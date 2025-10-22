Ведмежий патерн: чи є ризик обвалу ціни біткоїну

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 жовтня 2025, 19:05

Ведмежий патерн: чи є ризик обвалу ціни біткоїну

Вже пройшло більше трьох місяців з того часу як раллі біткоїн загальмувало. За цей час цифрове золото двічі несуттєво оновлювало історичний максимум (~1%) фактично торгуючись в горизонтальному діапазоні $103000−125000. Такий перебіг подій ставить більше запитань ніж дає відповідей: «Чи спроможний біткоїн продовжити ралі?», «Що тисне зараз на вартість першої криптовалюти і як зрозуміти, що ці фактори нівельовані?». Про це піде мова в нашому матеріалі.

Вже пройшло більше трьох місяців з того часу як раллі біткоїн загальмувало (14 липня 2025).

Цикли

На ринку цифрових активів добре проглядається циклічність. Якщо умовно розділити цінові коливання біткоїн на криптоліто та криптозиму, то криптоліто триває 1060 днів, а криптозима 365 днів. З чим це пов’язано? Можливо з халвінгом котрий відбувається кожні чотири роки.

Зробивши припущення, що циклічність збережеться поточне криптоліто мало завершитися приблизно 17 жовтня. Що маємо по факту? 6 жовтня біткоїн досяг нового історичного максимуму на відмітці $126200 після чого почав стрімко знижуватися втративши біля 19%.

Початок криптозими? Ймовірно, за умови збереження циклічності. Що може порушити циклічність? Регулювання, прихід інституційних гравців, інтеграція з традиційною системою фінансів…

Графічні паттерни

За період консолідації починаючи з середини липня на графіках BTC та ETH сформувалися ведмежі паттерни. По біткоїн спостерігається клин, що розширюється (розроблена Томасом Булковським і вперше описана в «Повній енциклопедії графічних моделей), а по Ethereum перша хвиля в низхідному напрямку згідно хвильової теорії Елліота.

Денний графік зміни вартості біткоїну

Денний графік зміни вартості Ethereum

Обидві формації мають високу ймовірність реалізації в тім найбільш небезпечним є клин, що розширюється котрий можна ідентифікувати на денному графіку цифрового золота. Під час його формування зростає волатильність, що супроводжується кровопролитною боротьбою за ініціативу між биками та ведмедями. Яскравим свідченням цього є ліквідації 10 жовтня котрі перевищили $19 млрд. Для того, щоб «зламати» цей паттерн бикам необхідно підняти вартість біткоїн вище $121000, по Ethereum ще складніше — потрібен ріст вище історичних максимумів.

Доллар

Найбільші об'єми торгів на криптовалютному ринку спостерігаються в парах з доларом США або ж в парах з його цифровими копіями — стейблкоїнах (USDT, USDC…). Опираючись на це легко зробити логічний висновок, що вартість криптовалют залежить від вартості долара. Тобто біткоїн як і фізичне золото має обернену кореляцію щодо долара США (коли долар зростає, біткоїн знижується і навпаки при знеціненні долара цифрове золото зростає). Це легко перевірити якщо накласти графік індексу долара США на графік зміни вартості біткоїн і проаналізувати.

Біткоїн — індекс долара США (суміщений графік)

Як бачите графік підтверджує цю гіпотезу.

А, що у нас зараз відбувається з індексом долара США? Девальвація американської валюти пригальмувала і є всі ознаки зміни тренду!

Індекс долара США, місячний графік

Глобальна ліквідність

Останнім часом стало модним пов’язувати цінові коливання цифрових активів з глобальною грошовою масою М2. Здебільшого мова йде про те, що біткоїн рухається за глобальною грошовою масою з відставанням в 3−6 місяців. І дійсно певний зв’язок прослідковується і логічним є припущення, що частина світової ліквідності потрапляє в криптовалюти. Тоді нам вартує подивитися, що зараз відбувається з глобальною грошовою масою?

Графік зміни глобальної грошової маси М2 зсунутий на 12 тижнів вперед та зміна вартості біткоїн

Як бачимо грошова маса почала знижуватися, а відповідно можна очікувати в майбутньому зниження вартості BTC.

Підсумуємо

Поточна ситуація на ринку цифрових активів свідчить про поступовий перехід від фази зростання до фази охолодження. Збіг кількох факторів — завершення циклічної фази «криптоліта», формування ведмежих графічних патернів, посилення долара США та скорочення глобальної ліквідності — створює підґрунтя для подальшої корекції на ринку.

Разом із тим, важливо розуміти, що біткоїн залишається у довгостроковому висхідному тренді, і навіть потенційна «криптозима» може стати лише етапом накопичення перед новою хвилею зростання. Ключовими орієнтирами для інвесторів залишаються рівень $121 000 по BTC, динаміка індексу долара та зміни в глобальній ліквідності. Лише повернення попиту на ризикові активи та приплив нового капіталу зможуть відновити умови для чергового етапу біткоїн-раллі.

Автор:
Серюга Михайло
Інвестиційний експерт Серюга Михайло
Академія "Мінфін"
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами