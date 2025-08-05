Токени замість доларів: як крипта завойовує фондовий, агро і ринок нерухомості

Наприкінці липня фінансові гіганти — Goldman Sachs та Bank of New York Mellon — повідомили про запуск сервісу, що дозволяє інституційним інвесторам купувати токени, прив'язані до фондів грошового ринку. До проєкту вже приєдналися BlackRock, Fidelity, Federated Hermes, а також інвестиційні підрозділи Goldman та BNY Mellon.

Токенізація фондів грошового ринку, в які, за оцінкою CNBC, вкладено $7,1 трлн, означає, що інвестори зможуть купувати і продавати акції таких фондів на спеціальній платформі LiquidityDirect, при цьому в блокчейн-системі Goldman Sachs створюватиметься цифровий запис, тобто фіксуватиметься право власності, пояснили дві фінансові корпорації. При широкому впровадженні це може спростити використання цих активів, як забезпечення за операціями, і скоротити терміни розрахунків, прогнозує Reuters.

«Ми створили можливість вкладатися в токенізовані частки фондів від різних керуючих компаній, — зазначила Лайд Маджіягбе із BNY Mellon. — Це забезпечить безшовні та ефективніші транзакції, порівнюючи з традиційними».

«Масштаб цього ринку — величезна можливість підвищити ефективність всієї фінансової інфраструктури», — заявив голова цифрових активів Goldman Sachs Меттью Макдермотт.

Загалом, за прогнозом Boston Consulting Group, обсяг токенізованих активів до 2030 року досягне $16 трлн. Тільки в 2024 році ринок токенізованих реальних активів (real-world assets, RWA) зріс на понад 300% і перевищив $5 млрд в блокчейн-протоколах, на кшталт Ethereum, Stellar і Polygon.

«Мінфін» розповість, як крипта заходить у реальну економіку через токенізовану нерухомість, землю, акції та облігації. У фокусі — кейси Дубаю, Tether, Robinhood і Goldman Sachs.

Дубай легалізує токени на житло

Уже декілька років приватні сервіси, такі як Binaryx, RealT, Lofty, HouseBit та RealOpen, тестують токенізацію нерухомості. Інвесторам пропонують купувати частки у квартирах і будинках за криптовалюту — з ймовірним доходом від оренди до 10−16% річних у стейблкоїнах, а також опціями отримувати голос у справах об'єкта (як у Lofty), перепродавати токени на вторинному ринку або використовувати токени, як забезпечення у DeFi-протоколах.

Після цих експериментів ініціативу підхопив Дубай. Наприкінці травця цього року він запустив першу державну систему токенізації через платформу Prypco Mint. Вперше державна ініціатива спирається не лише на блокчейн, як технологію реєстрації, а й на токен, як фінансовий інструмент. Розроблена у партнерстві з XRP Ledger, ця система дозволяє інвесторам купувати частки у реальних об'єктах із повною синхронізацією з офіційним земельним реєстром (Dubai Land Department).

Модель проста: інвестор отримує частку об'єкта та право на частину орендного доходу, який нараховується в криптовалюті. Токен можна зберігати у гаманці, продавати чи використовувати як забезпечення. Ціна токена на ринку не дорівнює вартості нерухомості, але відображає попит і ліквідність активу. Платформа підтримує XRP, USDT та інші стабільні активи, працює без конвертації у фіат.

Інфраструктура проєкту побудована на партнерстві з Ripple (зберігання), Zand Bank (банківський супровід) та Ctrl Alt (інтеграція з кадастром). Запуск підтримують Dubai Land Department, Центральний банк ОАЕ та крипторегулятор VARA. Першою на продаж було виставлено двокімнатну квартиру в Business Bay за 2,4 млн дирхам і продано менш ніж за 24 години. Участь взяли 224 інвестори з понад 40 країн. Середній внесок склав 10 714 дирхам (близько $2 920). Усі покупці отримали офіційні сертифікати токенізованої власності від DLD.

Поки що Prypco Mint доступна лише для резидентів ОАЕ з Emirates ID, але уряд планує розширити коло потенційних користувачів.

До 2033 року Дубай має на меті токенізувати до 7% всього ринку ($16 млрд). Це вже не пілот, а повноцінна державна ініціатива з офіційною реєстрацією прав, що закладає основу для глобального переходу від Web3-стартапів до токенізованої економіки нового рівня.

Токенізоване майбутнє агросектору: від Smartlands до Tether

Блокчейн давно тестується у сфері сільського господарства. Платформи Smartlands, Landshare, Agrarium та AgriDex токенізували землю, врожай або доходи з оренди, дозволяючи інвесторам вкладати від $50−100 у частки фермерських угідь. Прибутковість у середньому сягала 7−12 % річних у стейблкоїнах, а токени можна було стейкати, продавати або використовувати, як заставу в DeFi-протоколах (Venus, Aave). Хоча ліквідність залишалась обмеженою, це заклало інфраструктурну базу для масштабніших гравців, зокрема, для Tether.

