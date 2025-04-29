5 країн для отримання посвідки на проживання та громадянства для криптанів у 2025 році

Криптовалюта швидко стає ключем до відкриття міжнародних кордонів. Інвестори, які заробляють на вкладеннях у віртуальні активи, дедалі частіше шукають дружні до них юрисдикції — від податкових притулків до країн, які приймають крипту в рамках програм «інвестиції в обмін на громадянство». «Мінфін» склав свій рейтинг найкращих країн для отримання громадянства та посвідки на проживання у 2025 році для криптоентузіастів.

Відразу уточнимо: жодна держава у світі наразі не видає паспорт за криптовалюту. Однак існують країни, які приймають біткоїни або криптовалюту, як оплату за свої існуючі програми отримання громадянства за інвестиції (CBI) або посвідки на проживання за інвестиції (RBI).

Їх доброзичливе ставлення до криптовалюти проявляється не лише у цьому. Місцева влада створює регуляторні умови для залучення талантів та інновацій у блокчейн-простір, полегшує для криптосфери податковий тягар. У результаті такі країни приваблюють тисячі криптоінвесторів із усього світу.

Сальвадор

У грудні 2023 року уряд Сальвадора і компанія — емітент найбільшого стейблкоїна Tether USD (USDT) запустили спільну програму під назвою Adopting El Salvador Freedom Visa Program. За нею можна отримати громадянство Сальвадору за інвестиції $1 млн в економіку країни або еквівалент цієї суми у біткоїнах (BTC) або USDT.

У рамках програми громадянство оформляється за прискореною процедурою і отримати його можна вже через 6−13 тижнів. За умовами програми, щороку 1 тис. осіб можуть взяти участь в отриманні так званої «золотої» візи Сальвадора, власники якої згодом можуть претендувати на громадянство країни. Проте основний заявник також може долучити до заявки дружину та дітей, які перебувають на утриманні (за кожного доведеться доплатити реєстраційний збір у розмірі $999 або еквівалент цієї суми в криптовалюті).

Щоб претендувати на економічне громадянство Сальвадору, заявник повинен відповідати таким критеріям:

вік старше 18 років,

відсутність судимостей або непогашених міжнародних ордерів,

інвестиція в розмірі від $1 млн або еквівалент цієї суми у біткоїнах або USDT,

відповідність вимогам перевірки благонадійності, проведеної урядом,

законне джерело коштів і гарна репутація.

Громадянство Сальвадору має чимало переваг: країна дозволяє подвійне громадянство без обмежень, її паспорт дає можливість безвізового або спрощеного в'їзду до 135 країн, включно з Шенгенською зоною, Сінгапуром і Гонконгом. Для криптоінвесторів — відсутність податку на приріст капіталу від операцій із криптовалютами та нульовий податок на дохід на довгострокові активи.​

Антигуа і Барбуда

Ця острівна держава у східній частині Карибського регіону відкрила програму «Громадянство через інвестиції» у 2012 році. За її умовами, необхідно зробити вклад у місцеву нерухомість або внесок в економічний фонд розвитку. Мінімальний поріг входу в програму становить від $230 тис.

Власники паспорта Антигуа та Барбуди мають право безвізового або спрощеного в'їзду до 150 країн світу, включно з усіма країнами Шенгенської зони, Великою Британією, Ірландією, Гонконгом і Сінгапуром. Також можливе оформлення візи в США терміном до 10 років.

Уряд не приймає біткоїни або інші криптовалюти безпосередньо. Однак ліцензовані агенти можуть обробляти криптовалютні платежі, конвертуючи їх у фіатну валюту перед сплатою офіційного інвестиційного внеску.

Хоча, наприклад, деякі компоненти або збори можуть не підпадати під оплату криптовалютою, зокрема, державні збори.

У країні немає податку на дохід, податку на приріст капіталу і податку на спадщину або багатство, що може стати її ідеальним податковим варіантом для криптоінвестора.

Але тут потрібно враховувати ще один важливий момент. Останнім часом країни Карибського басейну під тиском міжнародних організацій взяли курс на підвищення регіональних стандартів податкової прозорості.

Минулого року Антигуа і Барбуда, а також Гренада, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія і Домініка підписали Меморандум про угоду (МОУ), в якому домовилися збільшити мінімальні інвестиції для отримання громадянства. Наприклад, раніше для отримання місцевого паспорта в економіку Антигуа і Барбуди достатньо було вкласти $100 тис. І це не єдине нововведення.

У рамках МОС перевірку заявників на отримання громадянства за інвестиції буде посилено, а п'ять острівних держав створять спільний цифровий портал для обміну інформацією про заявки.

