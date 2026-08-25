Ставка на Трампа: що розігнало ринок криптовалют і чи варто купувати зараз

Після кількох місяців цінового затишшя ринок криптовалют раптово вибухнув стрімким зростанням: всього за два дні біткоїн додав 19%, а Ethereum — 25%. Головним рушієм цього стрибка стали не фундаментальні розрахунки, а рішення Мінфіну США щодо вливання ліквідності та гучна зустріч Дональда Трампа з очільниками найбільших криптобірж на підтримку законопроєкту Clarity Act. Проте за хвилею оптимізму ховається серйозний ризик, відзначає фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Якось останнім часом стало менше розмов про криптовалюту… Ну, не так, щоб зовсім забули, але, принаймні, протягом минулих місяців ажіотажу не було ніякого. Ще в травні біткоїн втратив приблизно чверть ціни, а потім завмер на майже незмінному рівні — протягом літа ціна коливалася в межах 5%. І ось минулого тижня все змінилося: лише за два дні ціна на біткоїн зросла на 19%, Ethereum подорожчав на 25%, iндекс криптовалют СMC 20 додав більше 20%.

Що ж трапилося? Невже хтось придумав, як визначати справедливу ціну криптовалют і дійшов висновку, що, на сьогодні, вона занадто низька? Ні, цього не трапилося, та й навряд чи таке взагалі можливо, бо як казав блазень Короля Ліра: «З нічого не виходить нічого». Але певні причини для зростання з’явилися і нижче ті, які, на мій погляд, заслуговують на найбільшу увагу.

Велике значення мало рішення міністерства фінансів США подвоїти обсяг купівлі власних довгострокових облігацій. Історично, біткоїн позитивно реагує на збільшення ліквідності. Цього року з ліквідністю проблема, адже ймовірність повернення інфляції на тлі невдач в Ірані зросла, а монетарна політика стала жорсткішою. Але рішення міністерства щодо викупу облігацій — це вливання грошей і є надія, що нова хвиля ліквідності знову підніме човни криптовалют.

Незважаючи на зайнятість з підготовкою операції economic D-day проти Ірану, суттю якої є «економічна війна та ізоляція у безпрецедентних масштабах», Дональд Трамп все ж таки знайшов час на допомогу криптосвіту і минулого тижня зустрівся з керівниками найбільших криптобірж —Coinbase, Robinhood, Ripple, Binаnce та інших. Та й чому, власне, не допомогти колегам, якщо вартість криптоактивів у власності президента та його сім'ї становить ледь не півтора мільярди доларів? Допоміг іншим і у самого, мабуть, стало десь на 20% більше. Ось, що значить бути поруч з народом.

На зустрічі з криптолідерами президент наголосив, що «США мають бути глобальним лідером у світі цифрових активів і випереджати Китай», і закликав американських законодавців якнайшвидше ухвалити «чесну версію» Clarity Act, закону, що передбачає більш прозоре регулювання криптогалузі та має сприяти її розвитку. Коли говоримо про розвиток, маємо на увазі створення законодавчої бази для торгівлі криптовалютами, без сірих зон, визначення суті стейблкоїнів та їхньої здатності заробляти відсотковий дохід та розширення спектру легальних деривативних інструментів, що точно допоможе заробити криптобіржам та брокерам та доведе до банкрутства не одного трейдера. Присутні на зустрічі «криптокоролі», всі без винятку, залишилися в захваті від візіонерських здібностей Трампа, його геніальних ідей та видатних лідерських якостей. Хоча, чого ще було чекати — після іранської кампанії тільки дурень може сумніватися в здатності Трампа здобувати епохальні перемоги і творити історію.

Голова Комісії з цінних паперів США, якого теж покликали на зустріч, обома руками підтримав ініціативу президента (спробуй не підтримати!) і запевнив, що під проводом Трампа комісія зробить все можливе для того, щоб «всі найвеличніші технологічні прориви відбувалися саме в США». З таким оптимізмом йому б в СРСР комунізм будувати!

А ось сенат може не підтримати президента… Віддані Трампу республіканці мають в сенаті 53 голоси, для підтримки законопроєкту в ході процедурнорго голосування, призначеного на 15 вересня, яке відкриває дорогу до остаточного прийняття закону, потрібно 60 голосів. Отже, доведеться просити демократів, а це — проблема, бо ті ніколи не демонстрували прихильності до криптосвіту, і особливо після того, як президент Трамп заробив на крипті більше мільярда доларів.

Банківське лоббі також не в захваті від законопроєкту. На їхню думку, Clarity Act недостатньо захищає банківську індустрію від конкуренції з боку криптосвіту, а це є загрозою національній фінансовій безпеці та добробуту банкірів. Навіть не знаю, що важливіше.

Сенат розглядатиме Clarity act аж 15 вересня і багатьох хвилює питання, чи варто купувати криптовалюту саме зараз? Ось, наприклад, знаменитий Джим Крамер, в минулому трейдер, а зараз найпопулярніший у світі коментатор подій на ринках капіталу, вважає, що це чудова ідея. І можна було б послухати його аргументи, якби не декілька «але». Буквально кілька місяців тому Крамер рекомендував розпродавати всі криптоактиви і заявив, що повністю ліквідував власну позицію в крипті, побоюючись, що створення та розвиток квантових комп’ютерів знищить світ криптовалют. Та й загалом, останнім часом майже всі рекомендації Крамера збуваються з точністю до навпаки: все росте після рекомендації продавати і падає після закликів купувати.

А якщо серйозно, то відповідь на запитання «чи є сенс купувати зараз?», саме перед голосуванням, дуже проста. Очевидно, що позитивне рішення законодавців стане чудовим каталізатором і штовхне ціну вгору. Якщо ні, то дуже ймовірно, що ціна відкотиться до рівнів, де вона трималася протягом минулих місяців. Шляхів заробити лише два: якимось чином добути інформацію про настрої сенаторів перед голосуванням, або зіграти в азартну гру під назвою «Зроби ставку на Сlarity Aсt», яка нічим не відрізняється від будь-яких інших азартних ігор, хіба що, цього разу все відбувається при безпосередній участі американського президента, який ніколи не відмовляється від можливості заробити.