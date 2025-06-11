Яку криптовалюту купити інвестору в 2025: проекти, стратегії, способи

Яку криптовалюту купити в 2025 році, щоб отримати прибуток найближчим часом? Біткоїн, який пробив $110 000, став недосяжним, а вибір серед безлічі інших монет змушує задуматися.

Ринок DeFi, збільшившись на 45% за TVL у 2023 році (CoinGecko), продовжує демонструвати планомірне зростання. У цьому секторі також чимало проєктів для пасивного доходу, що привертає увагу як новачків, так і досвідчених інвесторів.

Цифрові монети допомагають захистити заощадження, а також спрощують грошові перекази за кордон, обходячи банківські бар'єри. Данило Гетманцев, голова податкового комітету Ради, зазначив, що незабаром криптовалюти можуть легалізувати, спрощуючи їх використання для людей і бізнесу.

У цій статті — добірка проєктів, за якими варто стежити в 2025 році, а також поради, як безпечно купити криптовалюту в Україні.

Яку криптовалюту купити: ТОП-5 ідей для інвестицій в 2025

Ці проєкти виділяються своїми технологічними ідеями та високим потенціалом зростання в 2025 році.

Solaxy — поліпшення Solana для швидких і дешевих DeFi-транзакцій

Solaxy ($SOLX) — мережа другого рівня для Solana, що усуває перевантаження і збої, характерні для основної мережі. Проект робить блокчейн не тільки швидшим, але й дешевшим. Платформа підтримує створення DeFi-додатків, що приваблює розробників.

Токен $SOLX — мультичейн-актив, який зміг зацікавити як трейдерів, так і Web3-розробників. Він також приваблює інвесторів низькою вартістю і стейкінгом. Так ранні інвестори можуть блокувати токени і отримувати перший пасивний дохід до лістингу.

Передпродаж токена $SOLX ($0,00175 за монету) вже залучив $45,8 млн від інвесторів з усього світу. Придбати актив можна за допомогою банківської картки або за криптовалюту — на офіційному сайті проєкту або через криптогаманець Best Wallet у розділі «Майбутні токени». Надійність проекту підтверджена аудитом від Coinsult. Час пресейлу обмежений — залишилося всього кілька днів, щоб купити криптовалюту за мінімальною вартістю.

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Bitcoin Bull — токен з айрдропами за зростання Біткоїна

Bitcoin Bull ($BTCBULL) — хороша доступна альтернатива для тих, хто орієнтується на зростання BTC. Власники $BTCBULL можуть отримувати біткоїни безкоштовно. Достатньо зберігати токени в гаманці та приймати BTC через айрдропи (безкоштовні роздачі токенів), коли головна криптовалюта ринку досягає нових цінових позначок.

Зараз проходить попередній продаж, і $BTCBULL коштує всього $0,002555, а загальна кількість залучених коштів становить $6,9 млн. Купити монету можна на сайті або через Best Wallet. Надійність проекту підтверджується аудитами Coinsult і SolidProof.

Механізм спалювання — вилучення частини $BTCBULL при зростанні біткоїна на $50 000 — робить токен дефляційним, що може підвищити його вартість. Перший айрдроп відбудеться після подолання позначки в $150 000 для біткоїна, що цілком можливо станеться вже цього місяця.

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Snorter — бот, який допомагає торгувати криптовалютою

Snorter ($SNORT) — DeFi-платформа на Solana, що спрощує yield farming (розміщення криптоактивів у борг) і криптотрейдинг. Telegram-бот поєднує гумор мем-коїнів з потужними функціями, допомагаючи знаходити перспективні токени до їх зльоту, аналізуючи ринок в реальному часі. Snorter Bot поки працює тільки на Solana, але після повного запуску планується розширення до мультичейн-рішення.

Бот пропонує: швидкі свопи із захистом від MEV-атак, автоторгівлю з урахуванням комісій, лімітні ордери, захист від фальшивих токенів і rug pull (до 85% ефективності), а також копі-трейдинг, що повторює угоди топ-трейдерів. При цьому комісія становить всього 0,85%.

$SNORT — мультичейн-токен в мережах Solana і Ethereum, що переводиться через Portal Bridge, що забезпечує гнучкість і зростання. Команда взаємодіє зі спільнотою, впроваджуючи ідеї, а аудит SolidProof гарантує прозорість.

