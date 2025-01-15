Манія мем-монет у 2025: Основні токени, які потрібні інвестору

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 січня 2025, 8:50

Манія мем-монет у 2025: Основні токени, які потрібні інвестору

У 2025 році світ криптовалют охоплений новою хвилею — токени, натхненні інтернет-мемами, стрімко зростають у вартості. Ці кумедні цифрові активи привертають увагу інвесторів, які шукають неймовірні довгострокові прибутки. У цій статті розкриваються ключові монети, які можуть забезпечити вибухове зростання. Дізнайтеся, які гумористичні токени можуть перетворити інвестиційні портфелі і чому вони здобувають безпрецедентну популярність.

У 2025 році світ криптовалют охоплений новою хвилею — токени, натхненні інтернет-мемами, стрімко зростають у вартості.

DOGEN: Найкращий мем-токен для справжніх альфа, які завжди перемагають

Уявіть собі життя мрії: розкішні автомобілі, величезні пачки готівки та жінки, які привертають усю увагу. Це стиль життя DOGEN!

Якщо ви той, хто завжди прагне більшого, вам варто звернути увагу на DOGEN. Цей мем-токен створено для справжніх альфа, які завжди перемагають.

💎 Тримай як лідер, домінуй на ринку 💎
Цей токен готовий до вибухового зростання! Очікується підвищення на 700% ще до завершення пресейлу — і це лише початок. DOGEN набирає обертів, щоб досягти тих самих багатократних прибутків, якими славляться мем-токени. Вкладайтеся раніше за інших і спостерігайте, як конкуренти намагаються наздогнати вас, поки ви вже на вершині!

Пропустили зростання WIF, Popcat чи Ponke?
DOGEN — новий альфа на блокчейні Solana, який вже стає в один ряд із такими гігантами, як BONK, WIF і Popcat, які свого часу показали зростання на 1000%.

Зараз DOGEN залишається недооціненим, але готовий встановити нові рекорди у цьому бичачому забігу. Не пропустіть свій шанс!

Маєте дух DOGEN? Чудово, адже вони проводять аірдроп! Все, що вам потрібно, — активно брати участь у соцмережах, купувати токени на пресейлі й починати збирати армію DOGEN за допомогою реферального посилання. За кожного залученого учасника ви отримаєте 20% Golden Points із їхніх покупок токенів.

То чого ви чекаєте? Приєднуйтесь до DOGEN і домінуйте у світі криптовалют! 🚀

Shiba Inu (SHIB): Мем-монета на Ethereum із зростаючою корисністю

Shiba Inu (SHIB) — мем-монета, натхненна Dogecoin, але працює на блокчейні Ethereum. Запущена в серпні 2020 року анонімним розробником на ім'я Ryoshi, SHIB стартувала із загальною кількістю токенів у 1 квадрильйон. Половину було надіслано співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну, який пожертвував значну частину коштів у Індійський фонд криптодопомоги при COVID і спалив 40% загального запасу. SHIB інтегрований із Ethereum, що дозволяє використовувати такі функції, як ShibaSwap, децентралізована біржа. У майбутньому планується запуск NFT-платформи та системи управління на основі DAO, що підсилює її корисність.

Turbo Token: Перша мем-монета, створена штучним інтелектом

Turbo Token — перша мем-монета, створена штучним інтелектом. Засновник використав GPT-4 для розробки токена, поставивши перед AI завдання створити наступну значущу мем-монету. Turbo Token поєднує криптовалюту та технології штучного інтелекту, пропонуючи новаторський підхід до створення криптовалют. У нинішньому ринковому циклі Turbo Token представляє інноваційну концепцію, яка може зацікавити інвесторів, зацікавлених у AI та блокчейні.

Dogwifhat (WIF): Нова мем-монета із собачою тематикою на Solana

Dogwifhat (WIF) — нова мем-монета, яка набирає популярність на блокчейні Solana. Натхненна вірусним мемом Dogwifhat, WIF є частиною зростаючого тренду токенів із собачою тематикою у світі криптовалют. Працюючи на Solana, WIF пропонує швидкі транзакції та низькі комісії. У нинішньому ринковому циклі підвищений інтерес до мем-монет може зробити WIF привабливим варіантом для інвесторів.

BONK: Мем-монета для підтримки екосистеми Solana

BONK — мем-монета на блокчейні Solana з зображенням собаки породи шиба-іну. Вона спрямована на перерозподіл влади від венчурних капіталістів до користувачів. BONK показав значний ріст і інтегрований в екосистему Solana, включаючи плани зі запуску децентралізованої біржі BonkSwap.

Хоча SHIB, TURBO, WIF і BONK мають менший короткостроковий потенціал, DOGENвиділяється. Створений для тих, хто прагне досконалості, DOGEN уособлює розкіш і успіх. Очікуване зростання на 700%до кінця пресейлу та потенційні багатократні прибутки роблять DOGEN головним вибором цього сезону.

Дізнайтеся більше

Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами