Криптовалюта в Україні: як розрахуватися за каву чи телевізор цифровими грошима

Уявіть, що ви купуєте новий смартфон. На касі, поруч зі звичними опціями «готівка» чи «картка», ви бачите ще одну — «оплата криптовалютою». У 2025 році в Україні це вже реальність. Дедалі більше магазинів, від гігантів електроніки до затишних кав'ярень, дозволяють розраховуватися цифровими грошима. Розберемося, як це працює, і де саме ви можете витратити свої біткоїни.

Що таке криптовалюта простими словами?

Якщо говорити максимально просто, криптовалюта — це цифрові гроші. Вони існують лише в інтернеті, не мають фізичної форми (як паперові гривні чи монети) і не контролюються жодним банком чи урядом. Їхня головна «фішка» — безпека, яка забезпечується складною технологією під назвою криптографія (звідси й назва).

Біткоїн (Bitcoin, BTC) — це «дід» усіх криптовалют. Перша і найвідоміша, про яку чули майже всі. Але крім нього існують тисячі інших, наприклад, Ethereum, який є платформою для створення інших цифрових проєктів, або стейблкоїни (як-от Tether), курс яких прив'язаний до долара США, що робить їх менш схильними до коливань.

Криптогаманець — це ваш особистий цифровий гаманець, де зберігається ваша криптовалюта. Це може бути програма на телефоні або комп'ютері. Саме з нього ви й будете здійснювати оплату.

Можна уявити, що це як спеціальний банківський рахунок в інтернеті, доступ до якого є тільки у вас.

Процес оплати «під мікроскопом»

Насправді процес оплати криптовалютою не складніший, ніж оплата через Google Pay чи Apple Pay. Ключову роль тут відіграють спеціальні платіжні сервіси, такі як — WhitePay та Binance Pay.

Уявіть їх як перекладачів. Ви «говорите» криптовалютою, а магазин розуміє тільки гривні. Ці сервіси миттєво «перекладають» ваш платіж: беруть вашу криптовалюту і віддають магазину гривні. Ця схема є не просто зручною, а й ключовою для дотримання українського законодавства, яке поки що не дозволяє магазинам напряму приймати криптовалюту як оплату. Посередники вирішують цю проблему, виступаючи фінансовим мостом.

Ось як це виглядає на практиці:

Вибір опції. На касі або на сайті інтернет-магазину ви обираєте опцію «Оплатити через WhitePay/Binance Pay».

Поява QR-коду. Система генерує унікальний QR-код — такий чорно-білий квадратик. У ньому «зашита» вся інформація про платіж: сума й адреса гаманця магазину.

Сканування та підтвердження. Ви відкриваєте свій криптогаманець на телефоні, скануєте цей QR-код, перевіряєте суму і натискаєте «Підтвердити».

Готово! За кілька секунд платіж проходить. Магазин отримує свої гроші, а ви — свій товар. При цьому ви не передаєте продавцю жодних особистих даних вашої банківської картки, що додає ще один рівень безпеки.

Все просто, швидко і безпечно.

Де ж можна витратити свої цифрові гроші?

Список компаній, що приймають криптовалюту, постійно зростає. Географія крипто-платежів в Україні вражає. Ви можете почати свій день з кави, оплаченої криптовалютою, заправити авто по дорозі на роботу, ввечері замовити доставку піци, а на вихідних купити новий телевізор — і все це за цифрові активи. Лідером є сфера електроніки та гаджетів, що й не дивно, адже її клієнти найбільше цікавляться технологіями. Але й інші галузі не відстають.

Ось лише кілька прикладів:

Техніка та електроніка: «Фокстрот», «Техно Їжак», «Stylus», «Yabluka» та багато інших магазинів.

Пальне: Мережа АЗК «WOG».

Меблі та товари для дому: «Меблі ОК» (Mebelok).

Одяг та аксесуари: Магазин люксових брендів «Sanahunt».

Здоров'я: Мережа аптек «АНЦ».

Послуги: Навіть деякі юридичні фірми та IT-компанії приймають оплату в криптовалюті.

Навіщо це бізнесу і що далі?

Залучення нових клієнтів. Це спосіб привабити сучасну, платоспроможну аудиторію, яка цікавиться технологіями. Крім того, це відкриває двері для іноземних покупців, для яких розрахуватися криптовалютою може бути простіше та дешевше, ніж робити міжнародний банківський переказ.

