Solana — плюс 11350% за 5 років: чи варто в неї інвестувати зараз і де зберігати

Solana — одна з криптовалют, що привертають найбільшу увагу інвесторів. Стрімко зростає не лише її ціна, але й екосистема блокчейну, яка стала основою для безлічі технологічних проєктів та мемкоїнів. «Мінфін» розповідає про причини цього злету, а також як зручно придбати Solana та де найкраще зберігати.

Винагорода за довіру

За останні 5 років ціна Solana (SOL) зросла на неймовірні 11350%. Для порівняння: біткоїн за той самий час подорожчав на 940%, а ефірум — на 986%. Тобто, придбані у 2020 році монети Solana на $100 зараз перетворились на майже $11450. Втім, ціна на цей токен увесь цей час залишалася дуже волатильною, і такі заробітки міг би отримати лише інвестор із дуже міцними нервами і вірою у свої вкладення.

Після того, як у 2021 р. Solana досягла свого історичного максимуму у $260, вона досить стрімко пішла на спад через проблеми із FTX. В монету активно інвестував Сем Бенкман-Фрід та його збанкрутіла біржа FTX. З одного боку, вони почали розпродувати активи, щоб втриматися на плаву, а з іншого, блокчейн отримав удар по репутації — проєкт залишали як приватні інвестори, так і компанії, які користувались екосистемою. Як наслідок ціна SOL тривалий час коливалась на межі $10.

Оживати проєкт почав у другій половині 2023 р. Тоді вже стало зрозуміло, що чутки про вплив Бенкмана-Фріда виявились перебільшеними, негативну реакцію було нівельовано, а ефективність блокчейну системи не викликала сумнівів.

Solana створена на однойменному блокчейні, на якому можна укладати смарт-контракти та створювати децентралізовані додатки. При цьому, блокчейн значно швидший і дешевший ніж у конкурентів, зокрема, Ethereum. Комісія за операцію в Solana становить лише близько $0,0002, а кількість операцій, які можна проводити за секунду, сягає 65 тис.

Ці показники роблять Solana базовою для створення мемкоїнів — нові виникають практично щохвилини. Серед найвідоміших, які створені на цьому блокчейні, Shiba Inu та токен президента США TRUMP. Також блокчейн застосовують для торгівлі NFT: на ньому функціонують відомі маркети Magic Eden, Solanart і Tensor.

Крім цього, Solana займає третє місце за капіталізацією ринку стейблкоїнів серед екосистем блокчейну, після Ethereum та TRON. Тут варто уточнити, що йдеться не про спеціальні стейблкоїни, а переважно про всім відомі USDT та USDC, які можуть використовувати різні системи, і серед них чільне місце займає ця. Загальна капіталізація стейблкоїнів в екосистемі Solana становить близько $11 млрд.

«Solana — це високопродуктивний блокчейн, який часто називають „другим Ethereum“. Проєкт успішно витримав крах біржі FTX, пережив ведмежий ринок і навіть наростив популярність» — наголошує представник компанії Gem Wallet.

За його словами, окрім ефективності блокчейну на ріст монети впливають також фундаментальні фактори — нові закони та правила у США та інших юрисдикціях легалізують криптовалюту, вона відкривається для інституційних інвестицій.

Зараз на підйомі перебуває весь крипторинок, але Solana завдяки ефективності власної екоситеми має перевагу. На момент написання статті вартість монети становила $177 — все ще суттєво нижче від історичного максимуму, а значить зберігається потенціал для зростання.

Оскільки Solana одна з найпопулярніших криптовалют, торгівлю нею підтримують фактично всі великі біржі і криптообмінники, а можливості для її зберігати надає велика кількість гаманців. Але, щоб не втратити активи, варто максимально уважно поставитись до підбору гаманця, на якому ви триматимете монети. «Мінфін» розглядає особливості п'яти найбільш популярних з них.

Gem Wallet

Цей криптогаманець швидко набуває популярність, і зараз кількість його клієнтів перевищує 500 тис. осіб. Гаманець можна без проблем встановити на свій смартфон — він доступний в магазинах застосунків для iPhone та Android.

Gem Wallet — це некастодіальний гаманець, тобто доступ до рахунку має лише його власник. Виключно в нього зберігаються всі паролі, а компанія їх не знає. Усі приватні ключі ніколи не залишають пристрій користувача та шифруються, що підвищує безпеку. На практиці це виглядає так: користувач формує запит на переказ, наприклад, 10 SOL своєму другу. Цей запит підписується приватним ключем — і вже у підписаному вигляді передається на сервери обробки, які валідують і виконують транзакцію. Сам ключ не передається.

