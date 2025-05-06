Криптовалютний концтабір: що приховує новий закон про регулювання ринку

Влада планує запровадити регулювання крипторинку та податки за операції з криптою. Що саме може очікувати на інвесторів вже в найближчому майбутньому і які для них виникнуть ризики, розповів фінансовий експерт Данило Монін.

У Верховній Раді з'явився новий законопроєкт під номером 10225-д із головним авторством Данила Гетманцева, і вже за першим абзацом пояснювальної записки відразу зрозуміла його суть: «Відсутність чітких норм сприяє використанню віртуальних активів у незаконних операціях, включаючи приховування доходів, відмивання грошей, фінансування тероризму та ухилення від податків».

Ну, тобто всі українці, які володіють криптою, — це лиходії та терористи, тож цей закон потрібен, аби поставити всіх у стійло.

Я вивчив цей законопроєкт щодо податків у крипті та нову редакцію Закону «Про віртуальні активи». Даю основні тези:

1) Хочеш надавати послуги з криптою для українців — подай заявку до Податкової. Тобто всі біржі зобов'яжуть подати заявку — не подав заявку і допускаєш українців до торгівлі — тобі штраф. Після кожного року до 31 січня — подай звіт про всі операції всіх фізосіб та юросіб, причому з датами операцій, до податкової. Форму визначить Мінфін в електронному вигляді. За неподання — штраф 100 мінімальних зарплат — рахуй, незабаром 1 млн грн. За кожен день прострочення штраф +0,5 мінімалки. За кожну недостовірно подану операцію чи неповну — також 0,5 мінімальної зарплати.

2) Податкові перевірки щодо крипти з глибиною 5 років. Тобто всі біржі мають зберігати операції щонайменше 5 років.

3) Ліквідація Дія.City режиму, якщо компанія здійснила хоча б одну операцію із криптою. ФОПи на спрощеній системі не можуть мати операції з криптою, інакше, перехід на загальну систему.

4) Для юридичних осіб — поопераційний облік усіх купівель-продажів-обмінів одних віртуальних активів на інші, витрат на придбання, майнінг та самостійний розрахунок фінрезерву за ставкою 18%. Збитки поточного періоду можна переносити на наступні періоди. Фактично дубляж усіх операцій на криптобіржах у себе в обліку.

5) Для фізосіб обмін одних віртуальних активів на інші — не є об'єктом оподаткування. Тобто лише продаж крипти та вихід у валютні цінності — об'єкт оподаткування. Це великий плюс у законопроєкті. Доки ти тримаєш гроші на біржі, ти не платиш податок. Тому тут, радше, підхід для фізосіб — податок на виведений капітал із крипти.

6) Податок на повітря. Або податок на девальвацію. Купив usdt за курсом 42, продав usdt за курсом 45 — сплати податок на різницю курсу. Кажуть, Мінфін особливо наполягав на цій нормі. Ратуя, мовляв, у акціях таке є. Типу, купив акцію Apple за $180 за курсом 27, продав акцію Apple за $175 за курсом 42 — сплати податок. Замість того, щоб усунути цю дикість з акцій, законодавці її тиражують на крипту.

7) Вирахування з податку — це купівля крипти після набрання чинності законом… Все, що було куплено до, жодним відрахуванням не підлягає.

8) Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.

9) За підсумками 2026 року має бути подана декларація з доходів. У ній лише у 2026 році можна вивести крипту в кеш за пільговою ставкою 5% + військовий збір, та такий обсяг відобразити у декларації у спеціальному рядку. Фактично це такий рекет держави за придбання крипти до введення в дію закону. Лише 1 рік. Інакше, податок із обігу за всіма активами, придбаними до, — ставка податку — 18% базова ставка ПДФО. Думаю, військовий збір також сплачується.

10) Основний регулятор НБУ — той, хто загалом останні 3 роки вбивав ринок крипти. Додатковий регулятор — визначає Кабмін за погодженням з НБУ.

11) Купівля товарів та послуг заборонена у законі про віртуальні активи. Не здивований. У стилі вбивства ринку від НБУ. НБУ захищає гривню та безальтернативність схем із депозитними сертифікатами.

12) Не допускається до обігу крипта, власники якої не розкриті чи перебувають у офшорних зонах. Я не знаю, скільки токенів заблокує наш доблесний регулятор, але, думаю, список буде великим. Не здивуюсь, якщо туди потрапить і Ton телеграма та купа інших токенів. Хоча, яким чином біржі блокуватимуть це, у мене велике питання. Також боюсь за USDT, який заборонили у Європі. Наші «заборонники» цілком можуть мотивувати його заборону походом до ЄС.

13) Податок 18% + військовий збір на всі перекази крипти (USDT) іншим власникам. Фактично це рівноцінно виведенню, але той, хто подарував іншому крипту, має відняти цю суму від покупок. А у тих, хто прийняв крипту, просто не буде відрахування, і коли він збереться вивести в кеш — сплатить податок із обігу за ставкою 18% + військовий збір. В Україні вже давно точаться розмови, що подібне запровадять за всіма переказами на банківські картки, і лише банківська таємниця заважає цьому. У крипті це відразу «режим за замовчуванням».

14) Поки що під великим питанням операції p2p-заведення грошей у крипту. Чи будуть вони легальним засобом підтвердження купівлі крипти — гадаю, мабуть, ні. Бо фактично зараз це перерахування USDT від одного користувача іншому — вважай, відчуження, і це може бути розцінено законодавцем, як безкоштовна передача активів. А іншого способу заведення чи виведення, крім тіньових схем, зараз із криптою немає. Тому якщо НБУ залишить заборону на можливість придбання крипти зі свого рахунку в банку — то він із самого початку вбиває ринок податком 18% + військовий збір із обігу. Хоча я все ж таки сподіваюся, що можливість купувати безпосередньо крипту або stablecoin із рахунку в банку з'явиться в українців.

15) Фінмоніторингу підлягають будь-які перекази крипти обсягом понад 45 тис. грн. Фактично $1 тис. у 2026-му році.

16) Ще дуже порадували штрафи до 28 млн грн для фізосіб і до 200 млн грн для юросіб…, або 12,5% обігу компаній.

Підсумуємо, бравади Гетьманцева про легалізацію ринку крипти є ніщо інше, як просто спосіб вбивства ринку криптовалют, або встановлення драконівських податків та заборон, які ведуть до податку на повітря, податку на девальвацію та податку з обігу. НБУ, якщо що, допоможе добити ринок. Має в цьому великий досвід.

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Тому якщо закон не буде змінено, отримаємо криптоконцтабір Україна. Ну, а українці шукатимуть шляхів у схемах тіньової економіки та/або у зміні резидентства. Тому що закон про крипту — це не про можливості. Він про заборони, податки та репресії.