Португалія

Ще нещодавно Португалія вважалася європейським криптопритулком. Нещодавні законодавчі зміни підірвали цей статус, проте країна все ще зберігає певні унікальні переваги.

За новими правилами, оподатковується приріст капіталу під час продажу криптовалюти, якщо активи утримувалися менше ніж календарний рік. У цьому разі, нерезиденту доведеться сплатити податок у розмірі 28% або progressive scale (до 48%) при включенні до загального доходу, хоча до фізичних осіб та підприємств застосовується різний підхід. Податок не доведеться платити з криптоактивів, які утримувалися понад рік.

Стейкінг, торгівля або отримання виплат у криптовалюті оподатковуються, як звичайний дохід.

Проте Мадейра, автономний північноатлантичний острів Португалії, зробив ставку на криптодружність. Вона пропонує унікальні податкові переваги з низькими ставками та інноваційним підходом. Наприклад, компанії, зареєстровані у Міжнародному діловому центрі Мадейри (MIBC), можуть скористатися зниженою ставкою корпоративного податку у розмірі 5% на прибуток від міжнародної діяльності до 31 грудня 2027 року.

На Мадейрі відсутні податки на спадщину та дарування між близькими родичами, що робить її привабливою для планування передачі активів. Крім того, на відміну від деяких інших європейських юрисдикцій, Мадейра не стягує податок на багатство, що дозволяє інвесторам зберігати свої активи без додаткового податкового навантаження.

Посвідка на проживання доступна через популярну португальську золоту візу. Інвестуйте €500 тис. у місцеві фонди чи бізнес-проєкти, і ви у справі — за п'ять років можна подати заяву на отримання громадянства.

Це не програма прямих криптоінвестицій, але для криптоінвесторів є можливість взяти участь у ній. Із цього року інвестиції можна зробити в новий венчурний фонд, орієнтований на підтримку екосистеми Bitcoin у Португалії. На відміну від прямих криптофондів, Unbound інвестує не в сам біткоїн, а в компанії, що займаються пов'язаними з біткоїном інноваціями, такими як дослідження і розробки.

Таким чином, хоча криптовалюта не є варіантом інвестування в резидентство, готовність країни працювати з цифровими активами робить її довготривалим стратегічним вкладенням для криптоінвесторів.

Об'єднані Арабські Емірати

Дубай відомий своїм швидким впровадженням інновацій, у тому числі й у криптоіндустрії.

Криптоінвесторам Дубай цікавий своїми податковими правилами. Тут немає податку на дохід, отже, будь-який прибуток від торгівлі криптовалютами не оподатковується. Тут також немає податку на приріст капіталу. Це означає, що під час продажу криптоактивів весь прибуток залишається в інвестора. Також не стягується податок на спадок.

ОАЕ створили вільні зони, такі як Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) та Abu Dhabi Global Market (ADGM), із регуляторними пісочницями, розробленими для блокчейн-бізнесу. Для компаній, зареєстрованих у вільних економічних зонах, передбачено податкові пільги. Щоправда, нещодавнє запровадження корпоративного податку у розмірі 9% означає, що ОАЕ більше не є чистою податковою гаванню. Але для фізосіб умови залишаються все ще сприятливими.

Резидентство легко отримати через створення бізнесу чи інвестиції у нерухомість. Звичайно, стати громадянином ОАЕ не вийде, натомість відкриється можливість переїхати в одне з найбажаніших і найстабільніших місць проживання у світі для криптоінвесторів.

Мальта

Мальту недарма називають Островом блокчейну. Вона створила фактичні юридичні визначення для криптоактивів, запровадила закон про віртуальні фінансові активи та побудувала екосистему навколо цих інновацій.

Мальта пропонує 0% податку на довгострокові прибутки від криптовалюти, але застосовує податок на дохід (15%-35%) на короткострокові угоди.

Для отримання посвідки на проживання через інвестиції потрібна купівля або оренда нерухомості та пожертвування. Громадянство можна отримати через програму MEIN.

Для отримання мальтійського громадянства заявники повинні зробити внесок до Державного фонду Мальти, інвестувати в ухвалені урядом облігації, акції або вкластися у нерухомість. Мінімальні інвестиційні вимоги стартують із 600 тис. євро із підтвердженням проживання протягом 36 місяців, або 750 тис. для скороченого періоду проживання протягом 12 місяців.

Залежно від суми інвестицій та інших критеріїв, громадянство може бути надано всього за 12 місяців. Воно забезпечує доступ до одного з найсильніших паспортів у світі, громадянства ЄС та права жити, працювати та подорожувати в межах Шенгенської зони.

Мальта — не найдешевша країна, але це першокласний варіант для отримання доступу до ЄС без звичайного антикриптовалютного багажу.