Додаткова гарантія захисту — повністю відкритий код гаманця, завдяки чому будь-який сторонній аудитор може його перевірити і переконатись, що сервіс не допускає порушень. Це досить рідкісне явище на крипторинку. Зокрема, всі інші гаманці, які потрапили до нашого рейтингу або лише частково відкривають свій код або ж тримають його повністю закритим.

Для початку роботи в Gem Wallet фактично не потрібно проходити реєстрацію. Важливо лише при відкритті рахунку отримати та зберегти seed ключ і гаманець готовий до використання. Жодних персональних даних чи фото клієнтів Gem Wallet не вимагає. Не потрібно надавати навіть свою адресу електронної пошти чи номер телефону.

Гаманець дозволяє як збереження, так і придбання тисяч різноманітних криптовалют. Крім монет, створених в мережі Solana, він підтримує всі інші найпопулярніші токени — біткоїн, ефірум, Cardano, TRON, мемкоїни Dogecoin, Shiba Inu тощо.

Попри те, що в системі велика кількість активів, Gem Wallet дозволяє розібратися в них навіть новачку завдяки системі розумного пошуку. Наприклад, якщо монета представлена в різних мережах, то гаманець запропонує її саме в потрібній, а також відфільтрує скам-токени і виведе на екран лише справжні.

Крім криптовалют в гаманці можна зберігати NFT після придбання на будь-якому майданчику. Це дозволяє тримати всю колекцію в одному місці.

Головна перевага Gem Wallet — це широкі можливості обміну токенів в блокчейні Solana. Зокрема, з мінімальними комісіями можна придбати мемкоїни TRUMP, BONK, PENGU тощо. Також у Gem Wallet доступний обмін криптовалют з різних мереж, наприклад ефірум на Solana. Таким чином неважливо яка криптовалюта була у вас спершу, ви можете легко переходити від однієї до іншої.

Важливо розуміти, що весь обмін між криптовалютами у Gem Wallet децентралізований. Тобто працює на смарт-контрактах, повністю виключаючи людський фактор. Операцію неможливо заблокувати чи вкрасти гроші.

Більшість нових токенів одразу стають доступними для торгівлі саме на децентралізованих платформах, і лише згодом їх додають централізовані біржі. Процес може зайняти тиждень, або й значно довше. Монети ж із потенціалом зростання коштують значно дешевше доки не потрапили на централізовані біржі, наприклад, найбільше заробити на мемкоїні TRUMP зуміли саме ті, хто купував його найпершим.

Таким чином Gem Wallet відкриває шлях до децентралізованої торгівлі криптовалютами, яка розширює можливості вибору активів та більш безпечна і надійна.

За бажанням придбати критовалюту в гаманці можна і з карток українських банків. Щоправда, слід бути готовим, що деякі банки відхилятимуть ці операції.

«В застосунку покупка криптовалют із карток українських банків здійснюється через наших фіат-партнерів (наприклад, MoonPay або аналогічні сервіси). Ми не маємо прямого доступу до списку банків, які дозволяють такі операції. Тож єдиний спосіб — спробувати оплату через фіат-платформу в додатку й перевірити, чи пропустить ваш банк цю операцію», — розповідає представник компанії Gem Wallet. Якщо банк операцію на сервісі не пропускає — крипту можна купити на будь-якому обміннику і зберігати у гаманці.

Gem Wallet дозволяє стейкінг криптовалют, тобто тримати їх на депозиті та отримувати відсотки. Наприклад, стейкінг Solana приносить 7,5% річних. Як пояснює представник компанії Gem Wallet, цей дохід надходить з двох джерел:

Комісії мережі — користувачі платять за транзакції, і частина цих комісій розподіляється між стейкерами.

Інфляційні емісії — нові випуски токенів частково розподіляються між тими хто тримає монети на «депозиті».

Фактично завдяки особливостям мережі Solana власники монет виступають як майнери і отримують пасивний прибуток.

У Gem Wallet доходи від стейкінгу автоматично зараховуються на рахунок власникам і далі їх можна продовжувати тримати, розраховуючи на ріст ціни токену, або купити за них інші криптовалюти чи продати за фіат.

Phantom

Говорячи про гаманці яка орієнтуються саме на Solana, фахівці часто згадують Phantom. У свій час він створювався саме для монет на цьому блокчейні і в цій категорії довгий час вважався найбільшим. Щоправда, наразі гаманець відійшов від попереднього підходу і на ньому можна тримати й інші монети — біткоїн, ефірум тощо.

Водночас Phantom залишається близьким до Solana завдяки можливості користуватись у ньому NFT токенами та DeFi (екосистема децентралізованих фінансових послуг) на відповідному блокчейні.