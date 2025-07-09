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9 липня 2025, 15:27

Bitget інтегрує xStocks та переносить Уолл-стріт у Web3 з токенізованими акціями в Onchain

Bitget, провідна світова криптовалютна біржа та Web3-компанія, оголосила про підтримку токенізованих акцій на своїй платформі Bitget Onchain завдяки інтеграції з xStocks. Це нововведення відкриває користувачам криптовалюти доступ до акцій найбільших світових компаній безпосередньо через блокчейн-інтерфейс — без потреби користуватися традиційними фінансовими посередниками.

Bitget, провідна світова криптовалютна біржа та Web3-компанія, оголосила про підтримку токенізованих акцій на своїй платформі Bitget Onchain завдяки інтеграції з xStocks.

Серед доступних токенізованих активів — такі відомі компанії та індекси, як Tesla (TSLAx), Nvidia (NVDAx), Microstrategy (MSTRx), S&P500 (SPYx), Circle (CRCLx) та Apple (AAPLx). Ці активи випускаються xStocks і відображають вартість реальних акцій, дозволяючи користувачам торгувати ними безпосередньо через Bitget Onchain. Інтеграція об'єднує традиційні ринки з криптоінфраструктурою, знімаючи географічні, регуляторні та операційні бар'єри.

Запущена на початку 2025 року, Bitget Onchain поєднує зручність централізованої біржі з можливістю прямої взаємодії з onchain-активами. Користувачі можуть торгувати токенами безпосередньо зі свого спотового акаунту Bitget — без потреби створювати окремі гаманці або управляти приватними ключами. Bitget Onchain вже підтримує екосистеми Solana, Base, BNB Smart Chain і пропонує миттєву торгівлю сотнями токенів з аналітикою, контролем газу та автоматизованими ордерами.

Завдяки співпраці з xStocks Bitget Onchain тепер виходить за межі нативних криптоактивів, пропонуючи майже цілодобову торгівлю токенізованими акціями з миттєвим розрахунком угод. На відміну від традиційних фондових ринків з фіксованим графіком, торгівля токенізованими акціями доступна за моделлю 24/5, що особливо актуально для цифрового покоління інвесторів.

Грейсі Чен, CEO Bitget, підкреслила:

«Ми входимо в нову фазу доступу до ринків, де крипто і традиційні фінанси не конкурують, а доповнюють одне одного. З токенізованими акціями в Onchain ми даємо користувачам гнучкість і швидкість Web3 при збереженні доступу до цінностей традиційного ринку. Такий підхід до CeDeFi знімає бар'єри і відкриває шлях до масового використання.»

Токенізовані акції на Bitget Onchain зберігають ключові властивості реальних активів, одночасно використовуючи переваги децентралізації: швидший розрахунок, прозорість власності та можливість вільного переказу активів між користувачами. Інфраструктура xStocks усуває комісії за операції, які часто стягують традиційні брокери.

Користувачі Bitget Onchain зможуть використовувати розширені функції торгівлі: лімітні ордери, налаштування газу та прослизання, сповіщення про ціни. У реальному часі доступні дані по активам — графіки, ліквідність та розподіл власності. На відміну від традиційних брокерів, при купівлі та продажу токенізованих акцій через Bitget комісії за операції відсутні, а активи залишаються повністю передаваними.

Об'єднуючи цифрові та традиційні активи, Bitget Onchain спрощує глобальну участь у ринку акцій і відкриває нові можливості для диверсифікації портфеля для криптокористувачів.

Щоб дізнатися більше та розпочати торгівлю токенізованими акціями на Bitget Onchain —перейдіть за посиланням.

Джерело: Мінфін
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