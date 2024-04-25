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25 квітня 2024, 15:39

Нові обмеження в ЄС на криптовалюту та готівкові операції: що зміниться

Вчора, 24 квітня, депутати Європарламенту схвалили нові правила боротьби з відмиванням грошей. Що вони передбачають, розбирався «Мінфін».

Вчора, 24 квітня, депутати Європарламенту схвалили нові правила боротьби з відмиванням грошей.

За повідомленням офіційного сайту Європарламенту, пакет заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму складається з шостої директиви щодо боротьби з відмиванням грошей (прийнята 513 голосами «за», 25 «проти» та 33 утрималися), Єдиного зводу правил ЄС (прийнято 479 голосами «за», 61 «проти» та 32 утрималися) та положення про Управління з боротьби з відмиванням грошей (AMLA) (прийнято 482 голосами «за», 47 «проти» та 38 утрималися).

Що означають нові правила

Нові закони передбачають посилені заходи належної перевірки транзакцій і клієнтів, після чого уповноважені особи (наприклад, банки, менеджери активів і криптоактивів або агенти з нерухомості) повинні повідомляти про підозрілу діяльність підрозділам фінрозвідки та іншим компетентним органам.

До уповноважених осіб віднесли усіх постачальників послуг з криптоактивами. Інші сектори, яких стосується належна перевірка клієнтів і зобов’язання щодо звітності, це торговці предметами розкоші, такими як дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби, а також торговці розкішними автомобілями, літаками та яхтами, предметами культури (наприклад, творами мистецтва).

З 2029 року професійні футбольні клуби вищого рівня, які проводять фінансові операції на значні суми з інвесторами або спонсорами, включаючи рекламодавців і трансфери гравців, також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів, контролювати транзакції та повідомляти про будь-які підозрілі операції підрозділам фінрозвідки.

Законодавство також містить положення про підвищену пильність щодо надбагатих осіб (загальний статок становить щонайменше 50 млн євро, за винятком їхнього основного місця проживання), загальноєвропейський ліміт у 10 000 євро на готівкові платежі, за винятком розрахунків між приватними особами в непрофесійному контексті, а також заходи для забезпечення дотримання цільових фінансових санкцій.

Нові закони гарантують, що журналісти, громадські організації та компетентні органи матимуть прямий і вільний доступ до інформації про бенефіціарну власність, яка зберігається в національних реєстрах. Окрім поточної інформації, реєстри також включатимуть дані щонайменше за п’ять років.

Закони надають підрозділам фінансової розвідки (ПФР) більше повноважень аналізувати та виявляти випадки відмивання грошей і фінансування тероризму, а також призупиняти підозрілі операції.

Новий фінансовий контролер ЄС оселиться у Франкфурті

Для нагляду за новими антивідмивними правилами буде створено новий орган — Управління з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AMLA). AMLA відповідатиме за безпосередній нагляд за найризикованішими фінансовими установами, втручатися у разі збоїв нагляду, діючи як центральний орган інших профільних наглядових органів, та здійснюватиме посередництво у суперечках між ними. AMLA також контролюватиме виконання адресних фінансових санкцій.

Як пише Euronews, одним із найболючіших питань складного пакету було географічне: питання про те, де розмістити нове агентство ЄС із боротьби з відмиванням грошей.

Після перших у своєму роді 12-годинних публічних слухань німецький фінансовий центр Франкфурт переміг: до списку кандидатів також входили Париж, Рим, Мадрид, Відень, Рига, Вільнюс, Брюссель і Дублін.

400 співробітників нового агентства безпосередньо здійснюватимуть контроль за дотриманням правил боротьби з брудними грошима в 40 найбільших фінансових установах блоку.

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Чому ЄС потрібні нові правила боротьби з відмиванням грошей

Чиновники сподіваються, що новий звід правил допоможе покращити репутацію ЄС щодо брудних грошей, закривши главу в серії скандалів.

Два члени ЄС — Хорватія та Болгарія — наразі перебувають у «сірому списку» юрисдикцій, підозрюваних у відмиванні грошей, складеному міжнародною групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Мальту лише нещодавно вилучили з цього списку.

Європа також зіткнулася з низкою скандалів у фінансовому секторі, пов’язаних із такими установами, як Danske Bank, латвійський ABLV і мальтійський Pilatus bank.

У 2022 році регулятори США та Данії оштрафували Danske на мільярди євро після того, як визнали, що близько 200 мільярдів євро було відмито через її естонське відділення між 2007 і 2015 роками.

Посилення контролю за антивідмивним законодавством набуло особливої ​​актуальності через необхідність посилити санкції, накладені на росію за її війну в Україні, — з огляду на побоювання, що надбагаті олігархи можуть використовувати тіньові фінансові структури, щоб уникнути обмежень.

Коли набудуть чинності нові правила

Закони також мають бути офіційно прийняті Радою перед публікацією в Офіційному журналі ЄС. Після схвалення національними міністрами значна частина нового регулювання починає діяти через три роки, але є певна гнучкість.

Застосування правил для футбольного сектору триватиме п’ять років. Закон про створення нового агентства ЄС офіційно набуде чинності в липні 2025 року. Хоча сама установа може розпочати роботу вже цього року.

Автор:
Олена Дьоміна
Головний редактор Олена Дьоміна
Пише на теми: Макроекономіка, фінанси, державне регулювання, бюджет, фіскальна політика
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