$TRUMP: навіщо новому президенту США свій мемкоїн і чи можна на ньому заробити

Створений Дональдом Трампом декілька днів тому мемкоїн впритул наблизився до першої десятки найбільших за капіталізацією криптовалют. Чому президент США вирішив запустити монету, скільки здатен на ній заробити і чи залишається така можливість у інвесторів, за підтримки криптовалютного гаманця Gem Wallet розповідає «Мінфін».

Називати мемкоїнами прийнято криптовалюти, які створені заради жарту і не мають за собою фундаментальної цінності. Першим помітним мемкоїном був Dogecoin, запущений у 2013 році, після успіху якого виникли сотні його «послідовників». Попри жартівливу основу, мемкоїни суттєво впливають на криптоіндустрію: так, капіталізація Dogecoin перевищує $50 млрд, а за рік вартість цієї монети зросла на 340%. Мемкоїн від Трампа — це продовження тренду на інтерес до напряму.

«Мій новий офіційний мемкоїн вже тут! Час святкувати все, за що ми стоїмо: Перемогу! Приєднуйтесь до моєї дуже особливої спільноти Трампа. Купуйте $TRUMP зараз», — із цього повідомлення на особистій сторінці Дональда Трампа у соцмережі X розпочалася історія нової криптовалюти, яка стрімко увірвалася до переліку найбільших за капіталізацією.

Про запуск власного мемкоїну Трамп повідомив 18 січня — лише за декілька днів до його інавгурації, як нового президента США. Час було обрано ідеально. З одного боку, максимальна увага всього світу була прикута до його особистості, а з іншого — Трамп поки що не обіймав державних посад, а тому мав повне право заробляти всіма легальними способами.

Поява мемкоїну була такою неочікуваною, що дехто з оглядачів навіть припустив, що акаунт Трампа зламаний. Однак, доки одні розмірковували, чи дійсно за новою криптовалютою стоїть новий президент США, інші поспішили купити монету. Як виявилось, ті, хто першими в неї вклались, не прогадали.

На децентралізованих біржах монета почала торгуватись з ціною менше $10, і її стрімко почали додавати до свого лістингу найбільші біржі. Зокрема, вона стала доступна на Binance, Bybit, Kraken тощо. Щоправда, попри оперативність бірж, на них торги вже стартували з вищої ціни монети — $20 і більше.

Вже 19 січня, на другий день після запуску, монета сягнула свого історичного максимуму — близько $77. Завдяки цьому її загальна капіталізація перевищила $15 млрд, і мемкоїн впритул наблизився до першої десятки найбільших криптовалют. Загальна сума операцій з $TRUMP сягнула $29 млрд вже за перші два дні існування.

Що відомо про $TRUMP

$TRUMP — це монета, створена у блокчейні Solana. На цій платформі згенерувати власний мемкоїн може кожен, а освоїти цей процес вдасться за декілька хвилин — стільки триває відео з інструкціями. Мінімальні необхідні інвестиції у власну монету становлять від 0,1 Solana — наразі трохи більше двох десятків доларів.

Через популярність мемкоїнів нові монети виникають в прямому сенсі щохвилини. Але проблема для їхніх розробників полягає не в тому, щоб запустити монету, а щоб про неї бодай хтось дізнався і захотів купити. Оскільки ж мало хто може привернути увагу до своїх монет, вони зазвичай йдуть у небуття відразу після появи.

В цьому і полягає перевага мемкоїнів, які створюють знаменитості. Серед тих, хто запускав свою крипту, — американська телезірка Кейтлін Дженнер та співачка Іггі Азалія. Щоправда, їх популярність, як і вплив на криптоіндустрію, не можна порівняти з впливом Трампа.

Раніше його ім'я вже намагались використовувати інші автори мемкоїнів. Наприклад, ще у 2016 році під час тогочасної виборчої кампанії було запущено TrumpCoin (TRUMP), до якої сам президент США не мав жодного стосунку, а представники його сім'ї навіть погрожували розробникам судом. Також існує декілька досить популярних монет, які надихнулись виборчою кампанією Трампа, — MAGA та MAGA VP.

Відмінність же нинішньої монети $TRUMP у тому, що за нею стоїть безпосередньо новий президент США. Але, крім цього, це звичайний мемкоїн, який не базується на нових технологіях, революційному блокчейні чи механізмах заробітку. Єдиний спосіб отримати дохід із монети — це спекулятивна торгівля: купити її дешевше і продати дорожче.

Первинне розміщення $TRUMP склало 200 млн монет. Ще 800 млн перебувають у власності двох компанії — CIC Digital та Fight Fight Fight. Обидві безпосередньо пов'язані з новим президентом США. Зокрема, перша вже брала участь у створенні NFT-колекцій для Трампа і займалася випуском кросівок під його брендом.

Виходячи з розрахунків, за ціни в $77 вартість монет, які залишались у пов'язаних із Трампом структурах, оцінювалась у понад $61 млрд. При тому, що всі інші статки президента до випуску монети складали близько $6 млрд. Щоправда, нові заробітки були суто віртуальними. За попередніми повідомленнями, ці монети мали виходити на ринок впродовж наступних трьох років, але додаткова поява великої кількості мемкоїнів неминуче призвела б до обвалу їх ціни.

