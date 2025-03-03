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3 березня 2025, 8:50

Топ-10 мемних криптовалют: які токени на хайпі у 2025

Мемні криптовалюти продовжують привертати увагу інвесторів у 2025 році. Наприклад, токени, такі як Pepe, Dogecoin, Official Trump і Floki, показали значний підйом. Кожен із них виріс із різних причин. Деякі отримали імпульс завдяки лістингу на великих біржах. Інші — через запуск нових функцій. А якісь продемонстрували несподіваний підйом, що відображає волатильність і спекулятивність цієї ніші.

Мемні криптовалюти продовжують привертати увагу інвесторів у 2025 році.

Ці альткоїни не тільки стали культурними феноменами, а й надали реальні можливості для отримання прибутку. У цій статті ми розглянемо як нові, так і популярні мемні криптовалюти.

Мем-токени: лідери ринку у 2025 році

З урахуванням швидкого зростання мемних альткоїнів, не дивно, що багато інвесторів продовжують шукати можливості в цій ніші. Далі ми представимо мемні криптовалюти, які увійшли до списку найкращих активів 2025 року.

  1. Best Wallet — гаманець із просунутими аналітичними інструментами та підтримкою понад 50 блокчейнів.

  2. MIND of Pepe — токен з АІ-ботом, що аналізує криптовалютні тренди і надає ексклюзивну інформацію.

  3. Catslap — монета-мем, що пропонує ігрові механіки і можливості для активних учасників через систему «Slap-to-Earn».

  4. Solaxy — криптовалюта, що вирішує проблеми з масштабованістю Solana, надаючи розробникам інструменти для створення dApps.

  5. Meme Index — перший у своєму роді токен, що дає змогу інвесторам розподіляти капітал серед різних мем-коїнів без необхідності вибирати їх вручну.

  6. BTC Bull — можливість для інвесторів брати участь у зростанні Bitcoin, завдяки аірдропам.

  7. Pepe — мемкоїн, який орієнтований на децентралізоване управління, зміцнюючи свій зв'язок зі спільнотою.

  8. Doge — альткоїн, що став символом гумору в криптовалютному просторі.

  9. Official Trump — криптовалюта Дональда Трампа, яка за короткий термін посіла важливе місце серед монет на блокчейні Solana.

  10. Floki — мемний токен із реальною корисністю, що пропонує кілька проєктів, включно з ігровими Метавсесвітами і платформами для купівлі товарів.

Мемні криптовалюти, які варто тримати на радарі

Мемкоїн — це не просто цифровий актив, а справжній культурний феномен. У той час як багато мемних монет продовжують розвивати свою корисність, їхня популярність і зростання часто пов'язані з потужною підтримкою спільнот. Зупинимося на криптовалютах, які варто тримати в полі зору цього місяця.

Best Wallet

Best Wallet ($BEST) — це інноваційний криптогаманець, який поєднує зручність використання з просунутими можливостями для досвідчених інвесторів. На відміну від традиційних рішень, він не вимагає KYC і підтримує мультиланцюгові операції, даючи змогу трейдерам безпечно зберігати, купувати, продавати й обмінювати цифрову валюту.

У цьому гаманці також можна знайти нові мемні криптовалюти. Користувачі Best Wallet можуть інвестувати в них прямо в додатку, мінімізуючи ризики, пов'язані з шахрайством. Вбудовані аналітичні інструменти, включно з дорожніми картами, соціальними метриками і ключовими показниками, роблять процес покупки прозорим.

Токен $BEST відіграє ключову роль в екосистемі, надаючи власникам доступ до пресейлів, знижені комісії та підвищені нагороди за стейкінг. Наявність функцій, яких немає в інших гаманцях, ставить Best Wallet на провідні позиції у сфері Web3. Це зі свого боку вказує на потенціал зростання криптовалюти $BEST.

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MIND of Pepe

MIND of Pepe ($MIND) — це інноваційна мем-монета, що використовує штучний інтелект для аналізу криптовалютного ринку. Проєкт оснащений технологією штучного інтелекту, що саморозвивається, який взаємодіє з криптоспільнотами і відстежує актуальні тренди. Завдяки цьому власники токенів $MIND отримують доступ до ексклюзивної інформації, яка недоступна широкому загалу.

На додаток $MIND пропонує власникам вигідні умови для стейкінгу з річною прибутковістю в 343%. Крім того, цей AI-бот випускатиме криптовалюти, які будуть спочатку доступні тільки для учасників спільноти. Проєкт уже привернув увагу ринку, зібравши понад $6,6 млн з початку ранніх продажів.

