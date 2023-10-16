Звідки в уряду США взялося 200 тис. біткоїнів і що з ними робитимуть

Уряд США має $5 млрд доларів у біткоїнах. Звідки взялися ці гроші і яка їхня подальша доля, розповів The Wall Street Journal. «Мінфін» публікує переклад статті.

Звідки гроші

Американський уряд — один із найбільших у світі власників біткоїнів, але, на відміну від інших великих китів, йому не має значення, зростає вартість цифрової валюти чи падає.

Це пов'язано з тим, що схованку дядечка Сема, що налічує приблизно 200 тис. біткоїнів, було вилучено у кіберзлочинців і даркнет-ринків. Здебільшого, кошти зберігаються на локальних зашифрованих пристроях, захищених паролем, відомих як апаратні гаманці, які контролюються Міністерством юстиції, Податковою службою або іншим відомством.

Криптотрейдери вже давно уважно стежать за тим, що федеральний уряд робить зі своїми біткоїнами, оскільки будь-який продаж може вплинути на ціни або спровокувати ланцюгову реакцію на ринку цифрових активів вартістю $1 трлн.

Відомо, що США не поспішають конвертувати біткоїни у долари. Вони не є так званим ходлером, тобто не зберігають біткоїни протягом тривалого часу, і не мають наміру їх продавати. Вони також не чекають, коли біткоїн злетить «до небес», щоб продати активи з великим прибутком. Радше, ця величезна сума біткоїнів є побічним продуктом тривалого судового процесу, а не результатом стратегічного планування.

«Ми не спекулюємо на ринку. Ми, переважно, керуємося термінами в рамках нашого процесу», — заявив Джерод Купман, директор відділу з розслідування фінансових та кіберпорушень Податкової служби США, який займається діяльністю, пов'язаною з кіберзлочинами.

Згідно з аналізом даних, поданих криптофірмою 21.co до державних органів, лише в результаті трьох недавніх вилучень скарбниця уряду поповнилася на понад 200 тис. біткоїнів. Аналіз показує, що навіть після продажу близько 20 тис. біткоїнів американські активи, як і раніше, оцінюються у понад $5 млрд. Загальний розмір державних резервів, найімовірніше, набагато більший.

Судовий процес — від вилучення незаконних біткоїнів до отримання остаточного розпорядження про продаж токенів за готівку — може розтягнутися на роки. У деяких випадках це було на руку уряду, оскільки криптовалюта різко зросла.

Наприклад, у 2016 році, коли IT-підприємець Ілля Ліхтенштейн зламав криптобіржу Bitfinex, біткоїн коштував близько $600. До того моменту, коли Ліхтенштейн і його дружина Хізер Морган були заарештовані у 2022 році, а Міністерство юстиції оголосило про найбільшу в історії конфіскацію фінансових коштів на суму близько 95 тис. біткоїнів, вартість токена підскочила до $44 тис. Сьогодні він торгується в районі $27 тис.

Уряд США не вилучив криптовалюту під час гучного торішнього краху біржі FTX, але отримав активи на сотні мільйонів доларів, переважно, у вигляді грошових коштів та акцій брокерської компанії Robinhood Markets. У серпні Robinhood викупила арештовані акції у Служби федеральних маршалів США. Криптоактиви FTX є частиною конкурсної маси, і очікується, що компанія, в результаті, використовує їх, щоб повернути кошти клієнтам у розмірі $8 млрд або перезапустити біржу.

Читайте також: Рейтинг криптобірж в Україні — всі умови найкращих криптобірж

Складнощі процесу

Коли державна установа бере криптоактиви під контроль, уряд не відразу стає власником активів. Він отримає право власності тільки після того, як суд винесе остаточну ухвалу про конфіскацію, а потім передасть токени Службі федеральних маршалів — основній установі, яка уповноважена ліквідувати арештовані активи.

Доки справа перебуває на розгляді, уряд утримує біткоїни, як речовий доказ або підтвердження доходів, отриманих від злочинної діяльності.

Міністерство юстиції зберігає вилучені біткоїни на апаратних гаманцях із моменту закриття онлайн-майданчика для торгівлі наркотиками Silk Road у 2013 році. За останні роки воно конфіскувало 69 тис. біткоїнів, які колись належали засновнику Silk Road Россу Ульбріхту, а також 50 676 біткоїнів у жителя Джорджії, який визнав себе винним у крадіжці токенів із майданчика.

«Зазвичай, уряд дуже повільно позбавляється цих активів, тому що йому доводиться проводити комплексну перевірку, справи часто бувають складними, і виникає бюрократична тяганина», — зазначив Ніколас Крістін, професор комп'ютерних наук в Університеті Карнегі-Меллона.

Процес ліквідації, який проводить служба федеральних маршалів, еволюціонує в міру розвитку криптоіндустрії. На початкових етапах появи криптовалют Служба проводила аукціони з продажу криптовалют безпосередньо зацікавленим покупцям, багато з яких фіксували пристойний прибуток, принаймні, на папері.

Венчурний капіталіст Тім Дрейпер, який заробив статки, інвестуючи в криптовалюти, купив в уряду понад 30 тис. біткоїнів на двох аукціонах у 2014 році. На одному аукціоні він заплатив $632 за кожен токен, хоча вони торгувалися за $618. Після того, як біткоїн подешевшав приблизно до $180, він заплатив близько $191 за токен на іншому аукціоні. Cumberland, криптовалютний підрозділ торгової фірми DRW, виграв 27 тис. біткоїнів на аукціоні того ж року.

У січні 2021 року Служба федеральних маршалів вирішила вперше ліквідувати частину вилучених цифрових валют на криптобіржах. Зазвичай, вона продає криптоактиви декількома партіями, а не всі відразу, щоб уникнути негативного впливу на ринок. У рамках поточної практики Служба робить додаткові дії, щоб уникнути негативного впливу на ринок, включаючи ліквідацію криптовалюти протягом тривалішого періоду часу.

Зокрема, в березні уряд продав 9 861 біткоїн через Coinbase. Служба федеральних маршалів підтвердила продаж. Coinbase відмовилася від коментарів.

«Наша мета — своєчасна реалізація активів за справедливою ринковою ціною», — заявив представник Служби.

У багатьох випадках доходи від продажів, які здійснює уряд, використовуються для відшкодування збитків постраждалим. У липні Bitfinex повідомила, що отримала від Міністерства внутрішньої безпеки понад $300 тис. готівкою та 6 917 токенів Bitcoin Cash, вартість яких на той момент становила близько $1 900. Державні структури, які розслідують все витонченіші злочини, також можуть використати кошти для покриття витрат на такі речі, як ліцензійні збори за програмне забезпечення для відстеження криптовалют.

«Нам складно швидко адаптуватися, — зазначив Купман із Податкової служби. — Те, що сталося у криптоіндустрії менш ніж за 10 років, зайняло у фінансової індустрії 100 років».