брокерів можуть бути власні комісії за придбання цінних паперів.

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Зважаючи на податки та додаткові витрати, валютні ОВДП виявляються дохіднішими, ніж трежеріс. Водночас американські цінні папери залишаються одними з найнадійніших у світі, а тому інвестиції у них — це насамперед про збереження коштів, а не заробіток.