Біткоїн продають на Prozorro: як і за скільки його можна купити, та чи безпечно це робити

На платформі онлайн-аукціонів Prozorro.Продажі інвестори придбали майже 0,15 BTC. В умовах обмежень переказів на криптобіржі та виведення коштів із них через використання шлюзів, подібних до бетінгових контор, новий інструмент має шанси стати альтернативою традиційному придбанню крипти. «Мінфін» розбирався, скільки коштують віртуальні активи на аукціонах та якими нормами регулюються ці операції.

Як продавався біткоїн

Минулого місяця на Prozorro.Продажі відбулося два онлайн-аукціони з продажу біткоїнів. На перший було виставлено 0,1 BTC, на другий — 0,0458. В обох випадках продавцем було споживче товариство Довіра.ком, що займається торговельною, фінансовою, інвестиційною діяльністю та низкою інших напрямів.

Організатором торгів виступив маркетплейс аукціонів Ubiz.ua: саме цей сервіс приймав заявки від учасників та визначав переможців. Принцип роботи Prozorro.Продажі в тому, що на державній платформі організатори торгів розміщували інформацію про проведення аукціону і завдяки цьому ширша кількість учасників дізнавалась про них.

«До нашого маркетплейсу звернувся клієнт із незвичним запитом. Його цікавило, чи може він продати біткоїни на Ubiz.ua. Криптовалюта придбана легально, оформлена на юрособу — із документами все гаразд.

Ми проштудіювали законодавство і пішли з ідеєю клієнта до колег із Prozorro.Продажі. Вони також ретельно вивчили можливості. Врешті-решт, завдяки одному клієнтському запиту, зʼявився новий та багатообіцяючий розділ електронних аукціонів, де реалізовуватимуть цифрові активи", — розповів керівник Ubiz.ua Дмитро Бойко.

У першому аукціоні з продажу біткоїнів змагалися 13 учасників, в другому — 3. Для того, щоб взяти участь в торгах, потенційні покупці мали виконати декілька умов: найперша — зробити гарантійний внесок, який становив 5% від стартової ціни активу. Така умова встановлюється для того, щоб відсіяти учасників, які, за його підсумками, не готові завершити покупку.

Друга вимога — подати необхідні документи. Для фізичних осіб це, зокрема:

копія паспорту та ідентифікаційного коду платника податків;

документи, що підтверджують джерела походження коштів;

запевнення, що для купівлі даного активу не використовуються кошти, здобуті злочинним шляхом;

довідка з адресою електронного гаманця покупця, для зарахування BTC;

для фізичних осіб-підприємців додатково потрібен витяг із ЄДРПОУ.

Продаж біткоїну відбувався за найпопулярнішим на Prozorro.Продажі англійським аукціоном. Відповідно до нього, протягом трьох раундів, які тривали по 3 хвилини, учасники оголошували свої ставки. Щоб перемогти, варто було запропонувати найвищу ціну в останньому раунді.

Чи вигідно купувати біткоїн на аукціоні

Інтерес учасників торгів могла привернути вигідна ціна біткоїну. Так, на першому аукціоні стартова вартість 0,1 BTC була лише 188 тис. грн. Хоча в день, коли почався прийом заявок на участь в торгах, ціна біткоїну на міжнародних біржах в середньому становила $59,121 тис. Виходячи з готівкового курсу долара того дня, 0,1 біткоїн мав би коштувати 235,65 тис. грн.

«Ця ціна є нижчою за ринкову. Дисконтування відбувається за рахунок того, що продавцю необхідно підтримувати короткострокову ліквідність», — пояснив причину «розпродажу» Дмитро Бойко.

Водночас варто враховувати, що актив продавався саме на аукціоні, а тому значення має не його початкова, а фінальна вартість. У день торгів вартість BTC на глобальних біржах зросла до $61,569 тис., а вартість лота за готівковим курсом становила 246,6 тис. грн. Насправді ж переможець аукціону заплатив значно більше — 299 тис. грн. Додатково він мав сплатити 15,29 тис. грн, що включає реєстраційний внесок та винагороду майданчику.

Як пояснив «Мінфіну» Дмитро Бойко, продаж активу за ціною вище ринкової говорить про бажання покупців придбати біткоїн у найбезпечніший та прозоріший спосіб.