Так, у квітні цього року компанія Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, оголосила про придбання 70 % однієї з найбільших південноамериканських агропромислових компаній — Adecoagro. Сума угоди склала близько $600 млн, що робить її однією з наймасштабніших інституційних інвестицій криптосектора в реальні активи останніми роками.

Як заявив CEO компанії Паоло Ардіно, їхня стратегічна мета — перетворити USDT на платіжну одиницю в міжнародній торгівлі сировиною, інтегрувавши цифровий долар у фізичну економіку. На практиці це означає, що фермери в Латинській Америці отримують оплату в USDT із миттєвою конвертацією через банки (наприклад, Bradesco) чи платформи, на кшталт Parfin, а розрахунки за агропродукцію між різними країнами скорочуються з трьох днів до декількох секунд.

Додатково Tether інтегрує «зелену» енергію Adecoagro для живлення криптооперацій, включно з майнінгом біткоїнів. Це дозволяє компанії знизити енергетичні витрати, підвищити автономність інфраструктури та водночас підкріпити ESG-профіль, інтегруючи агровиробництво, генерацію й цифрові активи в єдину операційну модель.

Для інвесторів усе це є сигналом, що стейблкоїн‑емітент рухається від пасивного тримання облігацій до активної участі в сегментах із високим мультиплікатором. І саме агросектор може стати першим полігоном, де цифрові платежі інтегруються в глобальну торгівлю сировиною, відкриваючи ліквідний, токенізований ринок реальних товарів.

Токенізовані акції та облігації: від заяв до практики

На початку 2025 року генеральний директор BlackRock публічно підтримав ідею токенізації як «наступної еволюції фінансового ринку». А вже навесні проєкти, що раніше виглядали експериментальними, почали виходити в операційну фазу.

Так, у травні 2025 року Kraken анонсував запуск програми xStocks — токенізованих версій понад 50 акцій і декількох ETF, зокрема, Apple, Tesla, Nvidia. Активи випускаються на блокчейні Solana й доступні користувачам за межами США, тобто в Європі, Латинській Америці, Азії. Вже за декілька тижнів після анонсу токени з’явилися в інтерфейсі біржі, з можливістю цілодобової торгівлі, а також інтеграцією з DeFi.

А вже за місяць після цієї події Robinhood запустив токенізовану торгівлю американськими акціями та ETF у ЄС. Користувачам доступні понад 200 активів (Apple, Nvidia, Microsoft тощо) з торгівлею без комісій у режимі 24/7. Випуск токенів реалізовано у партнерстві з Arbitrum, а в планах — розширення до 1 000 активів, включно з токенізованими частками приватних компаній, та запуск власного Layer-2 блокчейну.

Паралельно великі банки почали впроваджувати токенізацію традиційних інструментів. На інституційному рівні Goldman Sachs, BNY Mellon та Citi зосередилися на токенізації фондів грошового ринку (MMF) і державних облігацій. Лише у червні на платформі Goldman DAP було токенізовано понад $7 млрд у фондах, що базуються на короткострокових Treasuries США з прибутковістю 4−5 % річних.

Наразі токенізовані акції не дають прав власності чи голосу. По суті, це лише цифрове відображення ціни активу. Але для трейдингу та ринкової ліквідності вони відкривають нові можливості: торгівля без часових обмежень, обхід традиційної брокерської інфраструктури та низький поріг входу. А токенізація інституційних активів, зі свого боку, оптимізує управління ліквідністю, прискорює розрахунки та зменшує витрати на кліринг.

І хоча регуляторна база досі перебуває в процесі формування, ринок вже демонструє чіткий вектор — до глибшої інтеграції криптоінфраструктури у традиційні фінанси. За оцінками Boston Consulting Group, до 2030 року обсяг токенізованих активів може сягнути $16 трлн, із фокусом на облігаціях, фондах та деривативах.

Що токенізація активів у 2025 році означає для інвестора

Попри ще несформовану регуляторну базу та підвищені ризики нових інструментів, токенізація переходить із фази експериментів до повноцінного ринку. Реальні кейси демонструють, що цифрові токени вже виконують функції традиційних активів: володіння, торгівлі, застави, доходу. І головне — роблять це швидше, дешевше та глобальніше.

Для інвестора це означає доступ до часток реальних активів із низьким порогом входу, можливість отримувати дохід у стейблкоїнах із миттєвими розрахунками, а також обхід традиційної інфраструктури (брокерів, банків і клірингових систем) без втрати прозорості або контролю. Водночас це новий рівень відповідальності, тому важливо оцінювати платформу, тип активу й можливість виходу: токенізовано — не означає продається.

Зрештою токенізовані фонди грошового ринку вже використовуються як забезпечення в угодах, агротокени — для розрахунків у міжнародній торгівлі, а токенізовані акції — як новий інструмент трейдингу. Усе це не лише знижує витрати на угоди й відкриває доступ до нових класів активів, а й трансформує уявлення про те, яким може бути інвестування.