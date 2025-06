Інвестори вивчають ТОП 100 криптовалют за ринковою капіталізацією на платформах на кшталт Койнмаркеткап, щоб знайти токени з низькою вартістю і високим потенціалом зростання.

Децентралізовані фінанси (DeFi) стали частиною світової економіки, пропонуючи кредити, обмін і стейкінг без банків. Вони дають безпрецедентні можливості для інвесторів і користувачів. Аналітики прогнозують, що до кінця року обсяги торгів DeFi на децентралізованих біржах (DEX) можуть переступити позначку в 4 трильйони доларів.

Мем-коїни продовжують залучати роздрібних інвесторів, а біржі стають стартовим майданчиком для нових активів. У цій статті ми розберемо найцікавіші проекти, дізнаємося, де відстежувати тренди, і зрозуміємо, як краще орієнтуватися на ринку.

ТОП 5 криптовалют: рейтинг 2025 року

Наш список ТОП криптовалют 2025 року зібрав монети з надійними смарт-контрактами і живими спільнотами. Ці проекти нерідко з'являються в ТОП 10 криптовалют на платформах, приваблюючи доступною ціною і практичною користю.

Ми включили ці монети в наш рейтинг криптовалют, оскільки вони поєднують інновації та доступність для інвесторів з невеликим чеком.

Bitcoin Bull Token

Уявіть собі спосіб взяти участь у тріумфі біткоїна, не купуючи його за величезні гроші.Bitcoin Bull Token ($BTCBULL) пропонує саме це. Побудований на Ethereum проект обіцяє айрдропи в BTC, якщо біткоїн злетить до $150,000 або $200,000. А ймовірність цього зльоту зростає з кожним днем.

Сінгапурська команда запустила його в 2024 році, і з тих пір спільнота в Telegram зросла до 3 500 осіб, а в X майже до 10 000. Пресейл вже зібрав майже $7,25 млн, і залишилося всього 10 днів до завершення. На даний момент токен можна придбати за $0,00257.

Стейкінг приносить 57% річних, а аудити від Coinsult і SolidProof підтверджують надійність. З 21 мільярда токенів частина спалюється при кожному стрибку біткоїна на $25,000, а 10% зарезервовано для айрдропів. Інтеграція з Best Wallet спрощує отримання нагород. $BTCBULL — це ставка на майбутнє біткоїна, доступна навіть початківцям інвесторам.

Переваги:

Прив'язка зростання до надійної валюти біткоїна

Айрдропи в $BTC при зростанні біткоїна і $BTCBULL

Стейкінг з прибутковістю 57% річних перетворює $1000 в $1570 за рік

Дефляційна механіка: спалювання 15% токенів при кожному стрибку BTC

Аудити від Coinsult і SolidProof

Доступна вартість токена

Bitcoin Hyper

Мережа Біткоїн не завжди працює так швидко, як хотілося б.Bitcoin Hyper ($HYPER) вирішує цю проблему, виводячи якість роботи мережі на швидкісну магістраль. Проект створює Layer-2 на Solana Virtual Machine, перетворюючи повільні і дорогі транзакції BTC в миттєві перекази за $1.

Запущений в 2024 році, $HYPER вже зібрав близько $940,000 на пресейлі, завершення якого вже на фінішній прямій. Вартість зараз становить $0.0118.

Стейкінг обіцяє неймовірні 1052% річних, а аудит від Coinsult гарантує безпеку. З мільярда токенів 30% йдуть на розробку, а 15% — на нагороди спільноті. $HYPER підтримує DeFi і dApps, конкуруючи з Arbitrum. Плани щодо інтеграції з Ethereum в 2026 році роблять проект ще амбітнішим. На даний момент майже 13 тисяч інвесторів стежать за розвитком проекту в X.

Переваги:

Layer-2 на Solana Virtual Machine знижує комісії BTC до $1 і прискорює транзакції до 65 000 в секунду

Прибутковий стейкінг з прибутковістю 1052% річних

Підтримка DeFi і dApps відкриває двері для створення нових фінансових продуктів

Аудит від Coinsult

Snorter Bot

Трейдинг може бути простішим, ніж здається, іSnorter Bot ($SNORT) доводить це. Цей бот на Solana, вбудований в Telegram, працює в режимі автопілота: він копіює угоди успішних трейдерів з комісією всього 0,85%, економлячи час і нерви.