Водночас вже на другому аукціоні, де кількість учасників торгів знизилась, такого розриву між ринковою ціною і пропозицією на торгах не спостерігалося. Під час аукціону 0,0458 BTC коштував на міжнародних ринках, за розрахунками редакції, 126,6 тис. грн, а найвища ставка була фактично такою ж — 126 тис. грн.

Тож, не варто розраховувати на те, щоб купити біткоїн на Прозорро суттєво нижче ринкової ціни. Якщо продавець пропонує низьку стартову вартість, це привертає увагу великої кількості потенційних покупців, і на торгах ціна сягає міжнародної або й перевищує її.

Законодавче регулювання

На переконання Дмитра Бойка, перевага придбання криптовалюти на аукціоні Prozorro — законність та безпечність процедури. Безпечність забезпечується тим, що торги проводить акредитований на Prozorro.Продажі майданчик.

«Для того, щоб оголосити аукціон із продажу крипти, ми, як майданчик, маємо переконатися, що продавець дійсно є її власником. Саме тому продавці надають нам публічну інформацію про адресу електронного гаманця, на якому знаходиться криптовалюта. Також ми проводимо його AML — перевірку на чистоту. Крім того, ми повинні переконатися, що особа, яка збирається реалізувати криптовалюту, набула її в законний спосіб», — розповів Бойко «Мінфіну».

Водночас всі, хто слідкує за розвитком крипторинку в Україні, знають, що профільний закон про віртуальні активи хоча й був ухвалений Верховною Радою ще у 2022 році, але так і не набув чинності — спершу чекали на зміни до Податкового кодексу, а потім Євросоюз ухвалив власні правила крипторинку MiCA, і тепер готується новий закон, який відповідатиме цим стандартам.

Тому виникає логічне запитання: якими саме нормами регулюється придбання криптовалюти на аукціонах Прозорро. В Ubiz.ua переконані, що правового конфліту немає, адже минулого року парламент відніс віртуальні активи та цифровий контент до об'єктів цивільного права.

Відповідно до ст. 177 Цивільного кодексу, «Об'єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об'єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об'єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов’язків щодо них».

Організатори торгів переконані, що завдяки цьому положенню кожна юридична чи фізична особа мають право цілком відкрито і законно купувати на аукціоні цифрові речі.

Питання до придбання крипти виникають і через обмеження Нацбанку, які він запровадив ще в 2022 році, встановивши ліміт на придбання quasi cash активів в межах 100 тис. грн на місяць. До quasi cash активів належать, зокрема, поповнення електронних гаманців, брокерських та форекс-рахунків, а також купівля віртуальних активів. На першому ж аукціоні сума продажу біткоїну втричі перевищила цей ліміт.

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Зі свого боку, організатори торгів запевняють, що їх ці обмеження не стосуються, адже quasi cash — це саме транскордонні операції. У їхньому ж випадку операція відбувається в гривні українським продавцем та покупцем.

«Мінфін» поцікавився у Нацбанку, чи не баче він порушень ліміту у цих операціях, але на момент публікації статті НБУ не відповів на це запитання.

Чи стануть аукціони популярними

Попри початковий успіх, третій аукціон із продажу криптовалюти, який був запланований на червень, скасовано. На торги було виставлено 0,09 BTC зі стартовою ціною 259 тис. грн — приблизно такою й була його ринкова вартість у момент оголошення. Однак у день акціону, за розрахунками «Мінфіну», вартість цього активу становила 244 тис. грн. Тобто суттєво нижче мінімальної на торгах.

Зрештою, організатор аукціону скасував його на підставі того, що ціна, яку запропонував переможець торгів, була меншою від мінімальної ціни, яку він визначив.

Ця ситуація говорить про одну з ключових проблем у проведенні таких торгів — нестабільну ціну на криптовалюту. Заявки на участь у торгах починають прийматися приблизно за тиждень до самого аукціону. Відповідно, участники мають сплатити гарантійні внески та зробити попередні ставки, ще не знаючи, якою буде ринкова вартість крипти в сам день торгів.

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Такі особливості торгів підвищують ризики для учасників, але організатори переконані, що інтерес до аукціонів із продажу крипти залишатиметься, і в їхніх планах проводити, принаймні, одні такі торги кожного дня.