Apple, Tesla та Nvidia у «цифрі»: Bybit і Kraken запустили торгівлю токенізованими акціями

Наприкінці травня дві великі криптобіржі — Bybit та Kraken — запустили торгівлю токенізованими акціями. Що це за активи, та як трейдерам й інвесторам із України скористатися новими можливостями, розбирався «Мінфін».

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Чим цифрові акції відрізняються від традиційних

Інвесторові, який купує звичайні акції на сайті брокера або за допомогою мобільного додатка, може здаватися, що ці акції вже мають цифровий формат, адже він їх не отримує фізично на руки. Але насправді такі цінні папери мало відрізняються від того, якими вони були сто чи двісті років тому.

Як і раніше, такі електронні папери зберігаються в депозитарії, а він, зі свого боку, веде облік прав на них в електронному форматі. Токенізовані акції мінімізують роль депозитарію, зводячи його обов'язки до зберігання реальних акцій забезпечення.

Адже токенізовані акції — це вже цифрові активи (токени) на блокчейні, курс яких пов'язаний до вартості відповідних цінних паперів.

Якщо порівнювати токенізовані акції з інструментами традиційних фінансів, вони нагадують ETF, які зазвичай коштують недорого і доступні будь-якому роздрібному інвестору. Але якщо ETF передбачає набір цінних паперів усередині фонду та вищу комісію, то токенізовані акції дозволяють придбати прицільно той чи інший актив.

Аналог акцій у цифровому світі — стейблкоїни, цифрові валюти, вартість яких прив'язана до стабільного активу, наприклад, фіатної валюти (долара, євро тощо), золота або інших криптовалют.

Що вже можна купити на Bybit та Kraken

19 травня 2025 року Bybit, друга за обсягом торгів криптовалютна біржа, запустила пряму торгівлю акціями з використанням USDT — прив'язаного до долара стейблкоїну на основі блокчейну.

Ця нова функція, інтегрована в пакет Bybit Gold & Forex (MT5), дозволяє користувачам торгувати акціями 80 провідних компаній, включаючи таких гігантів, як Apple, Tesla, Meta, Nvidia та Amazon.

Що робить цю ініціативу особливо інноваційною, то це усунення традиційних бар'єрів. Зазвичай для торгівлі акціями криптоінвесторам необхідно конвертувати свої цифрові активи у фіатну валюту, пройти окремий процес KYC та переказати кошти брокеру.

З Bybit все робиться на одній платформі USDT, що спрощує доступ до традиційних ринків для користувачів криптовалюти. Комісія — 0,04 USDT за акцію, щонайменше 5 USDT за угоду.

Kraken, ще один великий гравець у секторі криптовалют, оголосив про запуск xStocks, нової пропозиції з торгівлі токенізованими акціями, 22 травня.

Фото: Pixabay

Ця ініціатива, орієнтована на інвесторів за межами США, надає доступ до американських акцій, таким як Apple, Tesla і Nvidia, що котируються у формі токенів SPL на блокчейні Solana.

На відміну від Bybit, який використовує USDT, як спосіб оплати, Kraken вибрав повністю токенізований підхід, за якого інвестори володіють цифровими аналогами цінних паперів, а не реальними акціями. Kraken дає змогу торгувати 50 активами.

«Головною перевагою токенізації є можливість торгувати 24/7 — унікальна функція для криптовалютних ринків, але безпрецедентна для традиційних акцій, обмежених годинами роботи бірж. Щобільше, ці токени можуть використовуватися, як застава в екосистемі DeFi, пропонуючи гнучкість, з якою традиційні брокери не можуть зрівнятися», — пише Шарль Леду — фахівець із технологій Bitcoin та блокчейну.

Коментуючи запуск на своїй платформі торгівлі токенізованими акціями, Марк Грінберг, глобальний керівник споживчого напряму Kraken, заявив: «Ми переосмислюємо інвестування в акції і задовольняємо зростаючий попит на доступніші та відкритіші альтернативи».

Kraken також планує розширити спектр своїх токенізованих активів та юрисдикцій, у яких буде доступний xStocks, демократизувавши доступ до світових фондових ринків.

Чому це цікаво для України

З початком повномасштабної війни НБУ запровадив жорсткі валютні обмеження, які, зокрема, перекрили нашим інвесторам доступ до світових фондових ринків. Токенізовані акції дозволяють інвестувати в акції знову.

