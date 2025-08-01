Нова валютна війна наддержав: як США і Китай ділять криптосвіт

Протистояння між Вашингтоном та Пекіном — це вже не просто торговельні війни чи геополітичні маневри. Велика гра за світове лідерство перемістилася на нову, цифрову територію — у світ блокчейну.

Головною зброєю у цій боротьбі стають стейблкоїни — криптовалюти, прив'язані до стабільних активів. Нещодавні законодавчі кроки США та несподівана реакція Китаю свідчать про те, що саме тут, на перетині технологій та великої політики, визначатиметься майбутнє глобальних фінансів та доля американського долара. Це питання досліджував «Мінфін».

Американський наступ: закон GENIUS Act змінює правила гри

Першим криптовалютний ринок урегулював Євросоюз. Із кінця 2024 року в ЄС діє перший у світі комплексний регламент для криптовалют (MiCA). Тепер це зробили й Штати. Але американський закон має свої особливості: США встановили чіткі правила дорожнього руху на цьому ринку, причому такі, що всі основні магістралі ведуть до їхньої економіки, ухваливши історичний закон GENIUS Act. Президент Дональд Трамп підписав його 18 липня 2025 року після узгодження документа обома палатами Конгресу.

Цей закон уперше в історії США створює федеральну правову базу для стейблкоїнів. Його головна ідея є простою: будь-який емітент стейблкоїну, який хоче легалізувати його на американському ринку, має на 100% забезпечити такий актив доларами США чи короткостроковими державними облігаціями США.

GENIUS Act сприймається експертами, як переломний момент.

«Це не просто регулювання, а стратегічне рішення США зробити долар центральною валютою цифрової епохи», — вказує партнер юридичної фірми HSF Kramer, наголошуючи, що США створили системні, єдині правила для емісії, резервування та обігу стейблкоїнів.

«GENIUS Act відчиняє двері фінансовим інститутам для масового впровадження стейблкоїнів, фактично перетворюючи їх на новий цифровий кістяк платіжної системи США», — підсумовує Forbes, цитуючи CEO Prospero.ai Джорджа Кайласа, який назвав цей закон «поворотним моментом для всієї криптоіндустрії».

Як GENIUS Act працює на долар

Легалізуючи та стандартизуючи доларові стейблкоїни (такі як USDC або PYUSD), США роблять долар де-факто головною валютою для нової цифрової економіки. Будь-яка операція на блокчейні, від придбання NFT до міжнародного переказу, стає простішою та безпечнішою, якщо вона здійснюється у прив'язці до долара.

Оскільки емітенти стейблкоїнів зобов'язані тримати свої резерви в американських держоблігаціях, зростання ринку стейблкоїнів (який вже перевищує $150 млрд) автоматично створює новий, величезний попит на борг США. Це зміцнює фінансову систему країни.

Регулюючи емітентів, США розповсюджують свій фінансовий нагляд на глобальну криптоіндустрію, дозволяючи відстежувати транзакції та боротися з відмиванням грошей за своїми правилами.

По суті, Вашингтон не почав боротися з експансією криптовалют, а вирішив її «очолити», перетворивши на інструмент для зміцнення власного глобального впливу. Саме США тепер керують правилами гри на глобальному ринку токенізованих доларів.

«Обов'язкове зберігання резервів у короткострокових держоблігаціях США підвищує попит на американський борг і зміцнює долар навіть за межами країни», — зазначають аналітики ринку.

«Замість запуску офіційного цифрового долара, адміністрація Трампа віддала перевагу стейблкоїнам, емітованим приватними компаніями. Оскільки вони будуть прив'язані до долара, це формуватиме додатковий попит як на валюту, так і на казначейські облігації. Таким чином, через цей закон Трамп зміцнює світове домінування долара», — пояснив «Мінфіну» фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Закон GENIUS Act у США та аналогічний європейський регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets) формують глобальний консенсус щодо того, якими мають бути «правильні» стейблкоїни. Модель, де кожен цифровий токен на 100% забезпечений реальними, надійними активами (грошима чи держоблігаціями), підвищує довіру та легітимність усієї галузі.

Однак це створює і новий, безпрецедентний зв'язок. Стабільність багатомільярдного ринку стейблкоїнів тепер безпосередньо залежить від стабільності ринку державного боргу США та монетарної політики Федеральної резервної системи. Будь-яка криза на ринку американських облігацій або різка зміна відсоткових ставок може миттєво вдарити по всій криптоіндустрії.

Світ отримує надійний цифровий долар, але разом із ним «у комплекті» йдуть усі ризики, пов'язані з економікою США. Це і є ціна, яку доведеться заплатити за регуляторну чіткість та зручність.

Китайська експансія у віртуальний світ

Дії США щодо просування долара через стейблкоїни змусили Пекін не лише змінити свою позицію щодо віртуальних активів, але й активізуватися в їхньому освоєнні.

У 2021 році центральний банк Китаю попереджав, що глобальні стейблкоїни можуть представляти ризики та виклики для «міжнародної валютної системи, системи платежів та клірингу, монетарної політики, а також управління транскордонними рухами капіталу».

Тепер же китайські чиновники та експерти почали відкрито говорити про необхідність розробки власних стейблкоїнів, забезпечених юанем, і ось чому.

По-перше, стейблкоїни, такі як USDT від Tether і USDC від Circle, вже господарюють у вотчині Піднебесної: вони глибоко інтегровані у фінансові механізми у всьому світі, особливо в Азії, і роблять такі процеси, як фінансування ланцюжків поставок, ефективнішими, ніж будь-коли.

І це вже стає серйозною перешкодою для Китаю у просуванні юаня, як міжнародного засобу розрахунків, особливо щодо транскордонного співробітництва.

По-друге, як пише видання CoinDesk, посилаючись на думки лідерів ринку, зміна курсу викликана не любов'ю до криптовалют, а страхом програти у новій фінансовій війні. Пекін усвідомив, що американський GENIUS Act — це прямий виклик його амбіціям. Якщо доларові стейблкоїни стануть глобальним стандартом для цифрових платежів, це назавжди закріпить домінування США та зведе нанівець зусилля Китаю щодо просування власної грошової одиниці.

«Пекін тепер бачить необхідність конкурувати в галузі блокчейн-технологій, особливо через регульовані офшорні стейблкоїни в юанях (CNH), які можуть сприяти тому, щоб валюта країни — ренмінбі (RMB), або в побуті — юань, стала практичнішим вибором для офшорних розрахунків», — зазначає CoinDesk.

1 серпня в Гонконгу офіційно набирає чинності «Закон про стейблкоїни». Він регулює випуск стейблкоїнів, прив'язаних до гонконгського долара, а також їх продаж та маркетинг. Чому це важливо? — Попри заборону криптовалют у материковому Китаї, Гонконг зберігає особливий статус. Це дає змогу тестувати фінансові інновації, не порушуючи жорстких китайських правил.

Інтернет-гіганти материкового Китаю, такі як Ant Group, вже беруть активну участь у тестуванні в пісочниці, підтверджуючи визнання галуззю регуляторного підходу Гонконгу. 17 червня засновник другого за величиною китайського інтернет-ритейлера JD.com Лю Цяндун заявив, що його компанія також має намір подати заявки на ліцензії на стейблкоїни в усіх основних валютних країнах світу та використовувати ліцензії на стейблкоїни для здійснення глобального корпоративного обміну валюти.

Аналогічно до гри активно включаються великі американські фінансові компанії та банки, які і втілюватимуть нову цифрову фінансову політику Вашингтона. Точні правила гри, встановлені законом GENIUS Act, стали для них зеленим світлом. Корпоративні гіганти більше не бачать у стейблкоїнах незрозумілу іграшку для спекулянтів, а розглядають їх, як повноцінний платіжний інструмент. Ось декілька прикладів:

Western Union офіційно заявила про плани інтегрувати стейблкоїни у свою систему міжнародних грошових переказів, щоб зробити їх швидшими та дешевшими.

Mastercard та Visa, які вже давно експериментують із криптовалютами, прискорили розробку рішень для розрахунків у стейблкоїнах безпосередньо у своїх мережах.

PayPal активно просуває свій власний стейблкоїн PYUSD, який тепер має всі шанси стати одним із провідних інструментів для онлайн-торгівлі.

Ця залученість гігантів переводить геополітичну боротьбу у практичну площину. Мільйони людей у всьому світі незабаром зможуть користуватися доларовими стейблкоїнами через звичні для них сервіси, навіть не замислюючись про блокчейн.

«Ми розглядаємо стейблкоїни не як загрозу, а як шанс. GENIUS Act надав чіткі правила гри — це мотивує Western Union інтегрувати стейблкоїни в наш цифровий гаманець. Компанія тестує нові моделі клірингу, які суттєво знижують комісії та прискорюють перекази», — коментує CEO Western Union Девін Макгранахан.

Варто сказати, що Китай не має наміру зупинятися лише на тестуванні стейблкоїнів у своїй «пісочниці». Нещодавно стало відомо, що уряд КНР доручив Комісії з управління державними активами (SASAC) очолити розробку цифрового стейблкоїну, прив'язаного до юаня. За технічну реалізацію відповідають дві державні компанії:

Guotai Haitong Securities — великий фінансовий холдинг, що спеціалізується на інвестиціях;

Shanghai Data Group — ключовий гравець у сфері обробки та захисту даних.

Їхнє завдання — створити пілотну версію стейблкоїну, який у перспективі може бути інтегрований до системи транскордонних платежів. Таким чином, чиновники хочуть знизити залежність зовнішньоторговельних операцій від доларових стейблкоїнів, на кшталт USDT, які зараз домінують на світовому ринку.

«У майбутньому стейблкоїни, найімовірніше, стануть одним із головних предметів фінансової конкуренції між Китаєм та США. У короткостроковій перспективі стейблкоїни в юанях використовуватимуться для транскордонних платежів», — запевнив аналітик шанхайської компанії Xiangcai Securities Цю Хуа.

Звичайно, поки що говорити про серйозну конкуренцію долару з боку юаня не доводиться.

«Китай конкуруватиме зі США, спираючись на своїх споживачів та власні платіжні системи. Пекін може спробувати нав'язати світу свій стейблкоїн, проте він не стане оптимальним платіжним засобом через ключову нестачу — юань не є валютою, що вільно конвертується.

Він повністю підконтрольний центробанку, який будь-якої миті може маніпулювати курсом. Усі розуміють, що за такими активами стоїть держава, а отже, вони відстежуватимуться і можуть бути заблоковані будь-якої миті", — додав Андрій Шевчишин.

Проте, агресивна зовнішньоекономічна політика Трампа змушує інвесторів та ключових партнерів Штатів активніше шукати альтернативи долару. А це вже в найближчому майбутньому може призвести до виникнення декількох валют-регіональних лідерів для забезпечення розрахунків усередині співдружності чи економічних об'єднань держав. І тут у Китаю є всі шанси закріпити свій юань у такому статусі.

Ми є свідками того, як технологічна інновація стає центральним елементом геополітичного суперництва. Битва за домінування у XXI столітті вестиметься не лише за ресурси та території, а й за контроль над цифровими рейками, якими рухатимуться гроші. І той, хто виграє цю битву стейблкоїнів, отримає ключі від майбутньої глобальної фінансової системи.