Одного токена мало

Вже наступного дня після запуску монети новим президентом США про появу власного мемкоїну оголосила його дружина Меланія Трамп, називається він $MELANIA.

«Офіційний мем Меланії вже у продажу! Ви можете купити $MELANIA прямо зараз», — написала вона в соцмережі X.

Ця монета так само створена на блокчейні Solana. За даними Coinmarketcap, ціна стартувала трохи нижче $7 і, подібно до мемкоїну чоловіка, спершу демонструвала стрімке зростання — за лічені години майже дійшла до $14. Капіталізація ж впевнено перевищувала $2 млрд, що дозволило їй увійти до 60 найбільших криптовалют світу.

Однак свято тривало недовго. Ціна $MELANIA майже відразу почала падати і в момент підготовки статті опустилася до $3,3.

Запуск другого «сімейного» мемкоїну розчарував інвесторів, оскільки багато хто сприйняв це, як спробу максимально швидко «викачати» кошти з ринку. Тим паче, що в інформаційному просторі з'явилися повідомлення про підготовку випуску ще й іменного мемкоїну доньки президента США Іванки.

Після появи $MELANIA донизу пішла і вартість $TRUMP. У момент написання статті вона опустилася до $37 — тобто зі своїх максимумів подешевшала приблизно вдвічі.

На вартість сімейних мемкоїнів, окрім збільшення їх чисельності, вплинула інавгураційна промова Трампа, в якій він жодним словом не обмовився про криптовалюти та можливість спрощення їх регулювання.

За даними Сoindesk, офіційні мемкоїни президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії впали на 60% після інавгурації 20 січня. Інвестори, які ставили на зростання ціни, отримали збитків майже на $70 млн.

Як оцінюють рішення Трампа

Частина криптоіндустрії позитивно сприйняла запуск президентом власної монети, оскільки це говорить про його інтерес до цих технологій та може стати запорукою лояльнішого ставлення влади.

«Запуск мемкоїна Трампа приваблює не лише масу роздрібних інвесторів, а й великі інституції, оскільки він зміцнює прокриптопозицію президента. Інституційні інвестори очікують на політику, яка може суттєво вплинути на майбутнє економіки», — відзначили в компанії QCP Capital.

Особливо позитивні перспективи відкриваються для Solana. Вже довгий час триває боротьба за запуск її ETF-фонду, і прихильність Трампа саме до цього блокчейну може прискорити процес.

Водночас деякі оглядачі критикують рішення Трампа з етичного погляду. Як відзначав співзасновник блокчейну Morph Азім Хан, мемкоїни — це завжди гра одного інвестора проти іншого і, щоб хтось переміг, хтось має програти.

Як наслідок, політичні прихильники, які купуватимуть $TRUMP, можуть втратити кошти. «Це відверто неетично. Знати, що купа прихильників втратять гроші — і ці гроші опиняться у вашій кишені. Особливо, коли ви займаєте пост президента Сполучених Штатів», — переконаний дослідник компанії з управління криптоактивами CoinShares Крістофер Бендіксен.

Крім цього, деякі аналітики побоюються, що, якщо мемкоїн президента різко обвалиться, то через свої масштаби може завдати удару по всій індустрії. Головний інвестиційний директор Praetorian Capital Гарріс Купперман попереджає, що ця монета може стати каталізатором «криптобульбашки».

Чи варто купувати

Попри ризики, які містять будь-які мемкоїни, вони дозволяють отримувати і суттєві заробітки. Тут все залежатиме від того, що буде з інтересом до монети. Якщо увага згасатиме — її вартість неодмінно піде донизу, але варто враховувати, що Дональд Трамп — не лише найвідоміший політик світу, але й один із кращих шоуменів, який безпосередньо зацікавлений у зростанні своєї крипти.

Тому є велика ймовірність, що він продовжуватиме привертати увагу до монети. Крім цього, на користь їй йтимуть будь-які заходи з дерегуляції криптовалютного ринку.

Відповідно до прогнозу порталу Сoindcx, до кінця цього року вартість $TRUMP може сягнути $200.

Провайдер ETF Rex Shares і його сестринська компанія Osprey Funds, зосереджена на криптовалюті, подали заявку на сім криптовалютних біржових фондів (ETF) в SEC, включаючи фонд, який міститиме недавно запущений мемкоїн TRUMP. Про це повідомив аналітик ETF Bloomberg Джеймс Сейффарт.

Зараз монета хоча і впала, порівнюючи зі своїми максимумами, знову демонструє зростання. Якщо на початку дня, 21 січня, вона коштувала близько $30, то зараз ціна наближається до $37. Загалом така волатильність є досить звичною для мемкоїнів.

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Інвестори, які сподіваються на подальше зростання $TRUMP, можуть без проблем знайти монету на ключових криптобіржах, або безпосередньо на її сайті. Зберігати монети можна так само на біржах, або ж скористатись некастодіальними гаманцями, доступ до яких матиме лише безпосередньо клієнт. Наприклад, Gem Wallet розробила гаманець для зберігання $TRUMP. Якщо ж вас цікавлять інші мемкоїни, то в компанії є окремий гаманець для їх зберігання чи придбання.