Аналітики очікують, що з розширенням функціоналу MIND of Pepe мем токени $MIND дорожчатимуть. Це робить проєкт привабливим для довгострокових інвестицій. На поточний момент $MIND продається за $0,0033722.

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Catslap

Catslap ($SLAP) — це монета з ігровим елементом, який залучає спільноту. Вона виділяється на тлі інших мем-токенів завдяки своїй міні-аркаді «Slap-to-Earn», або «шльопай і заробляй». Геймплей передбачає лише одну дію — натискання на іконку рудого кота, а він уже шльопає головних мемних персонажів сучасності: Пепе, Трампа, Маска та інших. За свої зусилля трейдери нагороджуються токенами $SLAP і піднімаються по таблиці лідерів.

10% від загального обсягу монет виділено на призи для учасників гри, що сприяє зростанню інтересу і залученості. Також передбачені можливості для стейкінга з прибутковістю в 30% річних, що приваблює любителів пасивного доходу.

Проєкт стартував без попереднього продажу, тож мем-монети отримали прямий доступ до ринку. Команда Catslap також запустила кампанії, які сприяють стабільності ціни та довгостроковому зростанню. Так механізми спалювання і зворотного викупу будуть каталізаторами просування проєкту.

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Solaxy

Solaxy ($SOLX) являє собою перший ланцюжок другого рівня (Layer 2) на базі Solana, що робить його унікальним проектом у криптовалютній екосистемі. З метою розв'язання ключових проблем Solana, таких як перевантаження мережі, збої транзакцій і обмеження масштабованості, Solaxy пропонує більш стабільну платформу для розробників.

Використовуючи свою Layer 2 архітектуру, Solaxy дає змогу створювати децентралізовані додатки (dApps), обробляючи високі обсяги транзакцій. Власний токен цього блокчейна, $SOLX, підтримує багатомережеву інтеграцію з Ethereum і Solana, забезпечуючи високу ліквідність і швидкість.

Проєкт на стадії пресейлу залучив $22,7 млн. Пропонується також стейкінг для учасників, які можуть заробити до 179% річних. Сам мемкоїн коштує $0,001642.

У майбутньому, з урахуванням екосистеми, що розширюється, Solaxy має всі шанси значно підвищити свою ринкову вартість. Крім того, цей проєкт приваблюватиме як інвесторів, так і розробників.

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Meme Index

Проект Meme Index ($MEMEX) надає інвесторам можливість розподіляти капітал у світі мем-коінів через єдиний актив. Замість того щоб вручну підбирати окремі токени, трейдери отримують доступ одразу до чотирьох стратегічно сформованих кошиків: Titan, Moonshot, Midcap і Frenzy. Ці індекси охоплюють як перевірені часом популярні меми ($DOGE, $SHIB), так і перспективні, але більш волатильні проєкти. Такий підхід дає змогу управляти ризиками і отримувати максимум вигоди.

Ще одна ключова особливість проєкту — стейкінг із прибутковістю в 601% на рік. До того ж власники $MEMEX можуть не тільки отримувати пасивні винагороди, а й брати участь у голосуванні, впливаючи на формування індексів. Платформа постійно аналізує ринкові тренди та адаптує склад кошиків, забезпечуючи актуальність і конкурентну перевагу.

З урахуванням відсутності аналогічних рішень, $MEMEX має всі шанси стати провідним інструментом для інвесторів. Проєкт залучив уже $3,8 млн, а токен коштує $0,0164239.

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BTC Bull

Криптовалютний проект BTC Bull ($BTCBULL) об'єднує в собі дух мемів і реальну фінансову цінність. У рамках цієї екосистеми учасники можуть заробляти Біткоїн у міру зростання його ціни. Основна концепція BTC Bull полягає в тому, щоб надати інвесторам можливість отримати доступ до цього активу, навіть якщо вони не можуть дозволити собі купувати сам BTC.

Інвестиційна привабливість проєкту зумовлена кількома факторами. По-перше, власники отримують одразу дві криптовалюти, $BTCBULL і Біткоїн, через аірдропи, що створює пасивний дохід. По-друге, механізм спалювання монет при досягненні нових цінових рівнів Bitcoin сприяє збільшенню дефіциту і потенційному зростанню $BTCBULL. По-третє, можливість стейкінга робить володіння токеном ще більш вигідним.

Проєкт націлений на велику аудиторію — від прихильників Bitcoin до любителів мем-токенів, що розширює його ринкові перспективи. Пресейл зібрав $2,5 млн, а $BTCBULL продається за $0,002375.

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Pepe

Pepe ($PEPE) швидко завоював популярність у світі блокчейна завдяки своєму культовому персонажу, жабі Пепе, і активній спільноті. Цей мемкоїн став важливим гравцем в екосистемі криптовалют, де його підтримка на платформах і соціальних мережах продовжує зростати. Однією з цікавих особливостей Pepe є його дефляційна модель. Частина кожної транзакції видаляється із загального обігу, що сприяє збільшенню попиту і вартості криптовалюти.

Нещодавній запуск ініціативи PepeDAO, спрямованої на децентралізоване управління і зростання, підтверджує прагнення проєкту до розвитку. З огляду на повернення Дональда Трампа на посаду президента і збільшення інтересу до мем-коїнів, Pepe має всі шанси на значне зростання у 2025 році.

Doge

Мемна криптовалюта Dogecoin ($DOGE) торгується на ринку з 2013 року і стала одним із найпопулярніших Web3 проєктів у світі. Токен привертає увагу не тільки трейдерів, а й знаменитостей, таких як Ілон Маск, Снуп Догг і Марк Кьюбан. Наприклад, Маск неодноразово висловлював свою віру в Dogecoin, що сприяло зростанню вартості та визнанню $DOGE.

Сьогодні Dogecoin із ринковою капіталізацією в $38 млрд посідає одне з провідних місць серед мем-коінів. Крипто меми Dogecoin збирають величезну аудиторію як через платформи Reddit, так і X, де його використовують для чайових і винагород за якісний контент.

Останніми роками ціна $DOGE переживала корекції, але багато аналітиків вважають ці коливання можливістю для купівлі, пророкуючи подальше зростання. Так експерт під ніком XForceGlobal стверджує, що Dogecoin може зрости в 5−10 разів, що призведе до ринкової капіталізації в $1,33 трлн, якщо він досягне рівня в $9.

Official Trump

Official Trump ($TRUMP) — це мемкоїн, випущений Дональдом Трампом всього за кілька днів до його другого президентського терміну. Розроблений на блокчейні Solana, токен швидко завоював популярність, ставши однією з найбільших мемних криптовалют за капіталізацією.

На відміну від багатьох інших активів із ніші мемів, $TRUMP має реальну корисність. Власники монети можуть використовувати його для купівлі товарів, пов'язаних із брендом Трампа, як-от парфумерія та взуття. Платежі здійснюються через цифрову платформу Solana Pay.

Зростаючий інтерес до $TRUMP також підтримується його недавнім лістингом на великій корейській криптовалютній біржі Upbit, що призвело до значного збільшення обсягів торгів. З урахуванням підвищеної ліквідності та зростання попиту на $TRUMP, прогнозується подальше збільшення вартості криптовалюти.

Floki

Мемна криптовалюта Floki ($FLOKI) прагне не тільки розважати, а й привнести реальну цінність у криптовалютну екосистему. Проєкт включає кілька корисних ініціатив, як-от Valhalla — Метавсесвіт для ігор з можливістю заробити і FlokiPlaces — платформа для купівлі фізичних товарів за токени $FLOKI. Також є FlokiFi — набір продуктів децентралізованих фінансів і University of Floki — освітня платформа. Це робить Floki унікальним проєктом серед мемних конкурентів, оскільки він пропонує реальне застосування своєї криптовалюти, а не обмежується лише гумором.

Деякі трейдери очікують зростання Floki. Аналітик під ніком Inmortal Crypto прогнозує висхідний рух, унаслідок якого мемкоїн поліпшить свої позиції.

Розробники також почали викуповувати мемні криптовалюти $FLOKI. Для цього використовується 50% комісій, отриманих за допомогою Floki Trading Bot, — торгового бота, що працює в додатку для обміну повідомленнями Telegram. Ці дії вживаються з метою зниження інфляції монети, що може привернути інтерес інвесторів і спровокувати зростання ціни $FLOKI.

Висновок

У 2024 і на початку 2025 року мемні криптовалюти продовжили набирати популярність, що пов'язано з потужною підтримкою їхніх спільнот у соціальних мережах. Цей фактор став основним двигуном їхнього зростання і дозволив таким токенам залишатися актуальними, незважаючи на нестабільність фінансових ринків. Спільнота відіграє ключову роль, адже вона не лише підтримує мем-коїни, а й сприяє їх популяризації, створюючи цілі тренди.

За даними Binance, капіталізація мемних монет серед усіх цифрових валют збільшилася з 4% до 11%, що наближає її до рівнів 2021 року. Саме в той період Dogecoin і Shiba Inu досягли своїх пікових значень.

Однак важливо пам'ятати, що незважаючи на потенціал активів, більшість трейдерів втрачають гроші. З цієї причини перед інвестуванням у мем монети необхідно ретельно аналізувати ринок і уникати емоційних рішень.

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