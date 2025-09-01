Як торгують зіркові криптоблогери: 3 робочі стратегії для криптовалют

Криптовалюти досі асоціюються з «легкими грошима» — швидкими інвестиціями на тлі хайпу й історіями про мільйонні прибутки за одну ніч. Дехто справді встигає «вскочити» в тренд і за добу множить капітал, але за межами гучних заголовків — ринок, де більшість втрачає.

«Мінфін» розповість про стратегії популярних блогерів-трейдерів, які вже здобули довіру мільйонів підписників, і про те, що вони можуть порадити початківцям.

Стратегія Крейга Перкоко: імпульсний трейдинг на коротких таймфреймах

Серед великої кількості криптоблогерів, які пропонують готові сигнали або поверхневі поради, є ті, хто демонструє свій підхід повністю — від ідеї до виконання угоди. Одним із таких є Крейг Перкоко (Craig Percoco), чия відкрита манера роботи та акцент на дисципліні зробили його впізнаваним серед криптодейтрейдерів.

Його методика ґрунтується на імпульсному трейдингу (momentum trading) — входах у ринок під час формування сильного цінового руху, щоб зафіксувати найдинамічнішу його частину.

Перкоко торгує на голому графіку — тобто без зайвих індикаторів, аби фокус був виключно на ціні, свічкових формаціях та зонах підтримки/опору. Саме ці рівні, разом із реакцією обсягів, а саме пробій із різким стрибком обсягу торгів (volume spike), слугують відправною точкою для входу.

Крім того, після пробою він зазвичай чекає, чи відкотиться ціна назад, щоб протестувати пробитий рівень, як нову підтримку/опір. Якщо рітест підтверджується (свічка закривається в «правильному» напрямку), він заходить у позицію. Це зменшує ризик потрапити в хибний пробій і дозволяє виставити стоп-лос ближче до рівня.

Ключові елементи підходу Перкоко:

Сетапи на пробій (breakouts) — відкриття позицій у момент, коли ціна проходить значний технічний рівень підтримки чи опору, часто з очікуванням рітесту рівня перед фінальним входом.

— відкриття позицій у момент, коли ціна проходить значний технічний рівень підтримки чи опору, часто з очікуванням рітесту рівня перед фінальним входом. Аналіз обсягів (пошук volume spikes) — підтвердження пробою різким зростанням обсягу торгів, що сигналізує про активність великих учасників ринку та допомагає відокремити справжній рух від фальшивого пробою.

— підтвердження пробою різким зростанням обсягу торгів, що сигналізує про активність великих учасників ринку та допомагає відокремити справжній рух від фальшивого пробою. Fair value gap (FVG) — ціновий розрив на графіку, який Перкоко використовує, як додатковий фільтр: він може чекати його заповнення перед або після входу, а також застосовує FVG, як орієнтир для таргету або підсилення рівня на рітесті.

— ціновий розрив на графіку, який Перкоко використовує, як додатковий фільтр: він може чекати його заповнення перед або після входу, а також застосовує FVG, як орієнтир для таргету або підсилення рівня на рітесті. Висока волатильність без «порубаного» («choppy») ринку — стратегія є найефективнішою, коли ціна рухається динамічно й напрямок тренду є очевидним. У «рубаних» умовах із хаотичними коливаннями зростає ризик фальшивих пробоїв і знижується якість сигналів.

— стратегія є найефективнішою, коли ціна рухається динамічно й напрямок тренду є очевидним. У «рубаних» умовах із хаотичними коливаннями зростає ризик фальшивих пробоїв і знижується якість сигналів. Короткі таймфрейми (1−5 хв) — для швидкої ідентифікації точок входу та виходу.

Ризик-менеджмент у стратегії жорсткий: стоп-лоси виставляються відразу після входу, зазвичай на відстані декількох відсотків від точки входу, але з фіксованим грошовим ризиком на угоду.

Це означає, що розмір позиції підбирається так, щоб потенційна втрата завжди залишалася в межах заздалегідь визначеної суми, незалежно від волатильності активу.

Розрахунок потенційного прибутку базується на співвідношенні ризику до винагороди (risk/reward ratio), що визначається ще до входу в угоду. Тейк-профіти фіксуються швидко, що дозволяє серією прибуткових угод перекривати поодинокі збитки.

Сильна сторона підходу — його прозорість: трейдер регулярно проводить прямі трансляції, під час яких пояснює власні дії, включно з емоційними аспектами прийняття рішень. Це робить його контент корисним для початківців, які прагнуть зрозуміти реальні умови роботи на ринку.

MoneyZG: скальпінг із готовими шаблонами та освітнім підходом

На відміну від багатьох криптоблогерів, які обмежуються демонстрацією угод, блогер, відомий під ніком MoneyZG, робить ставку на навчанні. Його відео — це структуровані міні-уроки, де кожен етап пояснюється чітко: від вибору активу до виходу з позиції.

Блогер акцентує увагу на тому, що скальпінг не обов’язково має бути «надшвидким», і що можна працювати в спокійнішому темпі, адаптуючи правила ризику та таймінг.

Так, в 1-хвилинному форматі MoneyZG прагне зловити короткий, але сильний рух після пробою або рітесту рівня. Угода відкривається лише за наявності чіткої причини — швидкого імпульсу у потрібному напрямку, пробою з підтвердженням або реакції на ключовий рівень.

Рівні входу, стоп-лосу та тейк-профіту він визначає ще до початку угоди, адже на такому швидкому графіку немає часу на роздуми. Ризик у цьому форматі допускається трохи вищий, ніж у п’ятихвилинному, але розмір позиції завжди підбирається так, щоб потенційна втрата залишалася фіксованою щодо капіталу. Основний фокус — мінімум часу в позиції та швидка фіксація прибутку, щоб уникнути розвороту.

У 5-хвилинному форматі він працює з трохи повільнішими, але стабільнішими рухами. Вхід також здійснюється лише після чіткого підтвердження — наприклад, пробою з рітестом або формування свічкового патерну, що підтверджує напрямок тренду.

Планування відбувається за тією ж логікою, що й на хвилинці, але з більшими відстанями між точками входу, стоп-лосу та тейк-профіту через масштаб таймфрейму. Ризик тут суворо знижений до 1−2% капіталу на угоду, щоб обмежити вплив волатильності й дозволити залишатися в позиції довше.

Хоча MoneyZG пропонує доволі шаблонні сетапи, він наголошує: ефективність приходить не від копіювання, а від розуміння, чому певна стратегія працює. Саме тому він публікує розлогіші уроки з теханалізу, Fibonacci та розбору ринку, щоб глядачі могли адаптувати підхід під себе.

Патерни та дисципліна: стратегія Росса Кемерона для високоволатильних ринків

Серед досвідчених дейтрейдерів у традиційних ринках Росс Кемерон відомий, як засновник Warrior Trading і прихильник структурованих патернів та жорсткого ризик-менеджменту. Попри фокус на фондовому ринку, його підхід легко адаптувати до криптовалют, скоротивши таймфрейми та врахувавши особливості цілодобової торгівлі.

Стратегія Кемерона спирається на відпрацьовані графічні моделі — bull flag, flat top breakout, micro pullback, ABCD pattern, doji, head & shoulders, double top/bottom, breakout or bailout та рівні whole/half-dollar.

Ключовий принцип — суворе співвідношення ризику до потенційної винагороди щонайменше 1:2, із розрахунком обсягу позиції від відстані до стоп-лоса. Така дисципліна знижує психологічний тиск і зберігає результативність, навіть після серії збиткових днів.

Інсайти Росса Кемерона, які варто врахувати криптотрейдерам:

Пошук простих патернів: чим простіший патерн, тим вища ймовірність його відпрацювання, адже складні комбінації на швидких ринках дають більше хибних сигналів.

чим простіший патерн, тим вища ймовірність його відпрацювання, адже складні комбінації на швидких ринках дають більше хибних сигналів. Позиційний ризик понад усе : розмір угоди визначається не бажанням заробити, а допустимим рівнем втрат.

: розмір угоди визначається не бажанням заробити, а допустимим рівнем втрат. Фіксація прибутку частинами дозволяє застрахувати результат і водночас зберегти шанс заробити більше, якщо імпульс не вичерпався.

дозволяє застрахувати результат і водночас зберегти шанс заробити більше, якщо імпульс не вичерпався. Не всі пробої варто брати: декілька поспіль невдалих пробоїв рівня часто сигналізують про слабкість тренду.

декілька поспіль невдалих пробоїв рівня часто сигналізують про слабкість тренду. Тренування в симуляторі: перш ніж ризикувати реальним капіталом, відпрацювання стратегії на демо-рахунку допомагає уникнути дорогих помилок.

перш ніж ризикувати реальним капіталом, відпрацювання стратегії на демо-рахунку допомагає уникнути дорогих помилок. Торгові сесії. У стратегії Кемерона є чіткий фокус на ранок, особливо перші 30−60 хвилин відкриття ринку. Хоча криптовалютний ринок працює 24/7, активність часто зосереджується у певні години, залежно від регіону основних трейдерів: монети з великою азійською аудиторією (BNB, TON) найчастіше рухаються під час азійської сесії ( 03:00—07:00 UTC), тоді як BTC та ETH — у перетин європейської та американської сесій ( 13:00—17:00 UTC). Знання пікових годин конкретної монети допомагає ловити імпульси та уникати «мертвих» періодів.

Підхід Кемерона доводить, що навіть агресивний трейдинг можна зробити системним і контрольованим, якщо дотримуватися перевірених патернів і чіткого співвідношення ризику та прибутку. У крипті це дає змогу ловити найсильніші рухи, водночас захищаючи капітал від характерних для ринку різких розворотів.

Як обирати й адаптувати стратегію під себе

У відкритому доступі сьогодні є десятки годин корисних відео — і від криптотрейдерів, і від досвідчених біржових гравців. Кожен із них має власний підхід, темп роботи, набір інструментів. Але жодна стратегія не працюватиме однаково для всіх.

Щоб обрати, на кого орієнтуватися, достатньо короткого фільтра: трейдер має показувати логіку входу й виходу з угоди, розповідати про ризики та збиткові операції, торгувати публічно (не обмежуватися коментарями до чужих графіків), і не продавати «сигнали з точністю 95%», обіцяючи миттєве збагачення й 100х.

Крім того, важливо не просто скопіювати побачену стратегію в демо, а протестувати її там, аби зрозуміти, чи підходить вона під твій ритм, толерантність до ризику та доступний час. Зрештою будь-яка стратегія — це лише каркас, який стає робочим інструментом тільки після того, як ти підлаштуєш його під себе.