Запущений у 2024 році, проект зібрав понад $1,1 млн на пресейлі. Зараз вартість токена становить всього $0,0957, так що є шанс увійти в проект з великою вигодою для себе.

Аудити від Coinsult і SolidProof підтверджують надійність, а захист від скаму працює з точністю 85%. З 500 мільйонів токенів 25% спрямовані на розробку, а 10% — на айрдропи. $SNORT інтегрується з Raydium і планує підтримку Ethereum і Binance Chain в 2026 році. Це інструмент для тих, хто хоче встигати за ринком.

Переваги:

Низька комісія 0,85%

Захист від пасток: алгоритми виявляють скам з точністю 85%, оберігаючи ваш капітал від шахраїв

Мультичейн-майбутнє: плани щодо підтримки Ethereum і Binance Chain в 2026 році розширюють потенційні можливості

Аудити від Coinsult і SolidProof

SUBBD

Створення контенту — це мистецтво, іSUBBD робить його вільнішим. Цей проект на Ethereum допомагає авторам заробляти без посередників, використовуючи ШІ для персоналізації підписок.

З 2024 року платформа залучила 2000+ креаторів з аудиторією в 250 мільйонів. Пресейл зібрав майже $678 000, і продаж добігає кінця. Зараз вартість токена $SUBBD зафіксувалася на позначці $0,0557.

Стейкінг приносить 20% річних, а аудити від Coinsult і SolidProof вселяють довіру. З мільярда токенів 30% йдуть на маркетинг, а 5% — на стейкінг. $SUBBD конкурує з Patreon, пропонуючи децентралізацію. Подкастери вже збільшили дохід на 15%, а плани щодо впровадження NFT у 2026 році обіцяють новий рівень монетизації.

Переваги:

Свобода для креаторів: ШІ-платформа дозволяє авторам заробляти без посередників

Стейкінг з прибутковістю 20% річних

Держателі токенів отримують доступ до унікальних матеріалів і персоналізованих підписок

Підтримка 250 млн підписників

Аудити від Coinsult і SolidProof

Best Wallet Token

Забудьте про жонглювання десятками гаманців —Best Wallet змінює правила гри в Web3. Best Wallet — це гідний конкурент MetaMask, створений для зручності та масштабу. Немов швейцарський ніж, він об'єднує понад 60 блокчейнів, дозволяючи обмінювати ETH на SOL з мінімальними комісіями та керувати активами в кілька кліків.

Але Best Wallet — це не тільки гаманець. Токен $BEST, який зібрав $13,4 млн на пресейлі, знижує витрати на транзакції та надає пріоритет в ексклюзивних пресейлах, зібраних у розділі «Upcoming Tokens». З 1,5 млрд токенів 20% йдуть на підтримку ліквідності. Roadmap обіцяє запуск Best Card в 2026 році, яка дозволить витрачати криптовалюту з гаманця на реальні покупки, ніби ви розраховуєтеся звичайною дебетовою карткою. $BEST — це квиток в майбутнє децентралізованих фінансів. Аудити від Coinsult і SolidProof вже підтвердили його надійність.

Переваги:

Універсальний доступ до 60+ блокчейнів з мінімальними комісіями

Грандіозний старт з пресейлом на $13,4 млн

Доступ до перевірених ексклюзивних пресейлів через «Upcoming Tokens»

Плани випуску власної картки — Best Card

Надійність, підкріплена аудитами від Coinsult і SolidProof

Де знайти ТОП 100 криптовалют?

Щоб бути в курсі ринку, використовуйте перевірені платформи.

Best Wallet

Розділ «Майбутні токени» вBest Wallet пропонує нові лістинги та IDO, які часто знаходяться на ранній стадії. Зручно використовувати не тільки як гаманець, але і якщо хочеться ловити airdrop або бути першим. Проекти, які потрапляють в цей розділ, проходять перед цим ретельну перевірку.

