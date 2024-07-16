Як не «вляпатися» у скам: проста інструкція вибору нових монет на крипторинку

Традиційно історії з придбання скам-монет починаються з пошуку невідшліфованого алмазу. Мисливець за цифровими скарбами обирає проєкт на стадії запуску, вважає, що знайшов чергову Nvidia та вкладає в неї значний капітал. Як результат — втрата капіталу та розчарування. Як не потрапити на гачок до криптошахраїв та обирати якісні криптопроєкти на стадії запуску, розповідаємо в матеріалі.

Пошук активу

Перш ніж інвестувати в криптостартапи, інвестору необхідно знайти актив, а вже після провести якісний аналіз об'єкту інвестицій.

Для пошуку привабливих монет для інвестицій, що знаходяться на стадії запуску, ми рекомендуємо скористатися платформою Cryptorank.

Відкриваємо сайт та переходимо на вкладку «Франдрайзинг», «Фонди».

Фонди та інвестори в криптопроєктах

Джерело: Cryptorank

Тут ми бачимо шкалу інвестиційної активності, яка може нас зорієнтувати, наскільки зараз популярні інвестиції в стартапи. Від цього, до речі, може залежати прибуток криптоінвестора, оскільки спад венчурних інвестицій може призвести до занепаду проєктів, що зароджуються. Висока активність, навпаки, є запорукою успіху.

По центру можемо побачити Топ інвесторів і вже на основі топів обирати проєкти для інвестицій.

І третя діаграма — на яких проєктах сконцентрований інвестиційний фокус.

Звичайно ж, потрібно обирати ті проєкти, які залучають найбільше інвестицій.

Нижче діаграм ви побачите список всіх фондів, які роблять інвестиції в криптостартапи. Ця таблиця має вбудовані фільтри та дозволяє відсортувати венчурних інвесторів за такими параметрами: рівень, остання угода, портфоліо, роздрібний ROI, інвестиційний напрямок. Необхідно обирати ті проєкти, в які інвестують фонди рівня 1 (Tier 1). Також звертати увагу на кількість стартапів, в які інвестував фонд. Якщо вона відносно велика, порівнюючи з іншими фондами, це може означати, що венчурний інвестор розподілив свої інвестиції за різними проєктами, розраховуючи на те, що хоча б якісь із цих стартапів будуть успішними і дозволять заробити. При цьому значна кількість його вкладень знеціниться. Такі фонди варто відкинути та сконцентрувати увагу на тих, що мають концентрованіші інвестиції.

Наприклад, Coinbase Ventures на момент написання статті інвестував в 396 проєктів (інвестиційну активність фондів зі списку, представленого вище, можна проаналізувати детально, натиснувши на його назву).

Інвестиційна активність Coinbase Ventures

Джерело: Cryptorank

Водночас DragonFly Capital інвестував тільки в 151 проєкт і має кращий ROI (+1 491%).

Інвестиційна активність DragonFly Capital

Джерело: Cryptorank

Логічно буде обирати серед тих криптостартапів, в які інвестував DragonFly Capital. Менший вибір та вища прибутковість інвестицій збільшать ймовірність успіху.

Аби ще звузити коло пошуку, звертаємо увагу на фокус інвестиційного фонду.

У нашому прикладі інвестиції DragonFly Capital сконцентровані на Developer Tools.

Інший варіант вибору інвестиційного фонду для відслідковування його інвестиційної активності — за інвестиційним напрямком (крайній правий стовпець в списку на першому скріні цієї статті). Варіантів безліч — від Artificial Intelligence (AI) та API до Wallet та NFT. Обираємо той, що нас цікавить, знаходимо фонд із найвищим рівнем, який має найбільше інвестицій за цим напрямом, вивчаємо і аналізуємо потенційні об'єкти інвестицій.

Обираємо за ROI

Другий шлях для вибору фонду, а вже на основі його інвестицій вибору монет для вкладень — ROI (від англ. return on investment — «повернення інвестицій», коефіцієнт рентабельності, або окупність вкладених інвестицій).

У верхній частині сайту Сryptorank є вкладка IDO/ICO. Натискаємо на неї та обираємо CEX launchpad ROI — середня прибутковість (ROI) після проведення IEO (придбання цифрових активів через біржу задля залучення капіталу для криптостартапів) централізованими біржами.

Тут ми побачимо горизонтальну діаграму з CEX, відсортованими за ROI.

Найкращою на момент написання статті є Binance з ROI 2 688,3%.

Але Binance за рік провела всього один launchpad і наразі нових не заплановано. Тож, нам доведеться продовжити наші пошуки. Щоб спростити наш шлях, прокручуємо сторінку нижче і бачимо список найближчих токенсейлів.

Припустимо, нам, як інвестору, цікаві інвестиції в DeFi-монети. Бачимо, що в нашому списку присутні три проєкти напрямку децентралізовані фінанси — MOGUL, TANUPAD та REPX. По черзі відкриваємо кожен та перевіряємо, чи відповідають вони нашим вимогам:

В нього вкладають гроші фонди першого рівня. Launchpad проходить на майданчиках із Rank <10. Зібраний капітал перевищує $1 млн.

Жодна з обраних монет не відповідає нашим вимогам. Відповідно, нам залишається або чекати іншої нагоди, або ж продовжити пошуки. Якщо ж бажання інвестувати залишилося, попри відсутність монет, котрі відповідають нашим вимогам, тоді на допомогу прийде вбудований віджет — популярні токенсейли. Відкривши сторінку, наприклад, MOGUL із попереднього скріну, після опису токенсейлу даного проєкту в нижній частині знайдете потрібний віджет.

Як бачимо, в цьому рейтингу є проєкти напрямку DeFi — LINGO. Відкриваємо його.

Але і тут промах: він хоча й популярний, проте не відповідає нашим вимогам. Зрештою наші експерти капітулювали та вирішили розглянути проєкт із галузі блокчейн-інфраструктури — RIZ (Rivalz Network). Він повністю відповідає нашим високим стандартам:

Продається на платформах із Rank<10.

В нього інвестують фонди рівня 1.

Він зібрав вже понад мільйон інвестицій.

І на останньому етапі вам доведеться повністю зануритися в проєкт, щоб точно знати, в що інвестуєте кошти:

Перейти на офіційний сайт стартапу та ознайомитися з його сферою діяльності та планами на майбутнє.

Проаналізувати токеноміку.

Вивчити механізм роботи.

Якщо після вивчення проєкту не виникає сумнівів у перспективах його розвитку, тоді залишається дочекатися токенсейлу та придбати актив.

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Чому фонди та CEX із високим рейтингом

Можливості пересічного інвестора при виборі монети для інвестування обмежені. Що він може? — Перейти на офіційний сайт криптостартапу та ознайомитися з механізмом роботи, напрямком діяльності, планами на майбутнє.

Окремо можна знайти інформацію про засновників, статті про монету на інших ресурсах або в соціальних мережах. Але всю цю інформацію легко підробити і ввести в оману потенційних інвесторів.

Що роблять фонди та CEX перед IDO, IEO? — Вони мають доступ до першоджерела, адже справжній криптостартап зацікавлений в отриманні капіталу. Будь-який запит зі сторони фонду дуже швидко задовольняється, а дані ретельно перевіряються.

Фонди та CEX ведуть діалог безпосередньо із засновниками криптостартапу. Прокрастися шахраю через щільні фільтри таких платформ майже неможливо. Саме через це інвестору в криптостартапи варто слідувати вибору найкращих венчурних фондів та CEX, бо це зводить до мінімуму ймовірність придбання скам-монети.