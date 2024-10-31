Газові сховища ЄС заповнені на 95% — Єврокомісія

Зараз європейські сховища заповнені на 95%, що дорівнює 100 мільярдам кубометрів газу, або майже третині річної потреби ЄС у споживанні цього пального. Про це у Брюсселі на брифінгу повідомив речник Єврокомісії з питань енергетики Тім Макфі, передає Укрінформ.

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«Відповідно до надзвичайних заходів, здійснених під час енергетичної кризи 2022 року, для країн-членів була визначена зобов’язуюча правова мета: заповнювати свої газові сховища принаймні на 90% до 1 листопада кожного року. Граничний термін для цього настає вже завтра.

Я можу повідомити, що станом на сьогодні європейські газові сховища заповнені на 95% від їх ємності. Це означає, що близько 100 мільярдів кубометрів газу знаходяться у сховищах, що покриває близько однієї третини від наших річних потреб", — сказав речник Єврокомісії.

Коментуючи це, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон зауважила, що належне заповнення європейських газових сховищ перед опалювальним сезоном створює для ЄС сильну позицію для забезпечення стабільного постачання та обмеження цін на енергію наступної зими, дозволяє продовжувати зусилля з позбавлення залежності від імпорту російського викопного пального.

«Ми входимо у цю зиму із належним рівнем газу у сховищах по всій Європі», — сказала Сімсон.

Вона підкреслила, що такий результат досягнутий завдяки диверсифікації шляхів постачання газу, підвищенню частки відновлювальних джерел в європейському енергетичному балансі, а також зобов’язанням країн-членів в ефективному використанні та заощадженні енергії.

Нагадаємо

Як повідомлялося, після повномасштабного вторгнення в Україну росія почала шантажувати Європу скороченням постачання газу та провокуванням різкого зростання цін на енергію та енергоносії, щоб змусити країни ЄС відмовитися від політичної та військової підтримки України.

ЄС відповів на такий шантаж консолідованою позицією та ухваленням стратегічного плану REPowerEU, який передбачав диверсифікацію шляхів постачання енергії до ЄС, заходи її заощадження та підвищення енергоефективності промисловості і побутового сектору, масовані інвестиції в розвиток внутрішнього енергетичного виробництва за рахунок відновлювальних джерел.