В рамках пресейлу на поточному етапі токен коштує $0,0947, зібрано $628 тис. Купити $SNORT можна за SOL, ETH, USDT, USDC або гривні за допомогою картки на сайті проєкту. Ранні інвестори отримають бета-доступ до боту, запуск якого заплановано на Q3 2025.

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SUBBD — Web3-платформа для заробітку на контенті

SUBBD ($SUBBD) — проєкт, що зближує творців контенту та фанатів. Токен $SUBBD допомагає авторам заробляти безпосередньо, а підписникам — отримувати ексклюзивний контент та AI-функції. Смарт-контракти забезпечують прозорі виплати, позиціонуючи SUBBD як лідера креативної індустрії ($85 млрд).

Автори монетизують свою працю через підписки, платні чати та преміум-контент, а фанати насолоджуються доступом до топ-1% творців, закуліссям та спеціальним подіями. Платформа об'єднує 250+ млн підписників, посилюючи залученість гейміфікацією. AI-інструменти дозволяють створювати інфлюенсерів, генерувати фото, відео, голосові нотатки та стріми, спрощуючи творчість і персоналізуючи досвід. AI-модерація гарантує безпеку, а низькі комісії підвищують доходи.

Токен $SUBBD — ключ до екосистеми, що дає доступ до преміум-контенту, 20% річних за стейкінг монет, знижки, бонуси та право голосувати за розвиток платформи.

В рамках пресейлу вартість токенів становить $0,055625, зібрано $631 тис. Купити $SUBBD можна як за допомогою криптовалюти, так і за фіатні гроші за допомогою банківської картки. Ранні інвестори отримують бета-доступ і VIP-бонуси (стріми, BTS-контент).

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Bitcoin Hyper — швидкі та дешеві платежі на блокчейні Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) — проект, що прискорює транзакції та знижує комісії в мережі Bitcoin, що робить його зручним для повсякденних операцій. Це перша мережа другого рівня (Layer 2) на Bitcoin, побудована на Solana Virtual Machine (SVM), що вирішує проблеми повільних транзакцій і високих комісій. $HYPER інтегрується з гаманцями і біржами, підтримуючи платежі, мемкоїни і dApps, зберігаючи надійність Bitcoin.

Користувачі відправляють BTC на Layer 2 (блокчейн другого рівня) через смарт-контракт, отримуючи еквівалент для миттєвих транзакцій з мінімальними витратами. Мультичейн-сумісність (Bitcoin, Ethereum, Solana) пов'язує екосистеми. Токен $HYPER використовується для транзакцій, стейкінгу з прибутковістю до 912% річних і управління проектом.

Переваги: миттєві транзакції, майже нульові комісії, доступ до DeFi-інструментів, аудити SolidProof і Coinsult, що гарантують безпеку.

Зараз токен коштує $0,011825, зібрано $822 тис. Купити $HYPER можна за криптовалюту або використовуючи банківську картку на офіційному сайті проекту. Умови скоро зміняться: ранні інвестори отримують пріоритет у стейкінгу, токенсейлах і айрдропах.

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Як купити криптовалюту в Україні

Новачкам важливо зрозуміти, де купити криптовалюту в Україні. Розглянемо кілька способів, актуальних цього року в нашій країні.

Біржі

Купити криптовалюту на Binance можна за гривні через картки або перекази. Після реєстрації та верифікації (KYC) виберіть потрібний актив.

P2P-платформи

На Binance P2P або аналогічних сервісах можна купити криптовалюту p2p, тобто безпосередньо у інших користувачів, оплачуючи через українські банки. Це зручно для тих, хто уникає складних процедур.

Криптогаманці

Багато криптогаманці-додатки дозволяють купувати токени прямо в інтерфейсі, включаючи проекти на попередньому продажі. Це безпечно і просто.

Анонімні сервіси

Якщо важлива приватність, використовуйте спеціальні платформи для покупки без реєстрації. Гривні можна перевести на біржу або P2P-майданчик. Після покупки переведіть активи в перевірений гаманець, такий як Best Wallet, або в холодний гаманець для довгого зберігання і захисту.

Яку криптовалюту купити в 2025: вибір стратегії

У 2025 році вкладення в криптовалюту відкривають багато можливостей, але і ризики, як і раніше, великі. Все залежить від ваших цілей і суми, яку ви готові інвестувати. Що вибрати — перевірену часом цифрову валюту або новий проект, який тільки готується вийти на ринок?

Великі монети

Що це: встановлені криптовалюти, такі як Біткоїн (BTC) і Ethereum (ETH), з великою капіталізацією і широким визнанням. Вони менше схильні до різких обвалів, проте їх вартість вже висока, що робить їх менш доступними для новачків. Біткоїн перевалив за $110 тис., Ефіріум теж стрімко зростає.

Порада: якщо бюджет обмежений, купуйте частки монет (наприклад, 0,01 BTC) на платформах на кшталт Binance або української WhiteBIT, де можна придбати криптовалюту за гривні. Це мінімізує ризик, але дає доступ до великих активів.

Чому це важливо: надійність перевірена часом, але для відчутного прибутку потрібні великі вкладення або довгострокове утримання.

Початкові проекти

Що це: нові токени, такі як Solaxy ($SOLX), BTC Bull або мем-коїни на кшталт $SNORT, пропонують високий потенціал зростання. Наприклад, $SOLX, як перший Layer-2 для Solana, залучив вже $45,8 млн на пресейлі по $0,00175, обіцяючи зростання до $0,031 до кінця 2025 року (3100% прибутку для ранніх інвесторів).

Порада: беріть участь у пресейлах, але вкладайте тільки ту суму, яку готові втратити. Використовуйте Best Wallet або офіційний сайт проєкту, де можна купити монети за гривні через картку. Перевіряйте аудит і вивчайте whitepaper. Дивіться добірки нових перевірених токенів на спеціальних ресурсах або в розділі «Майбутні токени» в Best Wallet.

Чому це важливо: це сучасні проекти, що активно впроваджують інновації, але з низьким порогом входу. Такі проекти, як $SOLX, вирішують реальні проблеми (перевантаження Solana), що підвищує їхні шанси на успіх.

Біткоїн давно став символом надійності, хоча вимагає великих вкладень. Ранні інвестори в біткоїни стали мільйонерами, тому варто звернути увагу на нові монети, такі як BTC Bull або Snorter. На стадії пресейлу вони коштують недорого і можуть принести високий прибуток. Успіх можливий, якщо проект виконує обіцянки і пропонує реальні інновації.

Практичні лайфхаки для входу на ринок криптовалют

Для новачків важливо не тільки розуміти ризики, але і використовувати інструменти та стратегії, які допоможуть почати з мінімальними втратами. Нижче кілька порад, актуальних для 2025 року.

Почніть з малого

Вкладіть невелику суму в перевірені проекти, щоб вивчити ринок без значних ризиків. Наприклад, почніть з покупки Біткоїна або Ефіріума на платформах на зразок Binance, де можна використовувати гривні. Невелику частину можна вкласти в проекти на передпродажу — вхід там невеликий, тому ризиків втратити суми менше.

Використовуйте торгових ботів і аналітику

Для активної торгівлі підійдуть боти, такі як Snorter, який допомагає шукати токени на Solana. Також використовуйте аналітичні платформи, такі як CoinGecko, для відстеження трендів і оцінки проектів.

Диверсифікуйте портфель

Не вкладайте всі кошти в один проект. Розподіліть інвестиції між усталеними монетами і новими проектами, такими як BTC Bull, щоб знизити ризики.

Постійно навчайтеся

Ринок швидко змінюється, тому читайте новини, стежте за трендами і вивчайте нові технології, такі як DeFi або Layer 2-рішення. Онлайн-курси та ресурси, такі як статті на CoinMarketCap, допоможуть вам залишатися в курсі.

Приєднуйтесь до спільнот

В Україні є локальні криптовалютні спільноти, де інвестори діляться досвідом. Беріть участь в онлайн-групах або зустрічах, щоб вчитися у інших і отримувати актуальну інформацію.

Правила безпечної купівлі криптовалют

Вхід у світ криптовалют вимагає обережності. Щоб захистити свої кошти, дотримуйтесь цих правил:

Вивчіть проект. Ознайомтеся з whitepaper — документом з цілями та технологіями. Якщо даних про команду немає, це тривожний сигнал.

Перевіряйте аудити. Надійні проекти проходять перевірку у компаній на кшталт Coinsult або SolidProof, що підтверджують безпеку смарт-контрактів.

Вибирайте перевірені платформи. Наприклад, купити криптовалюту на Binance буде безпечніше, оскільки на подібних біржах є захист користувачів.

Зберігайте активи безпечно. Переводьте токени в особистий перевірений гаманець, наприклад Best Wallet, щоб контролювати свої кошти. Не втрачайте і нікому не давайте seed-фразу і паролі. Включайте двофакторну аутентифікацію.

Остерігайтеся завищених обіцянок. Проекти, що обіцяють швидкий прибуток, часто виявляються шахрайськими.

Ці кроки допоможуть новачкам знизити ризики і зробити усвідомлений вибір.

Що можна купити за криптовалюту в Україні

Хоча криптовалюта в Україні офіційно ще не визнана законним платіжним засобом, її використання в реальному житті стає все більш звичним. Все більше і більше сфер підлаштовуються під нові формати оплати, і тепер розплатитися криптовалютою можна не тільки на біржі. Вона поступово знаходить своє місце в повсякденному житті.

Покупки в інтернеті

Деякі українські онлайн-магазини дають можливість розраховуватися криптовалютою. Найчастіше приймають біткоїни та стейблкоіни на зразок USDT. Така можливість зазвичай з'являється при замовленні техніки, смартфонів, програмного забезпечення або передплати на цифрові сервіси. Крім того, платити криптою можна і на зарубіжних платформах — через них часто купують навчання, ліцензії або ігрові підписки.

Подорожі та квитки

Сайти на кшталт Travala, CheapAir і Destinia приймають криптовалюту за бронювання перельотів, готелів і турів. Буває, що і місцеві турагентства йдуть назустріч клієнту — за бажанням можна домовитися і про розрахунок у криптовалюті.

Їжа та напої

У Києві, Львові та інших великих містах є заклади, які працюють з криптовалютою. Іноді безпосередньо, іноді — через сервіси на кшталт Whitepay. Це можуть бути кафе, бари або невеликі продуктові магазини. Також в ходу криптокарти, за допомогою яких легко розплатитися в звичайній торговій точці.

Благодійність

В останні роки криптовалюта стала важливим інструментом для донатів. Багато українських фондів і волонтерських організацій приймають пожертви в криптовалюті — це зручно, швидко і не залежить від банківських обмежень.

Висновок

Вхід на ринок криптовалют у 2025 році вимагає підготовки, але з правильними знаннями та інструментами він доступний кожному. Криптовалюти у 2025 році відкривають можливості для тих, хто готовий діяти, особливо в Україні, де легалізація та економічні труднощі роблять їх важливим інструментом.

Проекти на зразок Solaxy, Snorter, Bitcoin Bull, Bitcoin Hyper і SUBBD показують, як технології змінюють правила. Однак ризики залишаються: волатильність, шахрайство і зміни в законах. Перевіряйте проекти, використовуйте надійні платформи і оцінюйте кожен крок. Криптовалюти — це виклик і шанс для тих, хто дивиться вперед.

FAQ

Що таке Web3 і як воно пов'язане з проектами на кшталт SUBBD?

Web3 — інтернет майбутнього. Тут ви, а не сторонні компанії, володієте своїми даними завдяки блокчейну. SUBBD використовує Web3, щоб автори заробляли на контенті безпосередньо, без платформ-посередників, а фанати отримували унікальні цифрові активи, на кшталт ексклюзивних відео. Це як YouTube, але з вашим повним контролем.

Як екологічні тренди впливають на вибір криптовалют у 2025 році?

Інвестори все частіше вибирають енергоефективні блокчейни, такі як Solana або Ethereum (після переходу на Proof-of-Stake). Проекти на зразок Solaxy, що використовують Layer-2, знижують вуглецевий слід. У 2025 році токени з «зеленою» репутацією можуть рости швидше, оскільки ESG-фонди включають їх у портфелі.

Як легалізація криптовалюти може змінити економіку України?

Після легалізації в 2025 році Україна може залучити більше інвестицій у блокчейн-сферу, особливо з урахуванням сильного IT-сектора. Це створить робочі місця і допоможе утримати фахівців. Криптовалюта спростить міжнародні перекази, що важливо для фрілансерів та експортерів. За прозорих правил це здатне збільшити ВВП на 1−2% за п'ять років.

Чи можна використовувати криптовалюту для інвестицій у стартапи в Україні?

Так, платформи на кшталт Seedify дозволяють інвестувати в блокчейн-стартапи, використовуючи токени. В Україні після легалізації можуть з'явитися місцеві аналоги, де USDT або BTC стануть інструментом для краудфандингу.