Колишні шахти можуть перетворити на промислові майданчики: Міненерго готує законопроєкт

Міненерго готує законопроєкт про безоплатну передачу громадам майна ліквідованих шахт. Території планують використовувати для створення промислових майданчиків та залучення інвестицій .

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Хочуть зменшити витрати бюджету



Перший віце-прем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що протягом тижня документ планують винести на розгляд уряду, а потім подати до Верховної Ради.

За ініціативи органів місцевого самоврядування території колишніх шахт зможуть використовувати для створення промислових майданчиків та залучення бізнесу.

Використання вже наявної шахтної інфраструктури дозволить скоротити бюджетні витрати на ліквідацію об'єктів.



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Перший проєкт уже розробляють

У межах меморандуму між Міненерго та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) створюється перспективний план розвитку однієї із шахт, яка перебуває в процесі ліквідації.

Це пілотний проєкт, у межах якого оцінять інвестиційний потенціал території та визначать орієнтовну вартість необхідних робіт.

У Міненерго очікують, що готовий план стане дорожньою картою для залучення донорів та інвесторів і допоможе перетворювати території колишніх шахт на нові економічні та промислові осередки.