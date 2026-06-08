Курс валют на 8 червня: євро в банках впало на 20 копійок

У понеділок, 8 червня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Євро у покупці подешевшало на 22 копійки, а у продажу не змінилося.

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Середній курс долара в обмінних пунктах у купівлі знизився на 7 копійок, а у продажу на 1 копійку. Євро у покупці подешевшало на 25 копійок, а у продажу на 20 копійок.

Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,12−44,58 грн. Євро купують за 51,10 грн, а продають за 51,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,23−44,34, євро — 51,45−51,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,34−44,37 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,07−51,10 грн/євро.

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