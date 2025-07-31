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31 липня 2025, 10:00

Невизначеність наростає: прогноз біткоїна на 2025 рік

Прогноз біткоїна на 2025 рік показує, що крипторинок стоїть на порозі змін. Курс біткоїна до долара, як і курс біткоїна до гривні, продовжує зростати. Багато аналітиків вірять, що ціна біткоїна продовжить бити рекорди, але зростає і кількість не найрадісніших прогнозів. То що ж дістанеться інвесторам — золота жила чи марна корекція? Інтерес великих гравців підігріває ринок, але нестабільність через регулювання і світову економіку тримає всіх у напрузі.

Прогноз біткоїна на 2025 рік показує, що крипторинок стоїть на порозі змін.

Ставити тільки на біткоїни — занадто сміливий крок. Диверсифікація через нові проекти з високим потенціалом стає необхідністю. І тут на сцену виходять альткоїни, які привертають все більше уваги завдяки інноваціям і успіху в сегментах DeFi та ШІ, показуючи помітне зростання в 2025 році.

Які проекти варто розглянути на криптовалютному ринку, щоб збалансувати свій портфель? Які перспективи чекають біткоїн цього року? Розглянемо ці та інші питання вигідного інвестування в даній статті.

Топ-5 перспективних криптопроектів для інвестицій у 2025 році

Ринок криптовалют за межами біткоїна дуже різноманітний. Ми відібрали п'ять проектів, від екосистем управління активами до мемкоїнів, які відображають ключові тренди:

  • Best Wallet: некостодіальний гаманець з підтримкою 60+ блокчейнів і токеном $BEST, що дає доступ до передпродажу та стейкінгу.
  • Token6900: мемкойн, що використовує вірусний маркетинг і челенджі в соцмережах для залучення спільноти.
  • Snorter: Telegram-бот на Solana з комісією 0,85% і захистом від MEV для швидкої торгівлі токенами.
  • Bitcoin Hyper: Layer-2 рішення для біткоїна, що забезпечує до 65,000 TPS для DeFi і мікроплатежів.
  • SUBBD: платформа SocialFi з ШІ, що спрощує створення та монетизацію контенту для блогерів.

Чому ці криптопроекти перспективні: аналіз можливостей

Кожен проект пропонує унікальні рішення, що відповідають викликам крипторинку, і приваблює інвесторів, які шукають перспективні альткоїни в 2025 році для диверсифікації портфеля. Розглянемо, як вони працюють і чому заслуговують на увагу.

Best Wallet

Best Wallet — це ціла екосистема для роботи з криптовалютою в 2025 році. В першу чергу, це зручний некастодіальний гаманець (з самостійним зберіганням), який підтримує більше 60 блокчейнів: Ethereum, Solana, Polygon,Binance Smart Chain та інші. Через Onramper він підключається до DeFi-протоколів, таких як Uniswap або Aave. Обміни проходять швидко, при цьому комісії нижчі за ринкові. Для трейдерів на децентралізованих біржах це справжня знахідка.

Токен $BEST — основа системи. Він дає доступ до нових передпродажів, а стейкінг з ним приносить більше прибутку. Транзакції обходяться ще дешевше. Інвестори можуть знаходити перспективні проєкти на ранніх етапах і отримувати бонуси через $BEST. Це робить гаманець зручним для активних гравців ринку.

Крім того, команда готує до випуску Best Card. Вона дозволить витрачати криптовалюту на повсякденні потреби: купити каву, оплатити таксі або підписку на серіали. В Україні, де криптовалюти стають частиною життя, це особливо актуально. На ринку гаманців Best Wallet успішно конкурує з MetaMask. Його сильні сторони — простий інтерфейс і акцент на DeFi. На передпродажу $BEST (вартість $0,025405) зібрали $14 млн. Лістинг на біржах очікується після збору.

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Token6900

Token6900 — це культурний феномен, що перетворює енергію соціальних мереж на ринковий успіх. Проект залучає аудиторію через челенджі: створюєте меми в TikTok, публікуєте в Twitter або знімаєте відео в Instagram — і заробляєте токени за креативність. Такий підхід створює ажіотаж, особливо в альтсезон, коли інвестори шукають проекти з швидким зростанням.

Досить згадати Dogecoin, який у 2021 році злетів на 5000%: подібні мемкоїни мають високий потенціал в умовах ринкового ажіотажу. Token6900 орієнтований на соціальні тренди, де активність спільноти — головний драйвер, як у Shiba Inu в минулому.

