Топ-7 способів як купити криптовалюту в Україні у 2025 році

Ринок криптовалют в Україні 2025 року став доступнішим: банки інтегрують сервіси, біржі запускають локальні пари, зростає кількість легітимних обмінників та P2P-каналів. У цьому матеріалі розберемо, як купити крипту в Україні, де краще купити криптовалюту з мінімальними комісіями та з урахуванням ризиків, які документи можуть знадобитися і на що звертати увагу при виборі платформи.

Спосіб 1. Через криптобіржі (Binance, WhiteBIT,OKX,Bybit)

Централізовані біржі — найпоширеніший спосіб купити крипту в Україні: вони дають ліквідність, вибір пар, інструменти для трейдингу і різні варіанти фіат-онрампу (банківська карта, банківський переказ, P2P). Вибір між ними залежить від двох факторів: ціна (спреди і комісії) та ризик (KYC, блокування рахунків, підтримка локальних платіжних методів).

Як купити крипту на Bybit

Bybit за останні роки розширив напрямок фіат-онрампу: є P2P для UAH, «One-Click Buy» для USDT у гривнях, карти та експорт у спотовий гаманець. Платформа рекламувала нульові комісії на P2P і широкий набір методів оплати для локальних пар. Це робить Bybit зручним варіантом «швидкої покупки» з мінімальними комісіями при роботі через перевірених контрагентів.

Крім P2P та швидкоъ покупки rриптоплатформа пропонує такі способи купити криптовалюту за гривні: придбати крипту за фіатний баланс, купити шляхом перевода з іншої криптобіржи або криптогаманця, через сторонні сервіси.

Спосіб 2. Через P2P-платформи

P2P — це маркетплейс оплат між людьми з ескроу-сервісом біржі. Покупець переказує фіат продавцю за інструкцією; крипто продавця блокується в ескроу і передається покупцю після підтвердження платежу. P2P дозволяє купити крипту за готівку, через Privat24/IBAN або інші локальні методи, часто без прямої комісії платформи (але зі спредом продавця).

Kuna Exchange як локальний вибір

KUNA — історична українська біржа/обмінник, але в 2025 році майданчик згорнув роботу; користувачам потрібна альтернатива або перевірка актуальності статусу перед операцією. Не покладайтеся на непідтверджені оголошення — перевіряйте офіційні канали.

Bybit P2P як спосіб уникнути зайвих комісій

Bybit реалізував P2P/One-Click Buy для локальних валют, спрощений інтерфейс у мобільному застосунку та інструкції для входу в UAH-пари. Bybit публікує довідки із покроковими діями для P2P-покупок.

Практичні кроки:

Створити акаунт і пройти KYC. Вибрати P2P або One-Click Buy → UAH → обрати продавця/метод. Виконати платіж відповідно до інструкцій продавця; підтвердити отримання крипти. Для торгівлі — перемістити в аккаунт финансирования; для довгого зберігання — в апаратний гаманець.

Спосіб 3. Через українські криптообмінники

Локальні обмінники дають швидкий фіат-онрамп у гривні, іноді пропонують кращий курс за рахунок запасів і прямого співпраці з банками. Вони корисні для тих, хто хоче купити крипту за гривні, продати невеликі партії або обійти затримки карткових шлюзів. Негативні фактори: більша залежність від довіри до сервісу, ризик технічних перебоїв, нормативні обмеження банків.

Онлайн-обмінники (Bitok.ua, 24paybank)

Що це: мережа приватних обмінників і майданчиків, що торгують резервами крипти — зручні для швидкої покупки/продажу. Bitok.ua, 24PayBank — мають різні набори монет і ліміти; огляд 24PayBank підтверджує достатні резерви по популярних монетах. Перед операцією порівнюйте курс і комісію.

Практичні правила:

— Перевіряти рейтинг та відгуки;

— Запитувати деталізацію курсу (спред + комісія);

— Не відправляти гроші поза платформою;

— Для виводу на карту/IBAN уточнювати час процесингу і можливість chargeback.