CoinMarketCap

Найпопулярніший сайт для відстеження цін, обсягів і динаміки криптовалют. Показує ТОП 100 криптовалют за капіталізацією. Є зручні фільтри: за секторами (DeFi, NFT, Layer-1), блокчейнами, трендами тощо.

CoinGecko

Альтернатива CoinMarketCap з розширеною аналітикою. Є додаткові метрики: активність розробників, спільнота, ліквідність та інші, за якими можна оцінити довгостроковий потенціал.

CryptoRank

Аналітичний ресурс з інформацією про IDO, інвестиції, токеноміку та фонди. Можна скласти для себе список ТОП 10 криптовалют, оцінивши перспективи зростання проєктів.

Messari.io

Просунутий аналітичний інструмент (більше для професіоналів). Є платні та безкоштовні звіти по фундаменталу та макроаналізу крипти.

ICO Drops

Аналізує пресейли з датами та умовами. Фокус: майбутні IDO/ICO/IEO. Підійде, якщо ви шукаєте ранні інвестиції в токени до лістингу. Ділить проекти на категорії: Active, Upcoming, Ended. Дає коротку аналітику та оцінки привабливості.

TokenMetrics

Особливістю платформи є AI-аналіз прогнозів криптовалют. Він прогнозує зростання токенів з точністю до 70%. Є рейтинг токенів за різними метриками: фундаментал, теханаліз, поведінка натовпу. Також тут можна знайти готові портфелі та сигнали. Дуже добре підходить для напівавтоматичної стратегії та складання портфеля.

LunarCrush

Фокусується на соціальній активності та трендах. Аналізує обсяг обговорень, рівень залученості, тональність постів і за подібними критеріями відбирає проекти в ТОП. Можна відстежити, які токени зараз популярні в Twitter/YouTube/Reddit, або зловити стрибок вартості на хвилі бурхливих обговорень.

Ці ресурси допоможуть знайти перспективні активи. Перед інвестуванням завжди перевіряйте whitepaper, смарт-контракти та відгуки в соціальних мережах, щоб знизити ризики.

ТОП криптовалют на Bybit

Bybit у 2025 році — це як стартовий майданчик для криптоентузіастів, де нові токени злітають швидше, ніж де-небудь. З 60 мільйонами користувачів і добовим обсягом торгів $42 млрд для ф'ючерсів і $8 млрд для споту станом на січень 2025 року, біржа приваблює тих, хто шукає свіжі активи і високий прибуток. Чим же Байбіт такий хороший, як він обганяє Бінанс, і які типи токенів тут в моді?

Bybit — це швидка платформа, де движок обробляє 100 000 угод в секунду. Ідеально для трейдерів, які ловлять стрибки цін в умовах волатильності ринку. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий: новачки освоюють покупку активів за хвилину, а досвідчені трейдери вибирають ф'ючерси з плечем до 100x. Копі-трейдинг дозволяє дзеркалити угоди топ-трейдерів, залучаючи користувачів лідербордами з реальними результатами. Bybit Earn пропонує до 12% річних на стейкінг, а Web3-функції — DeFi і NFT — ваблять піонерів блокчейну. Комісії мінімальні: 0,1% на спот-торгівлі, майже нуль для VIP. Холодні гаманці та аудити захищають активи.

Bybit швидший за Binance,Kraken і OKX лістить токени, вимагаючи аудити від Coinsult або SolidProof. Наприклад, FARTCOINUSDT після лістингу показав обсяг торгів $439 млн за добу, а BBSOL (Bybit Staked SOL) виріс на 8,1% за тиждень, залучаючи трейдерів на X. Kraken фокусується на регульованих ринках, OKX — на Азії, а Байбіт виграє швидкістю, закріплюючи статус однієї з ТОП бірж криптовалют.

Які типи токенів популярні?

На байбіті в 2025 році інвестори вибирають три типи токенів, що домінують за даними койнмаркеткап і активності біржі.

Мастодонти ринку: Біткоїн (BTC) і Ethereum (ETH) — основа портфелів. BTC підживлюється ETF, ETH — DeFi. Пари BTC/USDT і ETH/USDT лідирують з обсягами $7,5 млрд і $5,2 млрд. Їх вибирають за надійність і деривативи.

