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27 травня 2025, 16:00

Купити криптовалюту в 2025: найкращі ідеї для інвестицій в Україні

У 2025 році в Україні потреба купити криптовалюту — не просто тренд, а нова реальність. Тепер криптовалютні інвестиції — це про розрахунок. Інфляція змушує людей не просто думати про заощадження, а шукати способи, як їх примножити. В Україні інтерес до криптовалюти більше не здається чимось нішевим — все більше людей пробують себе на цьому ринку. Торги в 2025 році помітно пожвавилися: за оцінками, річний обсяг наближається до $150 мільйонів, що відчутно більше, ніж минулого року. Кількість користувачів теж зростає — від 1,9 до майже 5 мільйонів українців вже обзавелися криптогаманцями, і ця хвиля поки не збавляє темпу. Просто задумайтеся: це не якась розвага для фахівців — це повсякденність. Як банківська картка. Тільки без пластику.

У 2025 році в Україні потреба купити криптовалюту — не просто тренд, а нова реальність.

Легалізація ринку, на яку всі чекають в Україні, повинна нарешті навести порядок. Закони ще шліфуються, але суть зрозуміла: все рухається до того, щоб чітко прописати ролі і правила. Щоб не було «сірих зон» — і тим, хто тільки заходить, і тим, хто давно на ринку. Міністерство цифрової трансформації України вивчає можливість запуску національної цифрової валюти. Проект непростий, але якщо вийде — це не тільки зміцнить гривню, але і, можливо, додасть Україні рейтингу на світовій карті.

А біткоїн? Йому вже шістнадцять — вік, в якому він точно вийшов з фази експериментів. Цей цифровий актив давно сприймається нарівні із золотом або фондовими індексами. І хоч він все ще «основа», на ринку раз у раз з'являються нові проекти, і частина з них виглядає дуже перспективно. Головне — вміти відокремлювати перспективні проекти від порожніх, щоб розуміти, яку криптовалюту купити.

Ця стаття допоможе розібратися, на які проекти варто звернути увагу в 2025 році. Також ми підібрали конкретні поради, як купити криптовалюту в Україні: від вибору сервісів до послідовних кроків, які дозволять зробити вкладення максимально виваженими і надійними.

Перспективні проекти: яку криптовалюту купити

Крипторинок у 2025 році переживає черговий виток зростання — щомісяця з'являються десятки нових токенів і платформ. Але з цього потоку не так просто виокремити дійсно вартісні пропозиції, де купити криптовалюту. Ми вибрали три, які вже встигли заявити про себе: нестандартний підхід, впевнена команда і жива підтримка спільноти роблять їх особливо цікавими для уважного інвестора.

MIND of Pepe — інструмент на стику штучного інтелекту і блокчейну, що аналізує ринок в реальному часі.

Solaxy — платформа DeFi на базі Solana: висока швидкість, мінімальні комісії та простий інтерфейс.

Bitcoin Bull — мем-токен, прив'язаний до зростання біткоїна: механіка нарахування бонусів при кожному новому хайді.

Ці проєкти не просто слідують трендам — вони задають їх, пропонуючи інвесторам реальні шанси на успіх.

MIND of Pepe

MIND of Pepe об'єднує силу штучного інтелекту з надійністю блокчейну. Це як мати під рукою аналітика, який не спить і не помиляється, блискавично аналізуючи ринок і підказуючи, коли краще продати або купити криптовалюту.

Проект вправно лавірує на хвилі мем-культури, залишаючись при цьому доступним і цікавим. Спільнота підтримує інтерес через AMA-сесії та роздачу токенів. На даний момент проект зібрав $10,6 млн. Бета-версія алгоритму вже показує до 85% точності в прогнозах.

Зараз вартість $MIND становить $0,0037515. На тлі попиту на AI в криптовалюті, аналітики не виключають, що токен MIND of Pepe може зрости в ціні на 300% до кінця року.

КУПИТИ MIND of Pepe

Solaxy

Solaxy працює на блокчейні Solana і робить акцент на швидкій роботі та мінімальних комісіях — в середньому вони на 40% нижчі за ринкові. В одному інтерфейсі зібрані стейкінг, кредитування, трейдинг і yield farming, при цьому все влаштовано так, що розібратися зможе навіть новачок.

