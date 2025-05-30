Що таке криптовалюта і як на ній заробити в 2025 році

Фінансова ситуація в Україні зараз непроста. Ще минулого року інфляція в країні склала 12%. Цього року вона може зрости ще сильніше. Банки пропонують 10−15% за депозитами, але це не рятує. Безробіття, відсоток якого підскочив у листопаді минулого року до 18%, тримає в напрузі. Громадяни шукають, куди вкласти гроші, щоб вони працювали. І все частіше їх погляд зупиняється на цифрових грошах і можливості заробити на криптовалюті.

Криптовалюта — це не загадка для обраних. Це гроші, які живуть у блокчейні, де все прозоро і надійно. Вони дають свободу. Хочете переказати кошти за кордон? Без банківських комісій. Хочете зберегти капітал? Не дивлячись на курс гривні. Chainalysis повідомляє, що обсяг торгів в Україні становить близько $410 млн на день. Зростання — 30% за два роки. 1,9 мільйона людей мають гаманці. Прибутковість біткоїна за 2024 рік перевищила 141% в гривнях, залишивши золото з його 50% позаду. Така нова реальність.

Держава бачить цей поворот. Міністерство цифрової трансформації тестує цифрову гривню в пілотних проєктах. Закони теж рухаються: закон 2023 року доповнюють податками і правилами для бірж. Купити криптовалюту стане простіше і безпечніше.

Криптовалюта в Україні стала новою можливістю заробітку для всіх. Вона не скасовує банки, але дає вибір. У 2025 році це крок, який змінює правила. І мільйони українців його роблять.

Що таке криптовалюта простими словами

Що таке криптовалюта і як нею користуватися? Криптовалюта — електронні гроші, які зберігаються не на звичних рахунках, а в інтернеті в системі під назвою блокчейн. У цій системі записуються всі перекази, але без зазначення реальних імен — тільки спеціальні цифрові адреси. Система анонімна, захищена і працює без посередників.

Криптовалюту можна переказувати за кордон або збирати на мрію, десь навіть можна розрахуватися за каву. Але головне, на ній можна заробляти гроші. Заробіток можливий через торгівлю на біржах, таких як Binance, або інвестиції в перспективні монети. Крім відомих монет, на кшталт біткоїна, постійно з'являються нові проекти з потенціалом більшого прибутку.

Криптовалюта: з чого почати і які проекти варто розглянути в 2025 році

На ринок криптовалюти можна зайти навіть з невеликим бюджетом, що не може не радувати. Зараз на старті десятки нових проектів — багато хто ще в передпродажу, але за ними стоять міцні команди і сміливі ідеї. Давайте поглянемо на кілька з них, які вже встигли привернути увагу інвесторів в цьому році.

Solaxy — заробіток на DeFi з блискавичною швидкістю Solana

Solaxy ($SOLX) — це платформа, де новачки в Україні можуть заробляти на криптовалюті без зайвого клопоту. Вона підсилює блокчейн Solana, дозволяючи торгувати токенами швидше і дешевше, ніж на інших мережах. Головна перевага — з'єднання Solana з Ethereum та іншими блокчейнами, як міст між містами. Це дає доступ до тисяч монет і знижує витрати на угоди, чого не пропонують звичайні платформи.

Новачки можуть заробляти, блокуючи токени в стейкінгу ще до виходу $SOLX на біржі, отримуючи до 5−15% річних. DeFi-ринок зростає на 30% в рік (DeFi Pulse), а проекти на кшталт Optimism додали 100% в 2024 (CoinGecko). У криптоспільнотах хвалять Solaxy за швидкість (100 000 транзакцій в секунду) і чекають зростання токена на 50−100%. Це хороша можливість для початківців.

Зараз $SOLX на пресейлі за ціною $0,001738. Вартість скоро зросте, оскільки пресейл добігає кінця. Зібрано $41,5 млн. Аудит Coinsult підтверджує надійність проекту.

Купити Solaxy

MIND of Pepe — AI-підказки для криптозаробітку новачків

MIND of Pepe ($MIND) — це проект, який робить заробіток на криптовалюті простим для новачків в Україні. Його AI-бот вивчає соцмережі, такі як X і Telegram, і передбачає, які монети виростуть, як досвідчений гід. Унікальність — точний аналіз мем-коїнів і створення ексклюзивних токенів для власників $MIND, чого немає в інших AI-платформ. Це як мати інсайдера на ринку.

Токен $MIND відкриває доступ до боту і стейкінгу з нагородами ще до бірж. Новачки цінують MIND of Pepe за зрозумілі поради і меми, а аналітики чекають зростання на 50−150%.

Зараз $MIND у передпродажу за ціною $0,0037515. Пресейл майже закінчився, тож вартість скоро збільшиться. У проект залучено майже $11 млн. Аудити Coinsult і SolidProof вселяють довіру.

Купити MIND of Pepe

SUBBD — заробляйте на контенті з AI та Web3

Дуже цікавий проект, який виділяється на ринку нових криптовалют. SUBBD ($SUBB) — це платформа, де можна заробляти на криптовалюті, створюючи або підтримуючи контент. SUBBD використовує AI для допомоги у створенні контенту: автовідповіді, відеоредагування, планування. Це як особистий продюсер або smm-менеджер, який економить час креаторам. Web3-токен $SUBB дає прямі платежі з комісією лише 20%, а не 70%, як у деяких конкурентів.

Креатори заробляють на підписках ($100-$5000/міс), ексклюзивних відео ($50-$200) і стейкінгу $SUBB з 20% річних. Фанати отримують доступ до топ-креаторів, таких як Jessie Sims (929 тис. підписників), і можуть заробляти, тримаючи $SUBB. На платформі X хвалять SUBBD за швидкість і прогнозують зростання токена на 50−100%.

Зараз вартість $SUBB на пресейлі становить $0,055525, але скоро підскочить, оскільки пресейл закінчується. Платформа підтримує 2000 креаторів і 250 млн фанатів. Хороший шлях для новачків, щоб влитися в криптозаробіток.

Купити SUBBD

Як купити криптовалюту в 2025 році

Криптовалюта — це не тільки інвестиції. У 2025 році в Україні нею можна розплатитися в багатьох кафе і магазинах, відправити гроші за кордон або швидко обміняти на гривні через криптокарту. Велика кількість міжнародних переказів в країні вже проходять через блокчейн. Як же купити криптовалюту в Україні в 2025 році?

Криптобіржі

Binance і українська WhiteBIT — лідери ринку. Остання обробила $2,7 трлн транзакцій у 2024 році і працює з гривневими картками. Це надійний спосіб для новачків.

P2P-платформи

Binance P2P і LocalBitcoins дозволяють купувати безпосередньо у інших людей — з оплатою на картку або навіть готівкою. Часто — без комісій.

Криптомати

Криптомати — це банкомати для криптовалюти, де новачки купують Bitcoin або ефір за готівку (іноді приймають і картки). Близько 150 пристроїв у Києві, Одесі, Львові обмінюють гривні на BTC і ETH за 2−5 хвилин. Комісія — 8−10%.

Мобільні додатки

Багато криптогаманців мають зручні додатки — через них можна купувати криптовалюту прямо з телефону.

Анонімні покупки

Для тих, хто цінує конфіденційність — є платформи без верифікації.

Як заробити на криптовалюті: способи для всіх

Що таке криптовалюта і як на ній заробити? Криптовалюта пропонує безліч шляхів для заробітку, від простих до складних. Ось кілька способів, які працюють у 2025 році.

Довгострокові інвестиції

Інвестиції на довгий термін залишаються найпростішим способом заробітку. Вибираєте проект з сильною ідеєю, купуєте токени і чекаєте зростання. Наприклад, MIND of Pepe з його AI-технологіями або Solaxy з DeFi-потенціалом в майбутньому можуть принести значний прибуток. У 2024 році ті, хто тримав той самий біткойн або ефір, отримали прибуток 38% і 25% відповідно, що вже говорити про валюти, вартість яких поки доступна, але може злетіти після виходу на ринок. Перед інвестицією важливо вивчити проект: чітка ідея, прозора документація і активна команда знижують ризики. Платформи зі штучним інтелектом, такі як MIND of Pepe, аналізують ринок з високою точністю. Новачки можуть використовувати такі рішення, щоб робити більш точні інвестиційні кроки і мінімізувати ризики.

