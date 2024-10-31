Укренерго отримало 10 мільйонів євро гранту від ЄБРР

НЕК «Укренерго» отримала 10 млн євро гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Відповідну угоду вчора підписали тимчасовий виконувач обов'язків голови правління компанії Олексій Брехт та директор Департаменту енергетики в Європі ЄБРР Гжегож Зелінскі.

Куди спрямують кошти

В Укренерго зазначили, що кошти будуть спрямовані на покриття критично важливих операційних витрат компанії та підтримку ліквідності.

Попередні гранти і кредити від банку спрямовувались на потреби відновлення мережі системи передачі та придбання дороговартісного обладнання, зокрема — автотрансформаторів.

А також на підтримку ліквідності компанії у складних умовах. Крім того, ЄБРР фінансує роботи з облаштування пасивного захисту на ключових підстанціях Укренерго.

Нагадаємо

Раніше Брехт заявив, що найближча зима буде однією з найважчих за попередні три роки. Укренерго проводить підготовку до кількох можливих сценаріїв проходження зими 2024−2025 років.