З початку 2025 року платформою вже скористалися понад 50 000 осіб, а сума заблокованих коштів перевищила $500 млн. Проект розвиває команда, яка раніше працювала в Binance і Coinbase. Зараз зібрано майже $41 млн і передпродаж добігає кінця. Вартість $SOLX зараз становить $0,001736. За стейкінгом тут можна отримати до 15% річних.

З огляду на те, як активно розвивається сектор DeFi, аналітики не виключають, що ціна токена може зрости ще на 200% в найближчі місяці.

КУПИТИ Solaxy

Bitcoin Bull (BTC Bull)

Bitcoin Bull — проект, в якому вдало поєднані гумор мемів і цілком серйозна внутрішня логіка: коли біткоїн б'є нові рекорди, власники токена отримують бонуси.

На пресейлі зібрали вже $6,5 млн. Зараз вартість 1 $BTCBULL = $0,00253, що дуже доступно. Стейкінг дає шанс на дохід до 200% річних. Далі обіцяють підключити NFT і ігрові функції.

Якщо прогнози щодо біткоїна збудуться і він досягне 120−140 тисяч до кінця 2025 року, BTC Bull цілком може зрости в 3−4 рази.

КУПИТИ Bitcoin Bull

Як купити криптовалюту в Україні в 2025 році

Україна вже не перший рік тримається серед країн, де криптовалюта увійшла в повсякденність. Минулого року вона посіла шосте місце у світовому рейтингу за рівнем використання цифрових активів. А в 2025-му, за прогнозами, ринок може пробити планку в $150 млн. На вулицях з'являються термінали, біржі виходять із тіні, а розмови про легалізацію перестають бути розмовами.

Цікаво, що понад 10% українців віком 18−35 років вже купували криптовалюту в 2025 році, роблячи її частиною повсякденного життя. Такі проєкти, як MIND of Pepe, Solaxy і Bitcoin Bull з їх інноваціями та сильними спільнотами стоять в авангарді цього зростання.

Давайте розглянемо, де ж можна купити криптовалюту за гривні.

Криптобіржі

Перевірені майданчики на кшталт Binance, WhiteBIT і Kraken працюють з картками в гривні і дають доступ до величезної кількості монет. WhiteBIT, до речі, — українська біржа, і в 2025-му вона потрапила в десятку найбільших за обсягом торгівлі в Східній Європі.

P2P-платформи

Через LocalBitcoins і Binance P2P можна безпосередньо домовитися з продавцем — це зручно, якщо потрібен більш вільний формат розрахунку: готівка, картка, що завгодно.

Криптомати

У великих містах України встановлено понад 500 терміналів, де за пару хвилин можна обміняти гривні на біткоїни або ефір.

Мобільні додатки

Деякі додатки перетворюють смартфон на гаманець: купівля, зберігання та управління активами в одному місці.

Як купити криптовалюту за гривні: інші способи

ПриватБанк і Monobank дозволяють купувати криптовалюту прямо через їхні додатки. Прив'яжіть картку, виберіть монету і підтвердіть платіж.

У 2025 році значна частина криптооперацій в Україні проходить через банківські картки, завдяки підтримці ПриватБанку та Monobank. P2P-майданчики також підтримують перекази в гривнях — порівнюйте курси для максимальної вигоди.

Покрокова інструкція як купити криптовалюту:

1. Виберіть спосіб покупки:

  • Криптобіржа (Binance, WhiteBIT, Kraken)

  • P2P-платформи (Binance P2P, LocalBitcoins)

  • Криптомати (500+ пристроїв в Україні)

  • Мобільні додатки (Trustee Plus, Coinomi)

2. Прив'яжіть картку або виберіть спосіб оплати:

3. Створіть криптогаманець і увімкніть двофакторну автентифікацію.

4. Зробіть першу покупку і перевірте, де зберігати актив:

  • Холодний гаманець (для довгого зберігання великих сум)

  • Гарячий гаманець або біржа (якщо плануєте часто купувати і торгувати)

  • DeFi-додатки (якщо стейкінг)

Як криптовалюти змінюють бізнес в Україні: від стартапів до великих компаній

Інвестиції — це лише вершина айсберга. Криптовалюти в Україні 2025 року — це ще й про бізнес, роздрібну торгівлю та реальні угоди. Ось як це працює на практиці.