На передпродажу встановлено чіткий ліміт на граничну вартість — $0,007125. На даний момент токен можна придбати за $0,006775. Проект зібрав за недовгий час $1,4 млн, що свідчить про інтерес на межі ажіотажу. Для тих, хто шукає альткоїни з високим потенціалом, Token6900 — ризикований, але привабливий вибір.

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Snorter

Snorterспрощує торгівлю на Solana через Telegram-бот, що буде корисним для роздрібних інвесторів, які шукають нові криптопроекти 2025 року. Бот дозволяє знаходити перспективні токени, налаштовувати автоматичні стратегії — такі як лімітні ордери та стоп-лоси — і захищає від атак MEV (максимальної витяжної цінності), утримуючи комісії на рівні 0,85%. Захист від MEV запобігає маніпуляціям фронтраннерів, що зберігає прибуток трейдерів при швидких угодах.

Як працює бот: ви отримуєте сигнал в Telegram про новий токен на Solana, аналізуєте тренди і укладаєте угоду через Snorter за секунди або взагалі в автоматичному режимі — ця зручність приваблює тих, хто хоче встигати за стрімким ринком.

Solana, з її високою швидкістю транзакцій і низькими витратами, залишається однією з найактивніших екосистем, і Snorter займає нішу інструменту для активних трейдерів. Команда планує додати підтримку Ethereum та інших блокчейнів, що розширить аудиторію.

Токен $SNORT на передпродажу ($0,0997) зібрав $2,5 млн, а запуск бота заплановано на 2025 рік, що робить Snorter перспективним вибором для інвестицій у криптовалюту.

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Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper вирішує проблему повільних і дорогих транзакцій біткоїна. Їх Layer-2 рішення, побудоване на віртуальній машині Solana, дозволяє проводити до 65 000 операцій в секунду. Це особливо актуально в 2025 році, коли вартість біткоїна зростає, а основна мережа починає гальмувати через велику кількість користувачів. Перекази з Bitcoin Hyper стають швидкими і майже без комісій. При цьому надійність блокчейну біткоїна залишається. Такий підхід відкриває нові можливості. Біткоїн перетворюється з активу для зберігання в зручний інструмент для реального життя. Наприклад, можна оплачувати онлайн-сервіси або використовувати його в DeFi-протоколах, таких як платформи для видачі позик, де комісії не з'їдають дохід. Проект зацікавить тих, хто хоче зробити біткоїн більш практичним. У 2025 році децентралізовані фінанси переживають бум. Bitcoin Hyper виділяється на цьому тлі, поєднуючи перевірену мережу біткоїна з високою швидкістю Solana.

Токен $HYPER на передпродажу коштує $0,01245. Команда зібрала вже $5,8 млн. Проект є одним з найпомітніших в екосистемі біткоїна і підійде тим, хто шукає свіжі технологічні рішення.

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SUBBD

SUBBD змінює правила для авторів контенту, поєднуючи ШІ та блокчейн. Платформа дозволяє блогерам і стрімерам за лічені хвилини створювати відео, подкасти або тексти за допомогою ШІ, заощаджуючи час і гроші. Смарт-контракти забезпечують чесні виплати безпосередньо від аудиторії, а зв'язок з Twitter і Instagram збільшує охоплення. Це новий підхід до цифрової творчості, де автори заробляють без осередників. SUBBD орієнтується на ринок ємністю в $85 млрд, де SocialFi об'єднує контент і децентралізовані фінанси.

Зараз вартість токена $SUBBD на передпродажу становить $0,05605. Збори проекту досягли $914 000. Наявність MVP підтверджує реальність проекту. Плани на запуск до кінця 2025 року і робота з інфлюенсерами роблять проект помітним гравцем зростаючого ринку.

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Чому альткоїни зростають в ціні — тренди, мемкоїни та вплив альтсезону

Альткоїни переживають підйом, привертаючи увагу інноваціями та доступністю. У 2025 році вони демонструють значне зростання, особливо в сегментах децентралізованих фінансів (DeFi) та штучного інтелекту.

Наприклад, Ethereum, другий за капіталізацією актив, зміцнює позиції завдяки корпоративним інвестиціям: компанії на кшталт BitMine і Sharplink нещодавно придбали ETH на $3,32 млрд, що сигналізує про високу довіру до екосистеми. Засновник і гендиректор Galaxy Digital Майк Новограц прогнозує зростання ефіру до $4000 в найближчі місяці, підкреслюючи його дефіцит і ключову роль в роботі смарт-контрактів.

