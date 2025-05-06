Криптовалютний концтабір: що приховує новий закон про регулювання ринку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 травня 2025, 12:10

Криптовалютний концтабір: що приховує новий закон про регулювання ринку

Влада планує запровадити регулювання крипторинку та податки за операції з криптою. Що саме може очікувати на інвесторів вже в найближчому майбутньому і які для них виникнуть ризики, розповів фінансовий експерт Данило Монін.

Влада планує запровадити регулювання крипторинку та податки за операції з криптою.

У Верховній Раді з'явився новий законопроєкт під номером 10225-д із головним авторством Данила Гетманцева, і вже за першим абзацом пояснювальної записки відразу зрозуміла його суть: «Відсутність чітких норм сприяє використанню віртуальних активів у незаконних операціях, включаючи приховування доходів, відмивання грошей, фінансування тероризму та ухилення від податків».

Ну, тобто всі українці, які володіють криптою, — це лиходії та терористи, тож цей закон потрібен, аби поставити всіх у стійло.

Я вивчив цей законопроєкт щодо податків у крипті та нову редакцію Закону «Про віртуальні активи». Даю основні тези:

1) Хочеш надавати послуги з криптою для українців — подай заявку до Податкової. Тобто всі біржі зобов'яжуть подати заявку — не подав заявку і допускаєш українців до торгівлі — тобі штраф. Після кожного року до 31 січня — подай звіт про всі операції всіх фізосіб та юросіб, причому з датами операцій, до податкової. Форму визначить Мінфін в електронному вигляді. За неподання — штраф 100 мінімальних зарплат — рахуй, незабаром 1 млн грн. За кожен день прострочення штраф +0,5 мінімалки. За кожну недостовірно подану операцію чи неповну — також 0,5 мінімальної зарплати.

2) Податкові перевірки щодо крипти з глибиною 5 років. Тобто всі біржі мають зберігати операції щонайменше 5 років.

3) Ліквідація Дія.City режиму, якщо компанія здійснила хоча б одну операцію із криптою. ФОПи на спрощеній системі не можуть мати операції з криптою, інакше, перехід на загальну систему.

4) Для юридичних осіб — поопераційний облік усіх купівель-продажів-обмінів одних віртуальних активів на інші, витрат на придбання, майнінг та самостійний розрахунок фінрезерву за ставкою 18%. Збитки поточного періоду можна переносити на наступні періоди. Фактично дубляж усіх операцій на криптобіржах у себе в обліку.

5) Для фізосіб обмін одних віртуальних активів на інші — не є об'єктом оподаткування. Тобто лише продаж крипти та вихід у валютні цінності — об'єкт оподаткування. Це великий плюс у законопроєкті. Доки ти тримаєш гроші на біржі, ти не платиш податок. Тому тут, радше, підхід для фізосіб — податок на виведений капітал із крипти.

6) Податок на повітря. Або податок на девальвацію. Купив usdt за курсом 42, продав usdt за курсом 45 — сплати податок на різницю курсу. Кажуть, Мінфін особливо наполягав на цій нормі. Ратуя, мовляв, у акціях таке є. Типу, купив акцію Apple за $180 за курсом 27, продав акцію Apple за $175 за курсом 42 — сплати податок. Замість того, щоб усунути цю дикість з акцій, законодавці її тиражують на крипту.

7) Вирахування з податку — це купівля крипти після набрання чинності законом… Все, що було куплено до, жодним відрахуванням не підлягає.

8) Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.

9) За підсумками 2026 року має бути подана декларація з доходів. У ній лише у 2026 році можна вивести крипту в кеш за пільговою ставкою 5% + військовий збір, та такий обсяг відобразити у декларації у спеціальному рядку. Фактично це такий рекет держави за придбання крипти до введення в дію закону. Лише 1 рік. Інакше, податок із обігу за всіма активами, придбаними до, — ставка податку — 18% базова ставка ПДФО. Думаю, військовий збір також сплачується.

