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31 жовтня 2024, 15:54

НБУ покращив прогноз зростання економіки України

Національний банк України покращив прогноз зростання реального ВВП на 2024 та 2025 роки у порівнянні з липневим прогнозом. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Національний банк України покращив прогноз зростання реального ВВП на 2024 та 2025 роки у порівнянні з липневим прогнозом.
Фото: AI

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За підсумками 2024 року прогноз регулятор збільшив прогноз зростання ВВП України з 3,7% до 4%. За підсумками 2025 року — з 4,1% до 4,3%.

Водночас у 2026 році прогноз реального ВВП за підсумками року зменшився — з 4,8% до 4,6%.

Прогноз по номінальному ВВП покращився на 2024−2026 роки. Очікується, що номінальний ВВП України:

  • у 2024 році становитиме 7,6 трлн грн,
  • у 2025 році — 8,7 трлн грн,
  • у 2026 році — 9,7 трлн грн.

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За словами Пишного, зростання економіки триває, хоча й залишається обмеженим через вплив війни.

Хвилі атак росії на енергетичну інфраструктуру, пожвавлення міграції та брак трудових ресурсів гальмували відновлення економіки, однак реальний ВВП надалі зростав — як у другому, так і третьому кварталах 2024 року.

Причому менший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії та дещо вищі врожаї ранніх зернових культур дали змогу НБУ підвищити прогноз зростання реального ВВП у 2024 році — до 4%.

«Значні бюджетні стимули, підкріплені суттєвими обсягами міжнародного фінансування, збільшення доходів домогосподарств, а також нарощування випуску в рослинництві та стійкий зовнішній попит сприятимуть подальшому зростанню української економіки — на 4,3−4,6% у 2025−2026 роках», — заявив голова НБУ.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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