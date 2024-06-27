Зростання на 1834% із початку року: який сектор криптовалют виявився найдохіднішим

Експерти Wu Blockchain проаналізували , криптовалюти якого сектору з початку року продемонстрували найвищу дохідність. Для цього для кожного напряму вони обрали по 10 монет із найвищою капіталізацією і визначили середні показники. «Мінфін» публікує переклад ключових тез статті.

Найприбутковішим напрямом стали монети-меми

За останні декілька місяців фраза «йдіть в меми, щоб жити в палаці» стала однією з мантр бичачого ринку.

Після аналізу немає сумнівів, що мемні монети були найприбутковішим сектором із найвищим середнім показником прибутку, який досяг 1834,22%. Три з 10 найкращих мем-монет за капіталізацією були випущені лише в березні-квітні цього року. Це Brett (BRETT), BOOK OF MEME (BOME), а також DOG•GO•TO•THE•MOON (DOG).

Серед монет сектору BRETT мала найвищий рівень прибутковості, продемонструвавши зростання на 14353,54% від ціни випуску.

Сектор RWA подорожчав на 213,5%

Концепція RWA (Real World Assets) активно обговорювалася останніми місяцями, коли такі великі інституційні гіганти, як BlackRock, інвестували в цей сектор. Ці монети дозволяють користувачам купувати традиційні активи, такі як нерухомість, предмети мистецтва, облігації та акції, як цифрові токени.

RWA ненадовго став найприбутковішим сектором у лютому, але пізніше його перевершили мемні монети та сектор ШІ. Він знову обійшов показники штучного інтелекту наприкінці березня та показав хороші результати на початку червня.

Серед найпопулярніших токенів RWA найбільше зростання продемонстрували MANTRA (OM) та Ondo (ONDO) — приріст із початку року на 1123,8% і 451,12% відповідно. Натомість мережа XDC продемонструвала найгірші результати, впавши на 44,38%. Окрім деяких вже відомих проєктів, більшість монет RWA перебувають на ранніх стадіях.

Штучний інтелект посів третю позицію

Ще наприкінці 2023 року сектор штучного інтелекту часто фігурував у річних прогнозах різних інвестиційних установ. Як зазначено в інвестиційному прогнозі Messari на 2024 рік, він став новим улюбленцем галузі технологій. Як наслідок, монети напряму з початку року продемонстрували середній прибуток 71,6%.

Серед монет сектору Arkham (ARKM) мав найвищий приріст на 215,5%. Наступною була мережа AIOZ зі зростанням на 192,2%. Інші відомі токени, які показали хороші результати, — Render (RNDR) та Fetch.ai (FET) — 57,47% і 116% відповідно.

DePIN та Layer 1 досягають стабільного зростання

У першому кварталі DePIN мав здебільшого від'ємну прибутковість, але з березня він продемонстрував розворот і з початку року додав 58,7%.

Серед основних токенів DePIN за ринковою капіталізацією JasmyCoin (JASMY) продемонстрував найкращі результати з приростом у 323,42%, за ним йдуть Arweave (AR) та Livepeer (LPT), що подорожчали на 174,07% і 116,06% відповідно.

Натомість Helium (HNT) показав негативний результат, будучи єдиним токеном DePIN із великою ринковою капіталізацією, вартість якого впала на понад 50%.

У 2024 році рівень прибутковості сектору Layer 1 (L1) становив 43%. Попри те, що Solana (SOL) привертає велику увагу, її приріст із початку року становить 22,91%.

Найефективнішими основними криптовалютами L1 є Toncoin (TON) та Binance Coin (BNB) із прирістом 204,72% і 86,10% відповідно.

Для порівняння: біткоїн (BTC) після встановлення нового максимуму має приріст із початку року 45,06%, а Ethereum (ETH), попри великі очікування від появи ETF, додав лише 49,65%.

GameFi, DeFi та Layer 2 відстають

Сектор GameFi має прибутковість 19,1%. Серед токенів сектору FLOKI продемонстрував найкращі результати з приростом у 362,79%, за ним йдуть Ronin (RON) із 21,16% та Echelon Prime (PRIME) із 5,27%. Інші основні токени мали від'ємну дохідність.

Сектор DeFi мав досить хороші результати в першому кварталі завдяки пропозиції щодо зміни комісії Uniswap (UNI) наприкінці лютого. Однак у другому кварталі він втратив оберти, а рівень прибутковості з початку року знизився до 3,4%. Серед основних токенів DeFi Maker (MKR) мав найвищий показник прибутку —- 49,88%.

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Сектор Layer 2 (L2) показав найгірші показники, впавши на 40,59%. Серед основних токенів L2 за ринковою капіталізацією AEVO і Starknet (STRK) показали найгірші результати: -85,4% і -63,16% відповідно.