«В умовах, коли українцям неможливо інвестувати у світові акції, за дуже обмеженого переліку інших інвестиційних інструментів та значних валютних обмежень, це справді може бути цікавим інструментом. Для цього потрібно мати на рахунку або Tether (USDT), або іншу криптовалюту, яку потім конвертувати в інструмент для придбання токенізованої акції», — каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Співзасновник Lurya Kukuruza Consultancy Services LLC Макс Лурія нагадує, що «Україна — шоста у світі, за рівнем прийняття криптоактивів, за результатами дослідження Chainalysis, і мільйони українців уже звикли користуватися платформами, на кшталт Kraken або Bybit, для купівлі криптоактивів».

«Оскільки інтерфейс купівлі токенізованих реальних активів (RWA) на цих біржах схожий на інтерфейс роботи з іншими криптоактивами, українці, ймовірно, вже мають необхідну м'язову пам'ять для початку торгівлі RWA з великою легкістю», — він робить висновок.

Недоліки

Якщо порівнювати два види торгівлі — на реальному фондовому ринку та на криптобіржах, то є деякі відмінності. Володіння токенізованою акцією не означає володіння реальним цінним папером. Втім, для трейдерів чи інвесторів це не так суттєво, адже їхня головна мета — отримати прибуток від зростання ціни, а таку функцію надають токенізовані активи.

Другим недоліком є те, що криптобіржі часто обкрадаються. До речі, Bybit цього року була зламана на $1,43 млрд. Традиційні брокерські платформи вважаються надійнішими.

Переваги

Одна з переваг токенів — це доступність. Щоб відкрити брокерський рахунок та розпочати торгівлю на фондовому ринку, необхідно пройти складну систему верифікації та підтвердження особистості. На криптобіржах також існує такий бар'єр, але він нижчий і це стосується лише централізованих бірж (CEX), а на децентралізованих платформах (DEX) досить просто завантажити на смартфон криптогаманець.

Друга перевага — технологія блокчейна дозволяє дробити актив. Наприклад, 1 біткоїн коштує на момент написання статті $103 тис., але на криптобіржі цей актив можна купити і на 10 доларів, отримавши 0,00009709 BTC. Цей принцип працює і з токенізованими акціями, що може бути цікаво для дрібних інвесторів або трейдерів.

«Яка сьогодні ціна акцій Apple? — Понад двісті доларів. Із RWA роздрібні інвестори можуть купити частку в акціях Apple за меншу суму, ніж коштує тарілка борщу. Ви можете взяти 100 грн і розподілити їх між 100 різними цінними паперами — демократичнішого доступу до фондового ринку не знайти», — пояснює Лурія.

Фото: Pixabay

Поки що не всі платформи пропонують можливість дроблення — це залежить від регулювання. Але в майбутньому це робитимуть усі криптобіржі, оскільки їхня цільова аудиторія — дрібні трейдери, а не інституційні інвестори.

«Криптобіржі зацікавлені в дробленні активів, тому що інституційні інвестори там не торгують, вони купуватимуть на традиційних біржах», — підкреслив Шевчишин.

Як розповідає Макс Лурія, така можливість дроблення не є новинкою для RWA — у США брокери, на кшталт Robinhood, вже пропонують фракційовані акції з правом на дивіденди і правом голосу.

«Справжня перевага торгівлі RWA полягає в тому, що блокчейн ніколи не спить. У такому світі, що змінюється, можливість увійти або вийти з позиції 24 години на добу сім днів на тиждень дає інвесторам, які використовують RWA, незрівнянну перевагу над тими, хто торгує на традиційних брокерських платформах», — упевнений Лурія.

Андрій Шевчишин уточнив, що на практиці більшість токенізованих акцій не торгуються, коли не торгуються базовий актив. «Це відбувається через великі ризики рухів при відкритті фондових ринків. Або ліквідність дуже низька і спреди роз'їжджаються так, що вам невигідно купувати такі активи», — пояснив він.

Що з дивідендами

Право на отримання дивідендів та права голосу власниками RWA залежить від рішення регуляторів цінних паперів та законодавців конкретної країни.

«Отримувати дивіденди з RWA можливо, і токенізовані акції значно складніші за стейблкоїни, прив'язані до фіатних валют, таких як USDT. Токенізований фонд BlackRock, BUIDL, випускає окремі токени, що нараховують дивіденди. Чимало перешкод стосуються не технічних, а регуляторних аспектів», — пояснює Лурія.

«Біржа, яка пропонує RWA, матиме клієнтів у різних країнах, і кожен користувач підпадає під юрисдикцію свого місцевого регулятора цінних паперів. Сполучені Штати є однією з найрізкіших юрисдикцій: хоча Kraken базується в США, громадянам США заборонено торгувати xStocks. Щоб уникнути проблем із SEC, у власному пресрелізі щодо xStocks Kraken чітко зазначає, що сервіс призначений для клієнтів у вибраних неамериканських ринках у всьому світу», — додає експерт.