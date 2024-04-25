Нові обмеження в ЄС на криптовалюту та готівкові операції: що зміниться

Вчора, 24 квітня, депутати Європарламенту схвалили нові правила боротьби з відмиванням грошей. Що вони передбачають, розбирався «Мінфін».

За повідомленням офіційного сайту Європарламенту, пакет заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму складається з шостої директиви щодо боротьби з відмиванням грошей (прийнята 513 голосами «за», 25 «проти» та 33 утрималися), Єдиного зводу правил ЄС (прийнято 479 голосами «за», 61 «проти» та 32 утрималися) та положення про Управління з боротьби з відмиванням грошей (AMLA) (прийнято 482 голосами «за», 47 «проти» та 38 утрималися).

Що означають нові правила

Нові закони передбачають посилені заходи належної перевірки транзакцій і клієнтів, після чого уповноважені особи (наприклад, банки, менеджери активів і криптоактивів або агенти з нерухомості) повинні повідомляти про підозрілу діяльність підрозділам фінрозвідки та іншим компетентним органам.

До уповноважених осіб віднесли усіх постачальників послуг з криптоактивами. Інші сектори, яких стосується належна перевірка клієнтів і зобов’язання щодо звітності, це торговці предметами розкоші, такими як дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби, а також торговці розкішними автомобілями, літаками та яхтами, предметами культури (наприклад, творами мистецтва).

З 2029 року професійні футбольні клуби вищого рівня, які проводять фінансові операції на значні суми з інвесторами або спонсорами, включаючи рекламодавців і трансфери гравців, також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів, контролювати транзакції та повідомляти про будь-які підозрілі операції підрозділам фінрозвідки.

Законодавство також містить положення про підвищену пильність щодо надбагатих осіб (загальний статок становить щонайменше 50 млн євро, за винятком їхнього основного місця проживання), загальноєвропейський ліміт у 10 000 євро на готівкові платежі, за винятком розрахунків між приватними особами в непрофесійному контексті, а також заходи для забезпечення дотримання цільових фінансових санкцій.

Нові закони гарантують, що журналісти, громадські організації та компетентні органи матимуть прямий і вільний доступ до інформації про бенефіціарну власність, яка зберігається в національних реєстрах. Окрім поточної інформації, реєстри також включатимуть дані щонайменше за п’ять років.

Закони надають підрозділам фінансової розвідки (ПФР) більше повноважень аналізувати та виявляти випадки відмивання грошей і фінансування тероризму, а також призупиняти підозрілі операції.