Альткоїни привертають увагу не просто так. Вони вирішують реальні завдання: прискорюють транзакції, роблять мережі масштабованими, відкривають нові способи заробітку. Проекти в сфері DeFi спрощують фінанси. Вони допомагають обійтися без банків, автоматизуючи процеси. Платформи з ШІ дають авторам і компаніям свіжі інструменти. Наприклад, можна швидко створювати і продавати контент, будь то відео або пости.

Для звичайних інвесторів альткоїни цікаві тим, що не вимагають великих вкладень. Біткоїни все частіше називають «цифровим золотом». Він надійний, але дорогий. Альткоїни ж дають шанс на високий дохід, особливо в альтсезон. Це час, коли гроші течуть з біткоїнів в інші токени. Попит на альткоїни зростає. Їхня вартість різко йде вгору. Багато проектів в такі моменти збільшують капіталізацію в рази.

Мемкоїни — особлива ніша. Вони ростуть на інтернет-культурі, жартах і трендах в соцмережах. На перший погляд це здається несерйозним. Але такі проекти можуть приносити величезний прибуток. Їх успіх будується на активності спільноти і вірусних кампаніях. Мемкоїни співпрацюють з блогерами, запускають конкурси, створюють ажіотаж. В альтсезон вони нерідко злітають швидше за всіх. Але є ризик: хайп швидко проходить. Тому краще тримати баланс. Біткоїн — це основа портфеля. Альткоїни — можливість для зростання.

Що таке альтсезон — ознаки та можливості для інвесторів

Альтсезон (від англ. altcoin season) — це період, коли альткоїни обганяють біткоїни за зростанням. Гроші з BTC USD перетікають в інші проекти, що викликає їх стрімкий зліт.

Часто альтсезон починається після фази стабільності або корекції біткоїна. Інвестори, зафіксувавши прибуток в BTC, починають шукати активи з більшою потенційною прибутковістю — і переключаються на альткоїни.

Ознаки початку альтсезону:

  • Зростання домінації ETH та інших великих альткойнів.
  • Сплеск інтересу до передпродажів і нових токенів.
  • Збільшення обсягу торгів «дрібними» монетами.
  • Поява хайпових трендів у соцмережах і на форумах.

Як розумно використовувати альтсезон:

  • Вкладати кошти в перспективні проекти на ранній стадії.
  • Використовувати гаманці та інструменти, що підтримують широкий спектр токенів (наприклад, Best Wallet).
  • Не забувати про ризики: альтсезон може закінчитися так само швидко, як і почався, тому важливо фіксувати прибуток.

Для багатьох інвесторів альтсезон — час максимального зростання капіталу. Головне — розуміти, коли входити, які токени вибирати і як захищати свої вкладення.

Як вибрати альткойн на передпродажу: критерії оцінки та ризики

Ринок криптовалют насичений пропозиціями, і вибрати проект, що вартий уваги, на стадії передпродажу — завдання не з легких. Однак є ключові ознаки, які допоможуть відрізнити потенційно успішну ініціативу від тимчасового хайпу.

Реальний продукт або прототип (MVP)
Проекти, у яких вже є робоча версія продукту або чіткий план запуску (як у Snorter з Telegram-ботом і у SUBBD з платформою для авторів), викликають більше довіри.

Прозора токеноміка та ліміт емісії
Обмежена пропозиція токенів і зрозуміла логіка розподілу коштів — одна з ознак надійності.

Утилітарність токена
Якщо токен просто існує без мети — це тривожний сигнал. У успішних проєктах токени інтегровані в екосистему.

Активність і залученість спільноти
Сильна спільнота — рушійна сила, особливо в разі мемкоінів і проєктів із соціальним елементом.

Плани на лістинг і партнерства
Увага до дорожньої карти, виходу на біржі та колаборацій — ознака амбіцій і довгострокового мислення.

Передпродаж — це шанс увійти в проект на ранній стадії, але важливо підходити до вибору раціонально. Читайте відгуки про проекти та дивіться перевірені добірки.

Прогноз ціни біткоїна на 2025 рік: що кажуть аналітики

Прогнози щодо біткоїна викликають бурхливі дискусії. З одного боку, великі гравці активно підтримують ринок. Біржові фонди (ETF) показують стабільний приплив грошей. Наприклад, в липні 2025 року за один день вони зібрали $157 млн. З них $147 млн пішло в BlackRock IBIT — один з головних біткоїн-фондів. Компанія MicroStrategy, що володіє біткоїнами на $65 млрд, теж підсилює цей тренд. Вона розглядає BTC як надійний актив в умовах глобальної нестабільності.

Обмежена емісія в 21 млн монет створює дефіцит, через що ціна біткоїна йде вгору, особливо в періоди інфляції та ослаблення фіатних валют. Finder прогнозує пік в $162,353 до кінця 2025 року з можливим спадом до $145,167. Прогноз ціни біткоїна від Citigroup дає більш широкий розкид. Їхній ведмежий сценарій — $64,000, а бичачий — $199,000. Базовий прогноз — $135,000. Нижня межа враховує посилення законів у США, яке може скоротити інвестиції в ETF.

За даними Tradersunion, прогноз біткоїна на тиждень показує невеликий спад, з подальшим передбачуваним зростанням до кінця місяця.

Незважаючи на безліч досліджень, найточніший прогноз біткоїна досі залишається недосяжною метою: аналітики розходяться в думках, пропонуючи діаметрально протилежні сценарії, і жоден з них не є гарантованим.

Ризики та фактори, що впливають на курс біткоїна — регулювання та економіка

Оптимізм затьмарюють ризики. Головна загроза — посилення законів, особливо в США. Нові правила для криптобірж або заборона операцій можуть обрушити ринок. Citi підкреслює, що 40% зростання біткоїна пов'язані з припливом грошей в ETF. Жорсткі закони здатні це зупинити.

Економічна політика теж відіграє свою роль. Зміни ставок ФРС впливають на інтерес до ризикових активів. Майк Новограц впевнений: м'яка політика підштовхне вартість біткоїна до $150 000 у найближчі місяці. Але жорсткість може спричинити падіння.

Геополітичні потрясіння, такі як торгові війни або конфлікти, роблять біткоїн привабливим як притулок для капіталу. Але вони ж вносять хаос на ринок. Є й інша загроза — квантові комп'ютери. Вони можуть підірвати шифрування, на якому тримається безпека криптовалют. Чверть експертів вважає, що проблеми почнуться в найближчі п'ять років. Ще чверть чекає їх через 5−10 років. Тому багато інвесторів поспішають заробити і вкладаються в проекти на передпродажах.

ШІ, DeFi і SocialFi — нові тренди крипторинку 2025 року

У 2025 році технології задають напрямок для криптопроектів. Багато з них пропонують реальні рішення: від спрощення фінансових операцій до заробітку на цифровому контенті. Штучний інтелект (ШІ) все частіше допомагає авторам, трейдерам і аналітикам. Наприклад, SUBBD дозволяє блогерам створювати тексти, відео або графіку і заробляти на них через смарт-контракти. Це економить час і гроші, а заодно робить зв'язок з аудиторією простішим. Такі проекти змінюють ринок, перетворюючи ШІ на повноцінного помічника для творців.

DeFi, або децентралізовані фінанси, давно вийшли за рамки бірж і стейкінгу. Сучасні рішення на кшталт Best Wallet пропонують цілі екосистеми. DeFi рухається до простоти та безпеки, стаючи ближчим до повсякденних потреб.

SocialFi — це новий тренд, де соцмережі та фінанси зливаються в єдину систему. Користувачі заробляють бонуси за активність, будують спільноти навколо токенів і навіть беруть участь в управлінні проектами. Ринок все більше йде до децентралізації. Тепер доходи діляться справедливо між тими, хто створює контент, і їхньою аудиторією.

У сукупності ці тренди формують наступний етап розвитку крипторинку. Вибираючи проекти, варто враховувати, наскільки вони дійсно впроваджують корисні технології, а не тільки використовують модні терміни заради маркетингу.

Висновок

Крипторинок у 2025 році знаходиться на роздоріжжі. Прогноз біткоїна змінюється день у день, аналітики часто не сходяться в думках. Звичайно, біткоїн залишається якорем завдяки інституційному попиту та обмеженій емісії, але регуляторні ризики та волатильність створюють невизначеність. Альткоїни, такі як Best Wallet, Snorter, SUBBD і Token6900, приваблюють інноваціями та хайпом, демонструючи зростання в сегментах DeFi та ШІ.

Інвесторам важливо враховувати макроекономічні фактори і ознаки початку альтсезону — саме в такі періоди можливе максимальне зростання портфеля. Аналіз токеноміки, команд і трендів, а також використання надійних інструментів зберігання і аналітики допоможуть залишатися на крок попереду ринку.

FAQ

Як стейкінг допомагає мінімізувати ризики волатильності в 2025 році?

Стейкінг токенів, таких як $SUBBD (20% APY) або $BEST, забезпечує пасивний дохід, знижуючи залежність від ринкових коливань.

Які біржі підійдуть для анонімної торгівлі альткойнами в 2025 році?

Платформи без KYC дозволяють торгувати токенами на зразок $SNORT або $HYPER анонімно, що зручно для роздрібних інвесторів, які уникають верифікації.

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