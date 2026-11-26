На вибір першого криптогаманця легко витратити більше часу, ніж на саму покупку біткоїна. Ще до поповнення балансу новачок опиняється серед порад про біржі, торгові ордери й апаратні пристрої. Насправді на старті хочеться лише купити трохи BTC й зрозуміти, як ним користуватися.

Сучасні гаманці дозволяють почати без трейдерської підготовки. Можна придбати частку монети, побачити її на балансі та залишити на зберігання в тому самому застосунку. Цілий біткоїн для цього не потрібен.

Ми відібрали шість гаманців, оцінивши простоту початку роботи, способи купівлі й подальші операції з BTC. Trustee Plus ставимо першим за зрозумілий шлях від поповнення до покупки. Інші рішення можуть зацікавити тих, хто цінує роботу з комп’ютера, особливий спосіб відновлення або апаратне зберігання.

1. Trustee Plus

Trustee Plus підходить для першої покупки завдяки простому інтерфейсу й послідовності дій. Користувач поповнює доступний баланс, вибирає біткоїн і підтверджує обмін. Не потрібно розбиратися з біржовими заявками або переходити між торговою платформою та окремим гаманцем.

Один зі способів купівлі працює через баланс у євро. Його можна поповнити підтримуваною банківською карткою, а потім обміняти EUR на BTC безпосередньо в застосунку. Перед підтвердженням користувач бачить, скільки витратить і скільки біткоїна отримає. Після завершення операції BTC з’являється на балансі Trustee Plus.

Тут важлива саме зрозумілість процесу. Для першої невеликої покупки достатньо освоїти поповнення та обмін, а решту функцій можна залишити на потім. Згодом у тому самому застосунку можна докупити BTC, обміняти частину активів або переказати криптовалюту іншій людині.

Для входу доступні Google та Apple з прив’язкою до номера телефону, а також Passkey. Якщо на якомусь етапі виникає запитання, підтримка з живими операторами доступна в застосунку. Це практична перевага для людини, якій комфортніше уточнити дію, ніж шукати відповідь серед десятків інструкцій.

Серед додаткових можливостей є платіжна картка. Для придбання першої частки біткоїна вона не потрібна, але згодом може доповнити повсякденне користування сервісом.

Плюси: зрозуміла купівля через поповнення та обмін; підтримка з живими операторами; подальші операції з BTC в одному застосунку.

Мінуси: для купівлі через карткове поповнення потрібна перевірка особи; доступність способів оплати залежить від країни та банку.

2. Zengo

Zengo цікавий тим, хто хоче купити біткоїн, але почувається невпевнено через незвичні правила доступу до криптогаманців. Тут не потрібно самостійно зберігати стандартну фразу відновлення. Натомість застосунок використовує власну систему резервного доступу.

До неї входять електронна пошта та файл відновлення у хмарному сховищі. Додатково можна налаштувати 3D FaceLock для перевірки обличчя. Такий підхід допомагає почати зі знайомих інструментів, хоча доступ до пошти й резервного файла все одно потрібно берегти.

Біткоїн купують у застосунку через доступного платіжного партнера. Користувач вибирає суму й спосіб оплати, проходить необхідну перевірку та отримує BTC на свій гаманець. Набір провайдерів і платіжних методів залежить від країни, тому універсального тарифу для всіх покупок немає.

Для звичайної купівлі біткоїна не потрібно переходити до торгового термінала. У Zengo також є обмін і цілодобова підтримка. Він підійде тим, кому важливі зручна купівля та зрозумілий перехід на новий телефон.

Плюси: немає стандартної фрази відновлення; передбачений перехід на новий пристрій; є цілодобова підтримка.

Мінуси: умови купівлі визначає платіжний партнер; частина додаткових функцій доступна за платною підпискою.

3. Trust Wallet

Trust Wallet підійде тому, хто хоче почати з біткоїна, але не обмежувати майбутні покупки одним активом. Гаманець підтримує BTC та багато інших криптовалют у різних мережах. При цьому для першої операції немає потреби знайомитися з усіма його можливостями.

Купівля відбувається через інтегрованих платіжних провайдерів. Користувач вибирає Bitcoin, суму та доступний спосіб оплати, після чого переходить до оформлення покупки. Якщо для його країни й способу платежу є кілька пропозицій, їх можна порівняти в інтерфейсі гаманця.

Це дозволяє почати з невеликої суми й отримати BTC без самостійного переказу з біржі. Мінімальний розмір покупки та витрати залежать від обраного провайдера. Тому оцінювати варто підсумкову кількість біткоїна, яку ви отримаєте за свою суму.

Trust Wallet має мобільний застосунок і браузерне розширення. Він залишає простір для подальшого знайомства з криптовалютами, але через велику кількість функцій може здаватися менш зосередженим на одній простій покупці.

Плюси: купівля BTC через вбудованих партнерів; можливість порівняти доступні пропозиції; підтримка багатьох активів на майбутнє.

Мінуси: інтерфейс містить чимало додаткових інструментів; комісії та способи оплати залежать від провайдера.

4. Coinbase Wallet

Coinbase Wallet, який також був відомий під назвою Base App, логічно розглядати насамперед користувачам Coinbase. Якщо біржовий акаунт уже є, можна придбати BTC через нього й переказати актив у власний гаманець. Це знайомий шлях для тих, хто хоче поступово перейти від біржі до окремого зберігання.