10) Основний регулятор НБУ — той, хто загалом останні 3 роки вбивав ринок крипти. Додатковий регулятор — визначає Кабмін за погодженням з НБУ.

11) Купівля товарів та послуг заборонена у законі про віртуальні активи. Не здивований. У стилі вбивства ринку від НБУ. НБУ захищає гривню та безальтернативність схем із депозитними сертифікатами.

12) Не допускається до обігу крипта, власники якої не розкриті чи перебувають у офшорних зонах. Я не знаю, скільки токенів заблокує наш доблесний регулятор, але, думаю, список буде великим. Не здивуюсь, якщо туди потрапить і Ton телеграма та купа інших токенів. Хоча, яким чином біржі блокуватимуть це, у мене велике питання. Також боюсь за USDT, який заборонили у Європі. Наші «заборонники» цілком можуть мотивувати його заборону походом до ЄС.

13) Податок 18% + військовий збір на всі перекази крипти (USDT) іншим власникам. Фактично це рівноцінно виведенню, але той, хто подарував іншому крипту, має відняти цю суму від покупок. А у тих, хто прийняв крипту, просто не буде відрахування, і коли він збереться вивести в кеш — сплатить податок із обігу за ставкою 18% + військовий збір. В Україні вже давно точаться розмови, що подібне запровадять за всіма переказами на банківські картки, і лише банківська таємниця заважає цьому. У крипті це відразу «режим за замовчуванням».

14) Поки що під великим питанням операції p2p-заведення грошей у крипту. Чи будуть вони легальним засобом підтвердження купівлі крипти — гадаю, мабуть, ні. Бо фактично зараз це перерахування USDT від одного користувача іншому — вважай, відчуження, і це може бути розцінено законодавцем, як безкоштовна передача активів. А іншого способу заведення чи виведення, крім тіньових схем, зараз із криптою немає. Тому якщо НБУ залишить заборону на можливість придбання крипти зі свого рахунку в банку — то він із самого початку вбиває ринок податком 18% + військовий збір із обігу. Хоча я все ж таки сподіваюся, що можливість купувати безпосередньо крипту або stablecoin із рахунку в банку з'явиться в українців.

15) Фінмоніторингу підлягають будь-які перекази крипти обсягом понад 45 тис. грн. Фактично $1 тис. у 2026-му році.

16) Ще дуже порадували штрафи до 28 млн грн для фізосіб і до 200 млн грн для юросіб…, або 12,5% обігу компаній.

Підсумуємо, бравади Гетьманцева про легалізацію ринку крипти є ніщо інше, як просто спосіб вбивства ринку криптовалют, або встановлення драконівських податків та заборон, які ведуть до податку на повітря, податку на девальвацію та податку з обігу. НБУ, якщо що, допоможе добити ринок. Має в цьому великий досвід.

Читайте також: Топ-5 країн для набуття громадянства та посвідки на проживання для криптоінвесторів у 2025 році

Тому якщо закон не буде змінено, отримаємо криптоконцтабір Україна. Ну, а українці шукатимуть шляхів у схемах тіньової економіки та/або у зміні резидентства. Тому що закон про крипту — це не про можливості. Він про заборони, податки та репресії.

Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 травня 2025, 12:56
#
«Тобто всі біржі зобов’яжуть подати заявку — не подав заявку і допускаєш українців до торгівлі — тобі штраф. Після кожного року до 31 січня — подай звіт про всі операції всіх фізосіб та юросіб, причому з датами операцій, до податкової. Форму визначить Мінфін в електронному вигляді» Все биржи поржут с этих требований и таким заниматься не будут, даже белые типа бинанса и байбит. Про децентрализированые я и вовсе молчу. Наши чинуши в очередной раз показали свою полную некомпетентность с требованиям к крипте как к депозитам в привате. Вот только в отличие от привата крипте плевать на местные законы. Тот же USDT даже на требования ЕС положил огромный болт, а тут ребята ждут что все биржи будут подчинятся стране третьего мира. До такого даже Нигерия не доходила, тупо бабла с бинанс хотела взять
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами