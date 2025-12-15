Крипта в Telegram, X і Meta: хто першим запустить масові криптоплатежі?

Вже зовсім незабаром надіслати крипту можна буде просто в чаті — так само легко, як звичайне повідомлення. Telegram інтегрував власний криптогаманець у месенджер, X вибудовує платіжний сервіс X Money, а Meta вплітає фінансову інфраструктуру у WhatsApp. Великі платформи поступово стирають межу між спілкуванням і розрахунками, перетворюючи месенджери на повноцінні фінансові середовища. Крипта в цьому процесі стає природним кандидатом для швидких глобальних переказів. Питання лише в тому, хто першим перетворить її на масову звичку.

Telegram став криптобіржею, брокером і банком одночасно

Telegram залишається одним із найпопулярніших застосунків в Україні, але його вбудований гаманець поки що поза увагою широкої аудиторії. Доки інші платформи роблять гучні заяви про плани щодо криптоплатежів, Telegram уже створив цілу фінансову екосистему, як окремий мінізастосунок усередині месенджера. А його функціонал більше нагадує біржу, брокера і цифровий банк, аніж звичайний гаманець.

Після швидкої верифікації користувач отримує доступ до повноцінного криптопортфеля: Bitcoin, Ethereum, Solana, Toncoin, TRX, Cardano, XRP, DOGE та інших активів, вибір яких нагадує лінійку середньої біржі.

Є тут також підтримка акцій глобальних компаній — від Tesla до Alphabet, і ETF, на кшталт QQQ або S&P 500. Окремий розділ — стейкінг і депозитні програми. TON можна розмістити під приблизно 7,5% річних, USDT — під 9%, а деякі активи дають ще вищу дохідність.

Механіка користування гаманцем є максимально спрощеною: один клік переводить актив у стейкінг, один клік надсилає гроші будь-якому контакту. Усе працює без адрес, смартконтрактів і gas-комісій, тому відчувається як звична функція месенджера. Саме ця простота робить криптовалютні операції природною частиною повсякденної взаємодії.

Українським користувачам Telegram поки що не дає можливості купувати криптовалюту безпосередньо з картки — через регуляторні нюанси й локальні обмеження. Тому в Україні працює лише P2P: купівля у таких же користувачів під захистом ескроу. Але в окремих країнах Telegram Wallet уже тестує прямі поповнення з банківських карток і спрощені фіатні шлюзи, тож для України це питання часу і регуляторної зрозумілості.

Попри простоту інтерфейсу, Telegram Wallet фактично став точкою входу в ширшу екосистему TON. Останніми роками цей блокчейн виріс у повноцінне Web3-середовище з токенами, стейблкоїнами, мінізастосунками, NFT і DeFi-продуктами, які працюють безпосередньо в месенджері. Гаманець не є окремим сервісом — він інтегрує користувача у всю екосистему так, що переказ у чаті сприймається, як звичайне повідомлення, хоча насправді це блокчейн-транзакція, замаскована під знайомий UX. Саме цей безшовний досвід робить крипту для пересічного користувача просто функцією, а не окремою технологією.

Фінансова архітектура Telegram побудована за змішаною моделлю: операції проходять у мережі TON, але доступ до гаманця управляється Wallet LLC у Дубаї. Це дозволило сервісу вийти на ринок США, однак створює питання щодо статусу у країнах із суворою фінрегуляцією. Механізм split-key спрощує відновлення доступу, але означає, що приватні ключі не повністю контролює користувач. У разі компрометації Telegram-акаунта або email ризик втрати доступу до активів зростає.

Для українських користувачів чинник довіри ускладнюється тим, що Telegram традиційно вважається платформою з неоднозначною безпековою репутацією. Прив’язка криптогаманця до акаунта в такому сервісі додає ризик, навіть якщо сам блокчейн TON технічно залишається захищеним.

X Money: чи чекати на криптовалютний прорив

Попри гучні заяви Ілона Маска, X Money — поки що, радше, очікування, ніж готовий продукт. Компанія продовжує збирати платіжні ліцензії у США, тестує базовий гаманець і лише нещодавно почала активно добирати ключову команду. Так, наприкінці листопада в X активно обговорювали вакансію технічного лідера для X Money — фактичний сигнал, що проєкт лише входить до фази розробки після декількох років обговорень.

Опис вакансії техліда — без жодної згадки про блокчейн або криптовалюти — фактично підкреслив те, що й без того проступало між рядків: X Money будується як звичайний фінтех. І це різко дисонує з очікуваннями ринку. Спільнота роками чекала від Маска криптовалютного прориву: історія з Dogecoin, його публічні жарти, натяки та заяви про революцію у фінансах формували уявлення, що X Money стане першим великим західним застосунком із вбудованою криптоінфраструктурою. Але на практиці все має інший вигляд. Усі офіційні описи сервісу говорять про фіатну модель: доларові перекази, партнерство з Visa, внутрішній баланс, прив’язка карток, P2P-платежі та оплата підписок. Це класична фінтех-архітектура з прив’язкою банківських карток та кастодіальним зберіганням коштів — радше, традиційний платіжний сервіс, а не криптогаманець.

Про біткоїн, Dogecoin чи стейблкоїни у контексті X Money офіційні джерела не говорять взагалі. Щобільше, для американської компанії будь-яка інтеграція цифрових активів означає довгий і складний маршрут погоджень із регуляторами США, що робить криптофункції не найближчою перспективою, а довгим бюрократичним маршрутом.

Попри це, хвиля очікувань не зникає. Коментар Solana під оголошенням вакансії, активні треди блогерів із припущеннями про потенційну роль Ripple чи інших блокчейнів, а також періодичні натяки самого Маска постійно підживлюють відчуття, що блокчейн-куля може з’явитися пізніше. Але наразі це, радше, інформаційний шум і проєкції спільноти, ніж дорожня мапа X.

Втім, на рівні сценаріїв X Money видається доволі перспективним проєктом: поєднання соцмережі, чату, платежів і монетизації авторів справді може створити новий формат фінансової взаємодії всередині платформи. Але реальність проста: Telegram уже має функціональні криптоплатежі, а X — лише концепцію. Тому головне питання звучить так: чи стане X Money сервісом із блокчейн-функціями, чи залишиться ще одним фіатним гаманцем? Поки що ймовірнішим є другий сценарій. Хоча, звісно, з Маском ніколи не знаєш — інколи він таки доводить чутки до реальності.

Meta після провалу Libra: фіатний фінтех зараз, стейблкоїни — потім

Meta — єдина з великих платформ, яка вже реально намагалася зробити власні «криптогроші» для масового користувача. Проєкт Libra/Diem мав перетворити Facebook на глобальну платіжну мережу зі стейблкоїном і гаманцем Novi, але натомість став показовою історією поразки: партнери вийшли, регулятори в США та ЄС заблокували запуск, а активи Diem у 2022 році продали. Після цього Meta формально відступила від криптовалют, але не від самої ідеї фінансової інфраструктури всередині своїх застосунків.

Сьогодні Meta грає набагато обережніше та робить ставку на класичний фінтех. Meta Pay працює, як єдиний гаманець для всієї екосистеми: Facebook, Instagram, Messenger, частково WhatsApp. У Бразилії, Індії та Сінгапурі WhatsApp уже дозволяє оплачувати покупки й переказувати гроші прямо в чаті, Instagram тестує повноцінний checkout у додатку, Facebook через Meta Pay закриває донати, покупки, внутрішні валюти, на кшталт Stars. За охопленням це одна з найбільших платіжних платформ усередині соцмереж, але повністю фіатна, зав’язана на банківські картки й локальних процесинг-партнерів.

Крипточастина метастратегії перейшла до сплячого режиму. Після провалу Diem компанія більше не намагається створити власну валюту, натомість досліджує стейблкоїни, як бекенд для розрахунків. Окремий фокус — виплати авторам: Meta розглядає варіант, коли гонорари блогерам, стрімерам чи креаторам можна буде переказувати у вигляді цифрового долара, швидко й без дорогих міжнародних переказів. Над цим напрямом працює нова фінтех-команда на чолі з топменеджеркою з бекграундом у Plaid та Stellar. Поки що це стадія — «вивчаємо ринок», але сам вектор зрозумілий: не свій стейблкоїн, а інтеграція вже існуючих.