Імідж. Це показує, що компанія інноваційна та йде в ногу з часом. У сучасному світі, де клієнти цінують прогресивність, це стає вагомою конкурентною перевагою.

Важливо зазначити, що Україна рухається до повної легалізації криптовалют. Верховна Рада розглядає законопроєкт, який встановить чіткі правила гри, визначить податки та захистить права власників цифрових активів. Для звичайного користувача це означатиме ще більше довіри та безпеки, а для бізнесу — можливість працювати напряму, без посередників. Це зробить ринок ще більш прозорим, безпечним та привабливим для всіх його учасників.

Отже, криптовалюта поступово перестає бути інструментом для вузького кола ентузіастів і перетворюється на зручний платіжний засіб. Тож наступного разу, коли будете щось купувати, придивіться — можливо, розрахуватися можна буде не лише гривнею.

Як придбати криптовалюту?

Якщо ви вирішили спробувати платити у криптовалюті, але ще не маєте цифрових активів, один з найкращих способів їх придбати — це скористатися надійним криптообмінником. Наприклад, сервіс 1654.exchange пропонує простий та зручний спосіб обміняти гривню на потрібну вам криптовалюту.

Що робить його привабливим:

Великий вибір: Ви можете придбати не лише найпопулярніші монети, як-от Bitcoin, Ethereum чи USDT, але й багато інших, менш поширених токенів за запитом.

Конфіденційність: Для більшості операцій вам не потрібно розкривати особисті дані — достатньо лише вказати адресу вашого криптогаманця. Мінімальна інформація може знадобитися лише при обміні через банківські системи.

Швидкість: Обмін на картку українського банку (Приват24, monobank) зазвичай займає від кількох хвилин до години. Міжнародні перекази в межах Європи (SEPA) можуть бути як миттєвими, так і займати до 24 годин.

Вигідний та чесний курс: Сервіс пропонує курс, що формується на основі біржових даних, з мінімальною комісією (зазвичай 0,5−1%). Важливо, що курс фіксується на момент угоди, тож ви захищені від раптових коливань ринку під час проведення операції.

Слідкувати за поточними тарифами обміну та новинами криптосвіту зручно у телеграм каналі сервісу 1654.exchange.

Чи можуть заблокувати криптовалюту

У світі блокчейну панує міф про абсолютну незмінність та невразливість активів, де «код — це закон». Проте реальність набагато складніша, і в цій децентралізованій фортеці існує чимало прихованих дверей та важелів впливу, здатних зупинити рух коштів.

Перший рівень контролю належить творцям стейблкоїнів, таких як USDT та USDC. Їхні емітенти зберігають за собою «адміністративні ключі» — право останнього слова, що дозволяє їм заморожувати токени на будь-якій адресі. В одну мить активи на такому гаманці втрачають здатність до переказу.

Подібною владою наділені й централізовані біржі та кастодіальні гаманці. Будучи регульованими організаціями, вони зобов'язані виконувати запити правоохоронних органів або діяти згідно з власними правилами, блокуючи акаунти та виведення коштів. Для користувача це означає, що його «перекази» всередині біржі — це лише рядки у внутрішній базі даних, які можна легко відкотити чи заблокувати.

Навіть у децентралізованих системах існують механізми контролю. Деякі мережі та додатки, що використовують оновлювані смартконтракти, мають вбудовані адміністративні функції або «режим паузи», які дозволяють розробникам обмежувати операції.

Сам блокчейн, хоч і рідко, може зазнавати реорганізації. Це подібне до короткочасного переписування історії, коли нещодавно підтверджені транзакції раптово «зникають» із ланцюга. А для ще непідтверджених платежів у мережі Bitcoin існує функція Replace-By-Fee (RBF), що дозволяє відправнику фактично скасувати транзакцію, замінивши її новою з вищою комісією.

Найгучнішим доказом того, що принцип незмінності не є абсолютним, став хардфорк Ethereum після зламу The DAO у 2016 році. Тоді спільнота, щоб «повернути» вкрадені кошти, погодилася на фундаментальну зміну стану всієї мережі. Цей випадок назавжди закарбувався в історії як нагадування: навіть кам'яні скрижалі блокчейну можуть бути переписані, якщо на те є воля людей.