Стартапи та блокчейн

В Україні все більше нових проєктів обирають блокчейн як спосіб залучення коштів. Замість того щоб йти в банки, вони випускають токени — через ICO або IEO — і відразу виходять на міжнародних інвесторів. Так простіше, швидше і без зайвої тяганини. Один із прикладів — Solaxy. У неї низькі комісії, швидкі перекази і вже чимало користувачів, які активно користуються платформою.

Великий бізнес і роздрібна торгівля

Раніше про блокчейн знали одиниці. Сьогодні це цілком робочий інструмент для пошуку інвестицій. Все частіше українські компанії — особливо в сфері технологій — обходяться без банків і безпосередньо випускають токени на Solana або Ethereum. Це дає доступ до грошей з-за кордону без зайвої паперової метушні. Так вони обходять бюрократичні процедури і кошти надходять швидше. Solaxy наочно показує, як платформа з мінімальними комісіями і блискавичними переказами може зібрати навколо себе активну спільноту з тисяч користувачів.

Блокчейн не є новинкою і в роздрібній торгівлі. У Києві та інших великих містах можна зустріти заклади, де приймають криптовалюту. Деякі київські кафе почали приймати криптовалюту ще в 2024 році, а «Rozetka» зараз тестує оплату через криптокарти. Безумовно, для бізнесу це вигідно — комісії нижчі, платежі проходять швидше, і клієнти отримують більше зручності.

Токенізація активів

В Україні з'являються нові проєкти, які переводять нерухомість, мистецтво та бізнес-активи в цифровий формат — випускають токени. Це спрощує угоди та робить участь в інвестиціях доступною для набагато ширшого кола людей. До повного переходу на таку модель ще далеко, але перші кроки вже є. Наприклад, компанія DIM вже приймає оплату за житло в криптовалюті, а блокчейн допомагає зробити такі угоди зрозумілими і захищеними.

Роль уряду

Двигун таких глобальних змін — уряд України. Коли в 2025 році легалізували криптовалюти, бізнес отримав чіткі правила гри з цифровими активами. В першу чергу це привернуло іноземний капітал.

Паралельно Мінцифри просуває власну цифрову валюту. Навіщо? Щоб перевести розрахунки в криптовалюту з експерименту в звичайну практику.

Для багатьох українських компаній криптовалюта вже працює як повноцінний інструмент: з її допомогою можна швидше налагодити розрахунки за кордоном, обійти бюрократію і впроваджувати нові рішення без місячних погоджень. І Україна тут не в ролі наздоганяючої — зміни йдуть швидко, і все більше бізнесів включаються в гру.

Що зміниться з податками та легалізацією криптовалют в Україні в 2025—2026 роках

Україна все ж довели до фінішу закон про криптовалюти — після місяців узгоджень, у тому числі з Національним банком і МВФ. Прийняли його навесні 2025 року, а реальні зміни почнуться з січня 2026-го.

Але розслаблятися не варто. Як зазначив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, послаблень не буде: весь прибуток від операцій з криптою підлягає декларуванню та оподатковується — за аналогією з доходами від торгівлі цінними паперами. Особливо якщо ви «виходите в фіат», тобто обмінюєте криптовалюту на гривню, долар або євро — з цих операцій доведеться заплатити.

Базова ставка складе 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Але відразу «по повній» платити не доведеться — перехід до нових правил буде поступовим. У 2026 році для фізичних осіб запрацює пільговий режим: 5% від прибутку без необхідності підтверджувати витрати. З 2027 року почне діяти повна ставка і повноцінна звітність.

Деякі операції звільняються від оподаткування:

  • обмін однієї криптовалюти на іншу,

  • транзакції на суму до однієї мінімальної зарплати,

  • майнінг — його взагалі виключили з податкової бази.

Криптосервіси доведеться виводити з тіні — всі гравці ринку повинні будуть зареєструватися і раз на рік здавати звітність. При цьому в перші роки держава обіцяє не душити штрафами: у 2026 році — всього 10% від стандартних санкцій, а з 2027 по 2029 — 25%.