DeFi і Layer-2 токени: Solana (SOL) і проекти на кшталт $HYPER (прискорення BTC) приваблюють дешевими транзакціями. Популярні за масштабованість.

Мем-коїни та утилітарні токени

У 2024 році біржа залистила 120 нових токенів, 80% з яких злетіли на 20−100% у перші тижні. Один тільки FARTCOINUSDT за добу зібрав $439 млн торгового обсягу. BBSOL, токен стейкінгу Solana, виріс на 8,1% за тиждень, обіцяючи до 15% річних.

Але ринок волатильний: кожен п'ятий токен втрачає третину вартості після гучного зльоту. Успіх приходить до тих, хто розглядає не тільки ТОП криптовалют, але вивчає токеноміку нових проектів і стежить за анонсами лістингів в соцмережах, на спеціалізованих сайтах або в Best Wallet.

Завершення

На криптовалютному ринку 2025 року кожен проект зараз відкриває нові горизонти і можливості. ТОП криптовалют, такі як Bitcoin Bull Token, Bitcoin Hyper, Snorter Bot, SUBBD і Best Wallet Token, задають ритм світового фінансового майбутнього.

Токенам вже недостатньо бути просто товаром. Висока конкуренція змушує проекти використовувати інновації та реальну користь: від айрдропів, пов'язаних з біткоїном, до платформ, де автори заробляють без посередників, і гаманців, що об'єднують десятки блокчейнів.

В останньому кварталі криптовалютний ринок зафіксував рекордний приплив капіталу — $2,4 млрд, що на 140% перевищує показник попереднього кварталу. За інформацією за січень 2025 року, добовий обсяг торгів ф'ючерсами на біржі Байбіт становив $42 млрд, на споті — $8 млрд, а загальні обсяги торгів на цій біржі вимірюються десятками мільярдів.

Важливо пам'ятати, що криптовалютний ринок сповнений ризиків: кожен п'ятий токен падає на третину після ажіотажу, як показує койнмаркеткап. Успішні інвестиції вимагають аналізу: вивчайте whitepaper, перевіряйте аудити, стежте за анонсами на X або в «Майбутніх токенах» Best Wallet. Боти на зразок Snorter Bot допоможуть налаштувати автоматизацію, щоб не стежити за ринком вручну. Вивчайте різні ТОП криптовалют — це ваш компас у світі, де технології змінюють фінанси.

FAQ

Скільки інвестувати в топові криптовалюти, щоб заробити?

Сума інвестицій в топові криптовалюти залежить від декількох факторів. Перше — ваш загальний капітал і допустимий рівень ризику. Не рекомендується вкладати в криптовалюту більше 5−10% від загального інвестиційного портфеля, особливо якщо ви не професійний трейдер. Друге — ваша стратегія (довгострокова, спекуляції, диверсифікація). Якщо довгострокова (холд), розумно розподілити вкладення між декількома великими монетами. Якщо спекуляції — може знадобитися менше коштів, але більше часу і уваги.

Приклад моделі розподілу:

Bitcoin (BTC) — 40−50%

Ethereum (ETH) — 25−30%

Решта: Solana, TON, Snorter, Bitcoin Hyper, Bitcoin Bull Token, Best Wallet Token, SUBBD та інші альткоїни — по 5−10%

Де можна подивитися ТОП криптовалют?

ТОП криптовалют 2025 можна подивитися на CoinMarketCap, CoinGecko, CryptoRank, Messari, LunarCrush, TokenMetrics, ICODrops, а також у розділі «Майбутні токени» в Best Wallet.

Як складається рейтинг криптовалют?

Рейтинг криптовалют формується в першу чергу на основі ринкової капіталізації — це добуток поточної ціни токена на кількість монет в обігу. Також враховуються такі параметри, як добовий обсяг торгів, ліквідність і активність проекту. Деякі платформи (наприклад, CoinGecko або LunarCrush) додатково аналізують поведінку спільноти, новини та розробку. Залежно від методики, одні й ті ж монети можуть займати різні місця в рейтингах.