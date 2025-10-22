Ведмежий патерн: чи є ризик обвалу ціни біткоїну

Вже пройшло більше трьох місяців з того часу як раллі біткоїн загальмувало. За цей час цифрове золото двічі несуттєво оновлювало історичний максимум (~1%) фактично торгуючись в горизонтальному діапазоні $103000−125000. Такий перебіг подій ставить більше запитань ніж дає відповідей: «Чи спроможний біткоїн продовжити ралі?», «Що тисне зараз на вартість першої криптовалюти і як зрозуміти, що ці фактори нівельовані?». Про це піде мова в нашому матеріалі.

Цикли

На ринку цифрових активів добре проглядається циклічність. Якщо умовно розділити цінові коливання біткоїн на криптоліто та криптозиму, то криптоліто триває 1060 днів, а криптозима 365 днів. З чим це пов’язано? Можливо з халвінгом котрий відбувається кожні чотири роки.

Зробивши припущення, що циклічність збережеться поточне криптоліто мало завершитися приблизно 17 жовтня. Що маємо по факту? 6 жовтня біткоїн досяг нового історичного максимуму на відмітці $126200 після чого почав стрімко знижуватися втративши біля 19%.

Початок криптозими? Ймовірно, за умови збереження циклічності. Що може порушити циклічність? Регулювання, прихід інституційних гравців, інтеграція з традиційною системою фінансів…

Графічні паттерни

За період консолідації починаючи з середини липня на графіках BTC та ETH сформувалися ведмежі паттерни. По біткоїн спостерігається клин, що розширюється (розроблена Томасом Булковським і вперше описана в «Повній енциклопедії графічних моделей), а по Ethereum перша хвиля в низхідному напрямку згідно хвильової теорії Елліота.

Денний графік зміни вартості біткоїну

Денний графік зміни вартості Ethereum

Обидві формації мають високу ймовірність реалізації в тім найбільш небезпечним є клин, що розширюється котрий можна ідентифікувати на денному графіку цифрового золота. Під час його формування зростає волатильність, що супроводжується кровопролитною боротьбою за ініціативу між биками та ведмедями. Яскравим свідченням цього є ліквідації 10 жовтня котрі перевищили $19 млрд. Для того, щоб «зламати» цей паттерн бикам необхідно підняти вартість біткоїн вище $121000, по Ethereum ще складніше — потрібен ріст вище історичних максимумів.

Найбільші об'єми торгів на криптовалютному ринку спостерігаються в парах з доларом США або ж в парах з його цифровими копіями — стейблкоїнах (USDT, USDC…). Опираючись на це легко зробити логічний висновок, що вартість криптовалют залежить від вартості долара. Тобто біткоїн як і фізичне золото має обернену кореляцію щодо долара США (коли долар зростає, біткоїн знижується і навпаки при знеціненні долара цифрове золото зростає). Це легко перевірити якщо накласти графік індексу долара США на графік зміни вартості біткоїн і проаналізувати.

Біткоїн — індекс долара США (суміщений графік)

Як бачите графік підтверджує цю гіпотезу.

А, що у нас зараз відбувається з індексом долара США? Девальвація американської валюти пригальмувала і є всі ознаки зміни тренду!

Індекс долара США, місячний графік

Глобальна ліквідність

Останнім часом стало модним пов’язувати цінові коливання цифрових активів з глобальною грошовою масою М2. Здебільшого мова йде про те, що біткоїн рухається за глобальною грошовою масою з відставанням в 3−6 місяців. І дійсно певний зв’язок прослідковується і логічним є припущення, що частина світової ліквідності потрапляє в криптовалюти. Тоді нам вартує подивитися, що зараз відбувається з глобальною грошовою масою?

Графік зміни глобальної грошової маси М2 зсунутий на 12 тижнів вперед та зміна вартості біткоїн

Як бачимо грошова маса почала знижуватися, а відповідно можна очікувати в майбутньому зниження вартості BTC.

Підсумуємо

Поточна ситуація на ринку цифрових активів свідчить про поступовий перехід від фази зростання до фази охолодження. Збіг кількох факторів — завершення циклічної фази «криптоліта», формування ведмежих графічних патернів, посилення долара США та скорочення глобальної ліквідності — створює підґрунтя для подальшої корекції на ринку.

Разом із тим, важливо розуміти, що біткоїн залишається у довгостроковому висхідному тренді, і навіть потенційна «криптозима» може стати лише етапом накопичення перед новою хвилею зростання. Ключовими орієнтирами для інвесторів залишаються рівень $121 000 по BTC, динаміка індексу долара та зміни в глобальній ліквідності. Лише повернення попиту на ризикові активи та приплив нового капіталу зможуть відновити умови для чергового етапу біткоїн-раллі.