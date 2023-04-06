Готівковий курс долара наближається до офіційного: 5 причин, чому

Курс долара в Україні продовжує падати, наближаючись до офіційної позначки 36,93 грн/долар. Чому так відбувається, розповів Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії. «Мінфін» вибрав головне.

Якщо перед підвищенням офіційного курсу в липні розрив між ним і готівковим сягав уже 28%, а на піку готівкового курсу у вересні — 16+%, то зараз ця різниця вже менше 2%.

Чому така динаміка? Тому що пропозиція валюти помітно перевищує попит. Саме на готівковому ринку, який, нагадаю, зараз відмежований від міжбанку.

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Поспекулюю про причини. Далі у довільному порядку, не по важливості:

Зменшення попиту на готівкову валюту у населення через можливість купити безнал з подальшим розміщенням на депозит. Депозити у валюті ростуть динамічно. Відсутність емісії гривні ще з кінця минулого року. Збільшення пропозиції через сезонний продаж валюти аграріями, які готувалися до посівної, і потребували гривневої готівки. Свіже щомісячне опитування НБУ (Індекс очікувань ділової активності) показує ріст позитивних очікувань у бізнесу. В торгівлі 38% очікують збільшення товароообороту, лише 17% — зниження. В промисловості 32% очікують приросту замовлень, 18% — зменшення. Відповідно, очікуючи зростання, підприємці також можуть продавати валюту для поповнення оборотного капіталу. І тіньова частина бізнесу робить це на гоівтковому ринку. Last, but not the least. Кажуть, що півтора місяці тому відбулася дуже переконлива розмова керівництва регулятора з керівниками комерційних банків, після якого останні від щирої душі прониклися важливістю дотримання норм фінмоніторингу щодо оцього всього «фінтеху».

Припускаю, хоча не маю доказів, що завзяте дотримання норм фінмону під страхом страшних біблійних кар теж істотно і позитивно вплинуло як на безнал (продаж валюти НБУ у березні зменшився на 32%, до «всього» $1,67 млрд), так і на готівковий ринок — зменшивши попит тіньового бізнесу на торби з валютою.

Оце мабуть основні фактори, але запрошую до дискусії.