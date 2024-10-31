У жовтні до загального фонду держбюджету надійшло 128 мільярдів

У жовтні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 128,4 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на оперативні дані станом на 16:00 31 жовтня.

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За підсумками жовтня надходження платежів від Державної податкової служби становили 68,5 млрд грн, в тому числі:

24,4 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 39,7 млрд, відшкодовано — 15,3 млрд грн);

22,9 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

11,4 млрд грн — акцизний податок;

5,9 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

3,0 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 54 млрд грн.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками жовтня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 177 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 43,8 млрд грн (станом на 31 жовтня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.