У цьому сенсі Meta — не стільки «темна конячка», скільки «важковаговик» із обмеженою свободою руху. Після Libra регулятори чітко дали зрозуміти: будь-який крок у бік приватних метагрошей буде зустрічатися жорстко. Тому Meta рухається повільно й максимально регульовано: фіатні платежі, ліцензійні партнери, пілоти в окремих країнах, ніяких гучних обіцянок щодо криптовалют для масового користувача. Потенціал величезний — понад два мільярди акаунтів, інтегрований Meta Pay, відпрацьований сценарій «чат + покупка» — але компанія не хоче вдруге стати головною мішенню для центральних банків.

Для українських користувачів Meta поки що більше про вітрину й донати, ніж про фінансовий суперзастосунок. Через Facebook зручно збирати кошти, Instagram добре працює як канал продажів, але основні транзакції все ще йдуть через банки, LiqPay, платіжні посилання. Якщо Meta доведе до запуску модель стейблкоїнових виплат авторам, українські креатори могли б отримати швидші й дешевші розрахунки від глобальної аудиторії.

Але станом на 2025 рік це, радше, потенціал, ніж близький функціонал. На відміну від Telegram, тут крипта — не те, що вже «лежить у кнопці», а те, до чого Meta дуже довго й обережно підбирається після минулих помилок.

Чому майбутнє соцмереж — це гроші, а майбутнє грошей — крипта

Поступово стає очевидно, що соцмережі й месенджери переходять до нової фази еволюції — фінансової. Компанії більше не хочуть бути просто платформами для спілкування: вони прагнуть замкнути на собі увесь цикл користувацької поведінки, щоб людина могла не тільки листуватися та створювати контент, а й оплачувати покупки, надсилати гроші друзям, отримувати донати чи навіть зберігати заощадження в межах одного застосунку. У цьому немає нічого випадкового: що ближче платформа до грошей користувача, то сильнішою є її екосистема і більшою — її влада.

І саме на цьому рубежі криптовалюти стають не модною опцією, а реальною конкурентною перевагою. Традиційні фінансові системи надто фрагментовані, прив’язані до кордонів і банківських годин; комісії високі, мікроплатежі економічно майже неможливі, міжнародні перекази можуть затягуватися днями. Крипта знімає більшість цих обмежень: дозволяє рухатися глобально, швидко і дешево, не вимагаючи складної інфраструктури та багаторівневих узгоджень між банками. І коли стейблкоїни стали, по суті, цифровими доларами з миттєвою доставкою, а гаманці інтегрувалися в інтерфейси месенджерів, можливість «надіслати гроші так само легко, як повідомлення» припинила бути футуризмом.

Саме тому соцмережі — ідеальні для масового переходу до криптоплатежів. У них уже є величезні бази користувачів, звичка до щоденної комунікації та сформована довіра між учасниками. Telegram показує, наскільки природно може працювати крипта всередині чату. X поки що йде фіатним шляхом, але постійні натяки Маска тримають очікування ринку живими. Meta експериментує зі стейблкоїнами для виплат авторам і шукає модель повернення до цифрових грошей після провалу Diem. Усі вони рухаються до однієї точки — створення середовища, де спілкування, контент і фінанси зливаються в одне ціле.

Це вже не просто конкуренція між месенджерами. Це боротьба за те, хто контролюватиме новий тип економіки — швидкої, глобальної й майже без тертя. І крипта тут — не бонус і не декоративна фіча, а технологія, яка здатна зробити фінансовий шар універсальним та доступним у будь-якій точці світу. Соцмережі непомітно для самих себе перетворюються на інфраструктуру, а криптовалюти стають їхнім прискорювачем. І коли масовий користувач одного дня зрозуміє, що може абсолютно безпечно надіслати $50 другові в Аргентину за 0,03 секунди й без комісії — гра буде закінчена. Саме в цій точці й почнеться наступна еволюція цифрових платформ.