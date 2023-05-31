Від чіпсів до квартири: що в Україні можна купити за крипту

З минулого року в Україні розпочався бум криптовалютних платежів. Все більше відомих магазинів, сайтів та ресторанів дозволяють своїм клієнтам розрахуватися криптою. Разом із компанією BetaTransfer kassa — онлайн-сервісом для прийому платежів практично у всьому світі — «Мінфін» розповість, чому відбуваються ці зміни, і що зараз можна купити за крипту.

Світ переходить на біткоїн

Вже 13 років минуло з того часу, як було здійснено перше у світі придбання товару за криптовалюту. Тоді американець Ласло Гейніц віддав 10 000 біткоїнів за 2 піци. Зараз ці монети оцінюються у $270 млн, що робить замовлення найдорожчим обідом в історії.

Сьогодні, за даними порталу Coinmap, платежі в крипті приймають понад 32 000 компаній. Серед них є компанії зі світовим ім'ям: Microsoft, кав'ярні Starbucks, найбільша у США мережа господарських магазинів Home Depot, кінотеатри AMC, американський бренд супермаркетів здорового харчування Whole Foods, мобільний оператор AT&T, елітний бренд одягу Gucci тощо.

Експериментували з оплатою криптою й гіганти фастфуду Burger King та KFC. Щоправда, їхні ініціативи були або тимчасовими, або обмежувались деякими країнами.

Деякі лідери ритейлу, як, наприклад, Walmart чи Amazon, все ще не дозволяють купувати товари за крипту. Водночас, найімовірніше, це змінюватиметься. Відповідно до опитування Deloitte, близько 75% роздрібних торговельних компаній планують почати приймати криптовалюти протягом найближчих 2 років. Також 83% торговців переконані, що інтерес споживачів до криптовалют найближчим часом зростатиме.

«Криптовалюта повністю замінить фіатні валюти. Я думаю, що ми дійдемо до того, що підемо купувати каву з фіатом, а бариста дивитиметься на нас, як на божевільних», — переконаний американський мільярдер Тім Дрейпер.

Що відбувається в Україні

Криптовалютні платежі в Україні розвивались нерівномірно. Перший сплеск інтересу до них відбувся наприкінці десятих років, тоді ж, коли й біткоїн оновлював історичні максимуми, а масові інвестори вперше звернули на нього увагу.

В цей час вітчизняні криптоентузіасти почали активно працювати над легалізацією нового способу оплати у колективній свідомості. Так, у 2017 році в Україні вперше продали квартиру за ефіріум. Нерухомість обійшлась у 212,5 ETH, що на той час дорівнювало $60 000. Схоже, продавець квартири не прогадав, адже зараз ця крипта подорожчала приблизно до $380 000.

Нове зростання інтересу до торгівлі за криптовалюту розпочалося у 2022 році і продовжується зараз. Це пов'язано з появою сервісів, які забезпечують зручніші розрахунки нею. Зараз в Україні за крипту можна купити квартиру, обставити її меблями та побутовою технікою, розрахуватися за продукти харчування, ліки, заправити машину. Звісно, можна замовити й піцу.

Де саме в Україні можна витратити крипту

Значний інтерес до інноваційних методів оплати проявляють компанії, які торгують технікою. Зокрема, приймає «монети» одна з найбільших торговельних мереж країни Фокстрот. При цьому розрахуватись криптою в ній можна не тільки в інтернет-магазині, але й офлайн. Також приймає її ціла низка інших магазинів електроніки: Stylus, eStore, ТехноЇжак, Сота, ТехноТочка, Cactus, CompX.

Однієї з найбільших перемог для криптоентузіастів можна вважати появу можливості розрахуватися криптовалютою в мережі супермаркетів Varus. Щоправда, спершу було реалізовано можливість оплати товарів лише в інтернеті з доставкою. Так само оплатити криптою покупки онлайн можна в мережі аптек АНЦ, Копійка і ШАР@ (всі входять до однієї групи).

Якщо говорити про меблі, то тут криптовалюту приймають, зокрема, інтернет-магазин MebelOk та Віола. Одяг, взуття та аксесуари можна придбати в MD Fashion та Rechi UA.