Але суть реформи не тільки в контролі. Поява чітких правил і легальний статус цифрових активів відкривають бізнесу і приватним інвесторам нові горизонти. Україна серйозно претендує на роль одного з регіональних хабів криптовалютної економіки.

Як зменшити ризики при купівлі криптовалюти

Криптовалюта, як і раніше, залишається високоволатильним активом — зате і можливості у неї відповідні. Якщо ви дивитеся на неї як на спосіб зберегти капітал у нестабільні часи, починати варто не з покупки, а з вивчення ринку. Самостійно, без сліпої віри в поради з форумів. Перш за все — розберіться, як працює ринок, на чому тримаються курси, хто керує конкретними проектами.

На перших порах логічніше за все звернутися до великих, зарекомендували себе бірж — тим же Binance або української WhiteBIT. А якщо мова йде про довгострокове зберігання, то краще не покладатися тільки на «гарячі» гаманці — холодні варіанти надійніші.

Розподіліть вкладення між декількома активами, уважно стежте за новинами та оновленнями проектів. Так буде простіше пережити ринкові коливання і не зірватися в мінус при першому ж обвалі.

Ось основні правила безпеки:

  • Вивчайте проекти: читайте whitepaper (документацію проекту), перевіряйте команду і офіційні звіти.

  • Диверсифікуйте вкладення: тримайте в портфелі різні токени, щоб згладити можливі провали в одній позиції.

  • Працюйте тільки з перевіреними надійними біржами та офіційними гаманцями. Дивіться різнуаналітику та огляди.

  • Великі обсяги активів зберігайте в холодному гаманці, вони стабільніше захищають від онлайн-загроз.

Висновок

Купівля криптовалюти в Україні в 2025 році — не тільки реальна, але й перспективна можливість. Ринок зростає, інфраструктура зміцнюється, а такі проєкти як MIND of Pepe, Solaxy і Bitcoin Bull приваблюють своїми AI-рішеннями, швидкістю транзакцій, механікою і потенціалом великого заробітку.

Аналітики відзначають: у 2024 році обсяги криптоугод в Україні досягли мільярдів доларів — і в 2025-му ринок явно не збавляє обертів. Але разом із зростанням інтересу не зникає і головний фактор ризику — волатильність. Криптовалюта може поводитися непередбачувано, тому завжди перевіряйте проєкти перед інвестуванням.

Щоб інвестиції принесли результат, мало вибрати вдалий токен — важливо ще й правильно вибудувати сам процес. Надійні платформи, уважне вивчення проектів, базові заходи безпеки — все це відіграє важливу роль. Тим, хто тільки починає, розумніше стартувати з невеликих вкладень і набиратися досвіду крок за кроком.

FAQ

Як криптовалюта може врятувати заощадження, коли все навколо дорожчає?

Головна перевага — в обмеженості. У біткоїна, наприклад, чітко задана максимальна кількість монет. На відміну від традиційних валют, його не «додрукують» у відповідь на кризу. Тому, коли інфляція з'їдає гривню або долар, BTC часто зростає. У 2024 році, наприклад, додав 38%.

Що таке токеноміка і чому вона важлива?

Токеноміка — це те, як влаштовані токени: скільки їх буде, як розподілять, як спалюють. Добре продумана токеноміка допомагає ціні не руйнуватися, а зростати з часом. Це як фундамент у будинку: якщо міцний — можна будувати вище.

Що робити, якщо випадково відправив криптовалюту не туди?

На жаль, в більшості випадків такі транзакції незворотні. Криптовалюта не працює за принципом банків — скасувати переказ неможливо. Можна спробувати зв'язатися з одержувачем (якщо його адреса відома), але це рідко допомагає. Тому перед кожним переказом перевіряйте адресу гаманця мінімум двічі.

Чим нові проекти кращі за біткоїни або ефір?

Традиційні криптовалюти — це вже усталені активи, і хоча вони вважаються «золотим стандартом», їх зростання поступово сповільнюється. Нові проекти, такі як MIND of Pepe, Solaxy або Bitcoin Bull, дають те, чого не вистачає класиці: динаміку, технології та свіжу механіку. Вони часто пов'язані з трендами (AI, екологія, гейміфікація), дають раннім інвесторам можливість зайти «на старті» і заробити x10.

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