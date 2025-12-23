Криптопортфель «Мінфіну»: з яким результатом закінчуємо рік

Цей рік був багатий на події. Деякі з них мали позитивні наслідки для ринку цифрових активів, інші навпаки завдавали максимального болю. Тож перед тим, як перейти безпосередньо до криптопортфеля «Мінфіну» підсумуємо, що особливого відбулося в 2025 році та, як це вплинуло на криптоіндустрію.

Все погане залишаємо в році, що минає

Шок від тарифів (квітень): Оголошення про тарифи на китайські товари призвело до розпродажу: BTC -4%, ETH -5% за день, показавши вразливість до макроекономічних факторів.

Посилення регуляцій: Потрапляння крипто під регуляцію UK FSMA, призвело до заборони вільних інновацій. Оновлення в Дубаї обмежили токени та маржин-трейдинг. З квітня в ЄС лише MiCA-ліцензовані компанії мають змогу розміщувати рекламу в Google. DSA заборонила профілювання для дітей, були введені правила для інфлюенсерів. Все це стримувало зростання та маркетинг.

Екологічні проблеми (протягом року): Майнінг споживає 1174 ТВт-год електроенергії (більше, ніж Нідерланди) та 2237 гігалітрів води. 67% цієї енергії від викопного палива, що загрожує кліматичним цілям Паризької угоди.

Відсутність альтсезону.

Ринкові падіння у другій половині року: BTC завершив жовтень -3,69%, вперше негативно з 2018 року. Загальний ринок показав слабкість, з негативним закриттям по багатьом криптовалютам.

Крах 10 жовтня: Найбільша ліквідація в історії ($19 млрд), BTC впав з $122k до $102k, ETH на більше ніж 20% до $3400, втрачено понад $1 трлн капіталізації, підкресливши ризики левериджу.

Незважаючи на значну кількість негативу, 2025 рік також був насичений знаковими подіями, що сприяли подальшому розвитку ринку цифрових активів:

Bitcoin перевищив $100000 (січень): BTC досяг історичного максимуму $103000-$109000 завдяки оптимізму щодо дружньої регуляторної політики в США під президентством Трампа, що підняло ринковий настрій і ціни.

Схвалення додаткових спотових ETF на Bitcoin та Ethereum (липень-вересень): SEC США дозволила in-kind створення та викуп, а також нові правила лістингу, що скоротили час схвалення. Це привернуло мільярди інституційних інвестицій, з надходженнями $5,41 млрд у ETH ETF у липні та $3,4 млрд у BTC ETF у жовтні, підвищивши ліквідність і прийняття.

Рекордні ціни та ринкова капіталізація (жовтень): BTC сягнув понад $126000 6 жовтня, ETH — $4950 у серпні, а загальна капіталізація крипторинку перевищила $3,8 трлн. Це відбулося на тлі ETF-роллаутів і ризик-он трендів.

Регуляторні рамки для стейблкойнів (липень-серпень): Підписано GENIUS Act у США (18 липня), що вимагає резервів 1:1 та аудитів, впроваджено MiCA в ЄС та рамки в Гонконзі. Це підвищило довіру, з транзакціями в стейблкоїнах понад $4 трлн у вересні (30% від усього обсягу).

Технологічні оновлення Ethereum та Layer 2 (грудень та середина року): Хардфорк Fusaka (3 грудня) з PeerDAS знизив комісії на 40−60% і підвищив пропускну здатність; Base ввів Flashblocks (200 мс); Arbitrum захопив 51% TVL у Layer 2 з 1,9 млн транзакцій щодня. Інтеграція ZK-proof та AI (Fetch.ai + SingularityNET) стимулювала DeFi та автономні агенти.