Локальні обмінники і агрегатори — швидкий спосіб зайти в крипту в гривні або продати невелику позицію. Це мінімізує ризики при операціях з UAH і дозволить безпечно продати криптовалюту або купити крипту за гривні.

Спосіб 4. Термінали з оплатою готівкою

Платіжні термінали — прямий спосіб внести готівку й поповнити рахунок біржі або отримати код/ваучер для купівлі крипти. Для користувача вигода — доступність (термінали є в більшості міст), простота оплати без інтернет-банку; недолік — обмежені ліміти, можливі комісії та додаткові кроки (отримання коду, реєстрація в сервісі-посереднику). Перед операцією перевіряти, чи конкретний термінал напряму співпрацює з біржею або сервісом-агрегатором.

EasyPay — варіанти покупки крипти через термінали та онлайн

EasyPay — мережа терміналів та онлайн-сервіс, яка інтегрувала віртуальні продукти та має сторінки «Buy Bitcoin / Buy Crypto» — користувач може придбати низку токенів карткою або через сервісні інструменти, а термінали EasyPay використовуються для поповнення рахунків бірж/сервісів. WhiteBIT у минулому реалізував поповнення через EasyPay та IBox, що робить EasyPay зв’язкою між готівкою і біржею.

Для купівлі крипти через термінали потрібен проміжний сервіс (обмінник або біржа), який генерує платіжні реквізити/код.

Покрокова інструкція (типовий сценарій через EasyPay):

На біржі (або в сервіcі-партнері) обрати поповнення через EasyPay або купівлю крипти карткою/онлайн. Згенерувати платіжні дані (ID або призначення платежу) у системі. У терміналі EasyPay знайти пункт «Оплата послуг» або «Криптовалюта» → ввести ID/номер рахунку. Внести готівку → отримати чек. Підтвердити платіж у системі — крипта нарахується за вказаними умовами.

Рекомендації безпеки: зберігати чек; робити скрін коду й підтвердження оплати; перевіряти офіційний статус сервісу-агрегатора перед оплатою.

Спосіб 5. Криптогаманці та мобільні додатки

Криптогаманець (self-custody) дозволяє отримати крипту напряму, без депозиту на біржу. Це зручно, коли потрібно швидко купити крипту і залишити її під власним контролем — але відповідальність за ключі лежить на користувачеві. Далі — як купити крипту в популярних гаманцях.

Trust Wallet — простий вхід для мобільних користувачів

Trust Wallet має вбудовану кнопку «Buy» у додатку; при виборі активу користувач отримує список провайдерів (он-рампів), обирає валюту і спосіб оплати, проходить KYC у провайдера та завершує платіж — крипта приходить безпосередньо в гаманець. Інтерфейс орієнтований на мобільний користувач; провайдери змінюються залежно від регіону.

Коротка інструкція:

Відкрити Trust Wallet → натиснути Buy. Знайти монету → вказати суму в UAH → обрати провайдера. Перейти на портал провайдера → надати дані для KYC (якщо потрібно). Завершити оплату карткою/ApplePay/банківським переказом → чек → крипта в гаманці.

Переваги / ризики: швидко, прямо в додатку; але комісія залежить від провайдера (on-ramp), курс може містити спред. Ключова умова безпеки — зберегти seed-фразу offline; при втраті доступу відновити гаманець буде неможливо без seed. (Захист seed — базове правило self-custody.)

MetaMask — широкий вибір провайдерів і прозорі котирування

MetaMask показує рейт-агрегатори — користувач запитує котирування від кількох on-ramp провайдерів, обирає оптимальний варіант і перенаправляється на сайт провайдера для оплати. Додаток підтримує картки, банківські перекази, мобільні платежі, перелік методів залежить від регіону.

Використання аналогічно кошельку Trust Wallet.

Спосіб 6. Банківські сервіси (Приват24, Монобанк)

Банки в Україні не продають криптовалюту напряму, але дають on-ramp — картки і грошові перекази, які дозволяють поповнювати рахунки бірж та обмінників. Використовуючи Monobank або Privat24, ви платите карткою/переказом, потім купуєте монети на платформі. При цьому треба враховувати ліміти, процедури банку щодо фінмоніторингу та ризики chargeback.

Як купити крипту через Монобанк

Коротко: «купити крипту через Монобанк» означає — використовувати карту Monobank або переказ з рахунку Monobank для поповнення біржі/обмінника; далі — купівля на платформі. Monobank — масовий необанк з мільйонами клієнтів; багато українських сервісів підтримують платежі картами Monobank.

Конкретні кроки:

Вибрати біржу/обмінник, що приймає Monobank (перевірити верифікований список платіжних методів на сайті платформи). Зареєструвати акаунт і пройти KYC. На платформі: метод оплати — картка/IBAN → ввести суму в UAH → отримати платіжну форму. З Monobank-додатку підтвердити платіж карткою або здійснити переказ по реквізитах. Після зарахування коштів купити потрібну монету; при необхідності — перекласти на cold-wallet.

Спосіб 7. Telegram-боти та чати

Telegram-боти й тематичні чати дають швидкий on-ramp і P2P-канали, але одночасно — підвищені операційні та безпекові ризики. Боти можуть виконувати роль обмінника або агрегатора пропозицій; деякі працюють як «гаряча каса» (отримали платіж — миттєво віддають монети), інші — як посередник із ескроу в чаті. Масштаб використання ботів зростає: у 2025 році Telegram-боти для торгівлі й обміну стали частиною інфраструктури ринку, але потрібно діяти з обережністю.

CryptoBot від Kuna

Офіційний майданчик Kuna припинив роботу — це впливає на коректність посилань і наявність офіційних ботів/сервісів, пов’язаних із брендом. Перед використанням будь-якого «CryptoBot від Kuna» перевіряйте статус проєкту на офіційних каналах; якщо бот стверджує зв’язок з Kuna, але офіційних підтверджень немає — це привід не ризикувати.

BTC Banker та локальні чати

Існують кілька відомих Telegram-ботів для обміну і простого зберігання, наприклад «BTC Banker» (є згадки в технічних довідниках і на сторінках ботів). Такі боти дають меню для вибору пари, автоматично генерують реквізити і віддають монети після підтвердження оплати; часто присутня опція «купити крипту без верифікації» — тобто без подання документів. Це привабливо, але не означає безпечність.

Практичні кроки для операції через Telegram-бот або локальний чат (чітко):

Перевірити репутацію бота/чату: кількість користувачів, історія існування, відгуки у незалежних джерелах. Якщо немає інформації — не ризикувати. Передати мінімальну тестову суму (техніка «пілот-платіж») — перевірка швидкості і коректності транзакції. Зберегти всі скріни і чеки; у разі спору звертатись із доказами (скріни чату, платіжні виписки). Для великих сум не користуватись ботами — перейти на біржу з ескроу або банківський переказ.

Де можна купити крипту через Telegram: офіційні боти від відомих агрегаторів/обмінників (ті, що публічно вказані на сайтах сервісів) або перевірені локальні обмінники, які дають Telegram-інтерфейс. У разі сумніву — краще питання: «де можно купити крипту» перенести на перевірену біржу/P2P з ескроу.

Висновки

Коротка версія відповіді на питання «де краще купити криптовалюту» і «як купити крипту в Україні»: вибір залежить від цілі — швидкість, вартість, конфіденційність або безпека. Для торгівлі та великих обсягів — централізована біржа (Binance/OKX); для швидкого входу малими сумами — P2P або гаманець з on-ramp (Bybit, Trust Wallet); для готівки — EasyPay/IBox або Bitcoin-ATM; Telegram/P2P без KYC — тільки для тих, хто розуміє повний ризик.