Після паузи відновила розрахунки криптовалютами мережа АЗС Wog. Розрахуватись ними можна як у застосунку компанії, так і безпосередньо на заправній станції.

На початку цього року про можливість придбання квартири за криптовалюту повідомила група компаній DIM. Таким чином, вона стала першим забудовником в Україні, який забезпечує подібну послугу. Щоправда, на першому етапі компанія приймає лише стейблкоїни, але не виключено, що список валют для оплати розширюватиметься.

Серед іншого, що в Україні можна придбати за крипту: годинники (магазин Дека), зоотовари (Barbos), квіти і подарунки (UFL), страховку (Polis.ua) та квитки на транспорт (Tickets.ua)

Піцу за криптовалюту вам привезуть із закладів мережі Mister Cat або Chicago Pizza.

5 причин, чому бізнесу вигідно приймати криптовалюту

Статус і реклама

Незважаючи на те, що кількість компаній, які приймають криптовалюту, стрімко зростає, загалом в Україні вони все ще є виключенням. Тому, коли нова мережа магазинів, ресторанів чи АЗС починає приймати крипту, для неї це привід нагадати про себе у ЗМІ. Медіа ж із задоволенням поширюють таку інформацію.

Розширення клієнтської бази

Як показують дані торговельних мереж, можливість використання криптовалюти дійсно є актуальною для їхніх клієнтів. Наприклад, Фокстрот лише за перший місяць прийому криптоплатежів отримав їх близько 1 тис. А у ТехноЇжак та Stylus через крипту проходить одна оплата з 13−15 покупок.

Такі показники не дивують, зважаючи на те, що в Україні один із найвищих у світі відсоток громадян, які мають криптовалюту. За даними дослідницької компанії Tripple A, цифровими активами у 2022 р. володіли близько 15% наших співгромадян.

Звісно, більшість власників криптовалюти тримають в гаманці і традиційні банківські картки, але багатьом із них зручніше розрахуватися біткоїном чи іншими «монетами». Компанії ж, які не надають таку можливість, відсікають цю частину клієнтів.

Економія на транзакціях

Сервіс із проведення транзакцій на сайті чи в офлайн-магазині забезпечують банки або фінансові компанії, які стягують оплату за послугу. Зазвичай, комісія за транзакцію в традиційних платіжних системах коливається в межах 1,5−3,5%. Натомість, для більшості криптовалютних транзакцій вона становить 1%.

Можна знайти на ринку і ще вигідніші умови. Наприклад, компанія, що забезпечує онлайн-платежі, BetaTransfer Kassa проводить їх у біткоїні та ефіріумі взагалі без комісії. Комісія ж за зарахування стейблкоїну Tether у цього сервісу становить до 2%.

Боротьба з шахраями

Одна з проблем, із якими стикаються торгові компанії при традиційних розрахунках, — чарджбеки. Це скасування платежу, яке інколи проводиться у шахрайських цілях. Водночас, якщо розрахунок відбувається у криптовалюті, то покупець вже не може скасувати транзакцію, що робить такі розрахунки безпечнішими та надійнішими.

Зручність

Вже минули часи, коли бізнес бажав налагодити торгівлю за криптовалюту, але не знав, як це зробити. Зараз шлюз для отримання розрахунків криптою без жодних проблем налаштують «під ключ».

Наприклад, BetaTransfer Kassa надає послуги з налагодження платежів як банківськими картками Visa, Mastercard чи Maestro, так і електронними гаманцями та криптовалютами. Таким чином, для отримання платежів криптою не потрібно шукати окрему компанію, можливість всіх розрахунків буде забезпечена одночасно.

BetaTransfer Kassa розробила зручну та інтуїтивно зрозумілу платформу як для платежів фіатом, так і криптовалютами. Таким чином, дозволяючи прийом платежів біткоїном, ефіріумом чи стейблкоїнами, торговці не обмежують розрахунки і банківськими картками.

Відповідно до прогнозу Boston Consulting Group, у 2030 році загальна кількість користувачів криптовалютами досягне 1 млрд людей. Це означає, що все більше продажів також проводитиметься за крипту. Тому, чим раніше бізнес налагодить прийом платежів у ній, тим більшу отримає частку в напрямі, який продовжує активно розвиватись.