Зростання прийняття та інвестицій (протягом року): Транзакції в США зросли на 50% (січень-липень), 28% дорослих володіють криптою. Запуск Robinhood Chain на Arbitrum для токенізованих акцій, венчурні інвестиції $4,9 млрд у першому кварталі, загалом понад $18 млрд. Токенізація реальних активів зросла до $3,32 млрд, з прогнозом $12,8 млрд до 2032.

Інтеграція ШІ з крипто (протягом року): Ринок ШІ-токенів зріс до $36 млрд з 200+ токенами.

Великі події та спільнота (жовтень): TOKEN2049 (Сінгапур), Blockchain Life (Дубай, 16730 учасників), Permissionless IV (Бруклін, хакатон з $100k призами) — фокус на ШІ, RWA та спільноті.

Що відбулося з редакційним портфелем

Всі перераховані події відображалися на нашому портфелі, і в таких умовах (ринок кидало з крайності в крайність — від надзвичайного оптимізму до надмірного песимізму) важко було генерувати прибуток. Але нам вдалося досягти позитивного результату.

В другій половині жовтня ми попереджали про значні ризики падіння вартості криптовалют. На основі цих даних, а також тих які були опубліковані згодом, було прийнято рішення фіксувати прибутки.

Розпочали ми з фундаментальної частки портфелю (27 жовтня 2025 р.). Результати представлені в таблиці:

Загалом з інвестованих $1127,14 вдалося отримати $458,48 прибутку (40,7%).

Найкращий результат фундаментальна частка портфелю показувала 6 жовтня, плаваючий прибуток того дня сягав 64% ($723).

Після розпродажу фундаментальних проектів, настала черга швидкозростаючих. Тут була витримана невеличка пауза в надії на локальний альтсезон, який таки відбувся. Утім, він так і не покращив загального стану речей в цій частці портфелю. Продаж відбувся 9 листопада:

Сумарні втрати склали $444,75 (мінус 32%) і всього три активи принесли прибуток.

В цьому році ця частка портфелю найкращий результат показувала 21 липня, проте навіть тоді вона була збитковою (загальні вкладення складали $1406,12)

Якщо просумувати результати по фундаментальним проєктам та швидкозростаючим, то в цьому році криптопортфель «Мінфіну» приніс нульові прибутки ($458,48-$444,75=$13,73). І з цього можна зробити простий висновок — в 2025 році в криптовалюті варто було уникати швидкозростаючих проєктів та сконцентрувати свою увагу виключно на фундаментальних (BTC, BNB, TRON, SOL та ін.).

Що далі?

Ми повністю спустошили портфелі і, якщо говорити на трейдерському сленгу, «зараз вони знаходяться на паркані». Плани формувати портфель наразі відсутні, на ринок цифрових активів прийшла криптозима.

При поточному рівні консолідації в діапазоні $80 тис. — $90 тис. відносний нереалізований збиток в біткоїн наблизився до 10% від ринкової капіталізації. Але все ж таки цей індикатор поки не досяг значень, які зазвичай сигналізують про повну капітуляцію ведмежого ринку (50−60%).

Відносний нереалізований збиток в біткоїн

Джерело: Glassnode

Обсяги спотової торгівлі впали на 66% порівняно з піками початку року (здебільшого таке зниження активності пов'язане з обережністю трейдерів).

Спотові ETF не допомагають. В першій половині грудня в біткоїн прийшло орієнтовно $199 млн, в ETH — $143 млн. Порівнюючи це з відтоками листопада в 3,5 млрд та 1,42 млрд відповідно, можемо говорити про повну відсутність інтересу.

Стримані прогнози — початок формування портфелю у серпні-вересні 2026 року. Вартість біткоїну до того часу може впасти до ~$50000.

Взаємозв'язок

Рішення ухвалені стосовно криптопортфеля мали прямий вплив на агресивний портфель акцій від «Мінфін», оскільки він містив акції спотових крипто ETF, майнінгових компаній та ETF, що акцентують увагу на галузі цифрових активів. Підсумки по цьому портфелю очікуйте найближчим часом.