Стейкінг

Спосіб отримувати пасивний дохід за те, що ви заморожуєте свої токени на платформі. Не вимагає постійно стежити за ринком. Схоже на банківський вклад: поклали гроші — і вони приносять відсотки. Наприклад, на платформі Solaxy можна стейкувати токен SOLX і отримувати до 15% річних. Такі «рідні» токени зазвичай вигідніше розміщувати саме на їхній платформі: умови кращі, відсотки вищі.

Трейдинг

Трейдинг — це спосіб заробляти, використовуючи можливості ринку. Трейдери купують криптовалюту при падінні курсу і продають при зростанні, як при вигідному обміні валюти. У 2024 році трейдери досягали прибутковості 50−100% (CoinGecko), але без підготовки новачкам тут буде складно. Доводиться стежити за новинами, вивчати графіки. Торгові сигнали — підказки від алгоритмів, таких як TradingView, з точністю до 70% — допомагають вибрати момент для угод.

Арбітраж

Арбітраж — це заробіток на різниці курсів між біржами, як пошук кращої угоди. Купують токени дешевше, наприклад, на Binance, і продають дорожче на WhiteBIT, де різниця досягає 2%-5%. На відміну від трейдингу, аналіз ринку мінімальний, а боти, на зразок ArbitrageScanner, допомагають знаходити угоди. В умовах активного ринку арбітраж стає доступним способом для старту.

Участь у пресейлах

Пресейли дозволяють придбати нові токени до їх виходу на біржі, як ранній доступ до вигідного активу. У 2024 році PEPE виріс з $0,000001 до $0,000017, принісши 17-кратний дохід (CoinGecko). MIND of Pepe, про який ми згадували вище, є покращеним аналогом PEPE: він зберігає мемну основу, але доповнений AI-аналізом ринку та сильною спільнотою, що значно підвищує його шанси перевершити успіх попередника. Врахуйте, що вибір перевірених проектів з аудитом підвищує шанси на прибуток на зростаючому крипторинку.

Yield farming («фармінг доходу»)

Фармінг доходу — це спосіб отримувати прибуток за рахунок того, що ви тимчасово передаєте свої криптовалютні активи різним платформам. Наприклад, таким, як Aave або Uniswap. Активи вносяться в сервіси, де здійснюються кредити або обміни, приносячи відсотки або нові токени. Прибутковість варіюється від 5 до 50% на рік, за інформацією DeFi Pulse. Можна налаштувати фармінг на пасивний дохід. Але деякі користувачі переміщують кошти між платформами, щоб збільшити прибуток — все залежить від стратегії. Перевірені платформи і невеликі вкладення знижують ризики збоїв і втрат.

Майнінг ліквідності

Це частина фармінгу, коли ви кладете кілька токенів (наприклад, ETH і USDT) в спеціальні пули на децентралізованих біржах, щоб допомогти людям обмінюватися криптовалютою. Якщо простіше, це базова версія yield farming: ви вкладаєте токени в один пул, а натомість отримуєте спеціальні токени. Їх потім можна використовувати далі — наприклад, щоб отримувати додаткові комісії або бонуси.

Інвестування в токенізацію активів

Інвестування в токенізацію активів — це купівля невеликих часток в дорогій нерухомості, мистецтві або авторських правах через спеціальні платформи. Так можна заробити на оренді або якщо ціна цих активів зросте.

Участь у DApps і Web3-проектах

Web3-проекти відкривають новачкам світ заробітку. У децентралізованих додатках на блокчейні платять токенами за створення постів, голосування або ідеї для розвитку. У 2025 році такі проекти бурхливо зростають, залучаючи мільйони. Про них дізнаються через Telegram-канали, форуми або спільноти. Це не просто технології — це шанс для кожного внести свою лепту і отримати нагороду. Достатньо зареєструватися в проекті і почати брати участь.

Партнерські програми

Деякі біржі добре платять за нових користувачів. Діліться своїм посиланням, люди реєструються — і з кожної їхньої угоди вам капає відсоток від комісії. В середньому це 20%, але якщо на рахунку більше 500 BNB, можна отримувати до 50%. У топових учасників виходить до $7 000 на місяць — особливо якщо є активна аудиторія в соцмережах.

Створення контенту

Розмови про криптовалюту теж можуть принести дохід. Блогери ведуть YouTube і Telegram, діляться прогнозами, заробляючи $500-$5000 на місяць (за даними Patreon). Канали з оглядами монет стають популярними, якщо володіти харизмою і знаннями. Крім того, криптоплатформи нового покоління, на зразок SUBBD, дозволяють заробляти цифрову валюту безпосередньо від аудиторії.

Криптовалюта та освіта — як знання приносять дохід

У 2025 році розбиратися в криптовалютах — означає мати не просто корисну навичку, а повноцінний інструмент заробітку. Знання в цій галузі все частіше стають джерелом стабільного доходу. З'являється все більше запитів на фахівців, і освіта відіграє в цьому ключову роль.

Інтерес до навчання в сфері криптовалюти тільки набирає обертів. У 2025 році більше 10 000 осіб з України записалися на онлайн-курси з блокчейну — про це повідомляють в Coursera. Ті, хто проходить такі курси, наприклад про трейдинг, стейкінг або DeFi, заробляють до $2000 на місяць. Непоганий спосіб монетизувати знання.

Експерти крипторинку консультують інвесторів і стартапи. У 2024 році середня ставка за одну годину консультації становила від $20 до $100. За інформацією Upwork, топові експерти отримували до 5000 доларів на місяць.

Освіта в криптогалузі — це не тільки спосіб зрозуміти ринок, але і шанс заробляти. Безкоштовні курси на платформах на кшталт Binance Academy та ідеї від спільнот, таких як MIND of Pepe, допомагають новачкам швидше адаптуватися і почати заробляти на криптовалюті.

Висновок

Отже, ми дізналися, що таке криптовалюта і як вона працює. Криптовалюта в 2025 році стала для українців реальною можливістю заробітку і способом адаптуватися до нестабільної економіки. DeFi-платформи обіцяють відсотки, Web3-проєкти платять за ідеї, а робота з блокчейном приносить токени. У 2024 році через крипторинок України пройшло 150 мільярдів доларів, і цього року цифра може подвоїтися.

Як почати? Обирайте надійні платформи, вивчайте ринок і пробуйте з невеликих сум. Це не просто купівля токенів, а крок до нових фінансових горизонтів. Криптовалюта — не заміна гривні чи банкам, а їх доповнення. Вона дає вибір тим, хто цінує гнучкість і свободу.

FAQ

Як криптовалюта полегшує перекази за кордон у 2025 році?

Блокчейн — як спритний листоноша: гроші за кордон надходять за секунди, а комісії в рази менші за банківські. У 2025 році приблизно 5% переказів в Україні йдуть через криптовалюту, кажуть експерти.

Чи потрібні технічні знання для заробітку на криптовалютах?

Не обов'язково. Стейкінг (наприклад, Solaxy з 15% річних) або пресейли вимагають мінімум знань. Багато проєктів пропонують прості способи входу — наприклад, використовувати AI-ботів для підказок (як у MIND of Pepe).

Як безпечно зберігати криптовалюту, щоб не втратити гроші?

Для зберігання криптовалют потрібен надійний гаманець. Апаратні гаманці — як сейф, захищають від хакерів. Мобільні зручні, але тут потрібна буде двофакторна авторизація і фрази відновлення. Не тримайте всі свої фінанси на біржах — злами трапляються (CoinGecko: $1 млрд збитків у 2024 році). Записуйте seed-фразу на папері, а не в телефоні.