Bitcoin підтримується поряд з Ethereum, Solana та іншими мережами. Для роботи з BTC підійде гаманець із фразою відновлення або входом через електронну пошту чи соціальний акаунт. Окремий Smart Wallet із Passkey підтримки Bitcoin не має.

Це варіант для людини, яка вже користується Coinbase й цінує зв’язок між сервісами. Для першої покупки з нуля він менш очевидний, оскільки вибір типу гаманця додає зайве рішення на старті.

Плюси: підтримка BTC; можливість пов’язати гаманець з акаунтом Coinbase; зручний перехід для чинних користувачів біржі.

Мінуси: підтримка Bitcoin залежить від типу гаманця; переказ із біржі є окремою операцією з мережевими витратами.

5. Exodus

Exodus варто розглянути, якщо вам комфортніше робити першу покупку за комп’ютером. У нього є повноцінна десктопна програма та мобільний застосунок. На великому екрані зручно переглянути умови оплати, перевірити суму й надалі стежити за балансом.

Купити біткоїн можна через інтегрованих провайдерів. Залежно від країни та партнера доступні картки, банківські перекази, Apple Pay, Google Pay й інші способи. Якщо є кілька пропозицій, Exodus дозволяє змінити провайдера перед оформленням покупки.

Після зарахування BTC залишається в гаманці. Мобільну й десктопну версії можна синхронізувати, щоб мати доступ до тих самих активів із двох пристроїв. Це зручно, коли розбиратися з покупкою хочеться за ноутбуком, а перевіряти баланс надалі зі смартфона.

У Exodus є цілодобова підтримка. Водночас питання щодо конкретного платіжного замовлення може знадобитися вирішувати з партнером, який його обробляє. Це варто враховувати, якщо під час оплати виникне затримка або банк відхилить транзакцію.

Плюси: повноцінна версія для комп’ютера; синхронізація з телефоном; кілька платіжних провайдерів і цілодобова підтримка.

Мінуси: умови купівлі залежать від партнера; питання щодо оплати іноді потрібно вирішувати з його підтримкою.

6. Tangem

Tangem підійде тим, хто вже перед першою покупкою знає, що хоче апаратний гаманець. Це картки з NFC, які працюють разом із застосунком на сумісному смартфоні. У пристрою немає батареї, його не потрібно заряджати або під'єднувати кабелем.

Почати можна без фрази відновлення, створивши резервні копії на додаткових картках. Фразу відновлення також можна налаштувати за бажанням. Вибір способу резервування роблять під час створення гаманця.

Біткоїн можна придбати через платіжних партнерів у застосунку. Для доступних пропозицій відображаються умови, а оформлення покупки проходить на стороні вибраного провайдера. Після обробки платежу BTC надходить на адресу Tangem.

Головна відмінність від інших учасників добірки полягає в необхідності спочатку придбати сам пристрій. Для невеликої пробної покупки це додаткова витрата. Натомість той, хто вже планує зберігати біткоїн в апаратному гаманці, може відразу обрати відповідний формат.

Плюси: апаратний гаманець без заряджання й кабелів; можливість роботи без фрази відновлення; купівля BTC через застосунок.

Мінуси: потрібно придбати пристрій і мати сумісний смартфон із NFC; резервні картки слід зберігати окремо.

Як купити свій перший біткоїн на прикладі Trustee Plus

Розглянемо купівлю через поповнення балансу в євро та обмін на BTC. Доступність карткового платежу й вимоги до користувача залежать від країни та умов сервісу. Не потрібно заздалегідь шукати продавця або вчитися виставляти торгові ордери.

1. Встановіть застосунок і створіть акаунт

Перейдіть до App Store або Google Play з офіційного сайту Trustee. Дотримуйтесь підказок реєстрації та налаштуйте захист входу.

2. Пройдіть перевірку для карткового поповнення

Підготуйте документ і виконайте запропоновані кроки підтвердження особи. Це звичайна частина підключення платіжних функцій.

3. Поповніть баланс EUR

На головному екрані відкрийте «Отримати», виберіть EUR і доступний спосіб поповнення карткою. Вкажіть комфортну для першого знайомства суму та перегляньте витрати.

4. Відкрийте обмін EUR на BTC

У полі активу, який віддаєте, виберіть EUR, а в полі отримання BTC. Застосунок покаже кількість біткоїна для вашої суми.

5. Підтвердьте покупку й перевірте баланс

Після завершення обміну BTC з’явиться в гаманці. Його можна залишити на зберігання або надалі використати доступні функції переказу й обміну.

Альтернативний спосіб придбати біткоїн — поповнити гаманець стейблкоїнами, наприклад USDT або USDC, а потім обміняти їх на BTC у застосунку.

З якої суми почати

Біткоїн ділиться на сто мільйонів сатоші, тому купувати цілу монету не потрібно. Початкову суму можна вибрати під свій бюджет, врахувавши мінімальну покупку в застосунку чи в його платіжного партнера.

При цьому простота застосунку не робить біткоїн стабільним активом. Його ціна може суттєво змінюватися, зокрема знижуватися після покупки. Обирайте суму, можливі коливання якої не вплинуть на ваші необхідні витрати.

Висновок

Перша покупка біткоїна не повинна ставати іспитом на знання криптовалют. Достатньо розуміти, за що ви платите, скільки BTC отримаєте й де побачите його після зарахування. Вдалий гаманець допоможе пройти цей шлях, а глибші знання можна здобувати вже з власного досвіду.