Як вигідно та легко купити Bitcoin, коли він оновлює історичні рекорди

Цього року найпопулярніша криптовалюта впевнено лідирує за дохідністю серед усіх ключових активів та привертає увагу нових інвесторів. «Мінфін» вирішив розібратися, де можна вигідно та зручно купити біткоїн і скільки на ньому вдасться заробити.

Оновлення рекордів

На початку березня 2024 року біткоїн оновив історичний максимум, сягнувши $69,202 тис. Попередній рекорд був встановлений у листопаді 2021 року, коли монета коштувала $68,999 тис.

На момент написання статті вартість найпопулярнішої криптовалюти перевищує вже $71 тис. Біткоїн залишається одним із найприбутковіших активів цього року. З 1 січня його вартість вже зросла майже на 62%. Це означає, що, якби тоді інвестор вклав у монету $1 тис., зараз мав би $1 620.

Якщо ж дивитися на зміну ціни за 12 місяців, то тут біткоїн зріс на 236%, тобто інвестована рік тому $1 тис. перетворилася б на $2 360.

Для порівняння: золото, яке нещодавно теж оновило історичний максимум, за рік подорожчало на 16%, а найбільший у світі американський фондовий ринок додав близько 32%.

Чому зростає біткоїн

Свій шлях до нового історичного максимуму біткоїн, фактично, почав на початку жовтня минулого року, коли з'явилися перші повідомлення про те, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалить відкриття спотових біткоїн-ETF. Інвестфонди домагалися цього близько 10 років, і чим більше було підстав для оптимізму щодо рішення, тим швидше зростала вартість монети.

Зрештою, 10 січня Комісія дозволила запустити 11 спотових ETF, зокрема, від таких гігантів індустрії, як BlackRock, Invesco та Fidelity. Після цього вартість біткоїну миттєво сягнула позначки $47 тис.

Що таке ETF і чому дозвіл на роботу з ними справив таке враження? Це фонди, які вкладають кошти у певні визначені активи, наприклад, дорогоцінні метали, акції, сировину тощо. Фактично, купуючи акції такого фонду, інвестор купує ті активи, до яких ETF прив'язаний. Дорожчає золото чи акції компаній — дорожчає й фонд.

Відповідно, спотові біткоїн-ETF купують біткоїн, і їх ціна змінюється, залежно від вартості крипти. Ще з 2021 року у США до торгівлі були допущені ф'ючерсні біткоїн-фонди, які орієнтувалися на оцінку майбутньої ціни криптовалюти, а тому були складнішими в управлінні та ризикованішими. Спотові ж ETF купують не ф'ючерси, а безпосередньо BTC, а тому прямо відображають коливання його ціни.

Запуск цього типу ETF відкриває дорогу в криптовалюту інституційним інвесторам, які через законодавчі обмеження не можуть купувати монети безпосередньо. Зокрема, мова йде про пенсійні та університетські фонди, страхові компанії тощо. Крім цього, біткоїн-ETF вже почали пропонувати своїм клієнтам ключові банки США — Bank of America та Merrill Lynch, а Morgan Stanley готується до нововведень.

Менш ніж за 2 місяці після запуску нові біткоїн-ETF вже залучили близько $8,5 млрд і цей процес триває. Оскільки всі інвестиції в них мають бути забезпечені купівлею біткоїну, фонди щоденно повинні купувати близько 9 000 монет.

Це вже призводить до дефіциту. Майнери на день видобувають 900 біткоїнів, тому не можуть задовольнити потреби. Запаси ж ключових бірж вичерпуються, що ще більше підігріває ціну криптовалюти.

Додатковий фактор, який підштовхує вартість біткоїну, — очікування халвінгу у квітні. Це процедура, яка відбувається кожні 4 роки і передбачає зменшення винагороди майнерів удвічі. Інакше кажучи, виробництво нових біткоїнів скоротиться, і на ринок їх надходитиме менше.

Традиційно, перед і після халвінгу вартість біткоїну зростає. Однак, гарантувати цього не можна, оскільки це очікувана подія і до неї готуються заздалегідь.

На фоні подорожчання біткоїну кити (тобто власники понад 1 тис. BTC) не поспішають продавати свої монети, а, навпаки, докуповують їх. Цього року кількість китів зросла на понад 3%.

Прогнози зміни ціни

Один із найвідоміших криптооптимістів Роберт Кійосакі переконаний, що вже цього року вартість біткоїну сягне $300 тис. Засновниця ж ARK Investment Management Кеті Вуд зробила ще приголомшливіший прогноз: за її словами, до 2030 року біткоїн сягне $1,48 млн.

На оновлення історичного рекорду очікує й британська компанія Finder, що провела дослідження на основі експертних прогнозів 40 спеціалістів криптоіндустрії. Щоправда, їх оцінки не такі вражаючі. Відповідно до звіту Finder, впродовж цього року вартість BTC сягне $88 тис., хоча після цього і знизиться орієнтовно до $77 тис.

Важливий фактор, який цього року підтримуватиме ціну біткоїну, — очікуване зниження ключової ставки ФРС США. Це зробить долар дешевшим і, відповідно, доступнішими інвестиції.

Водночас, можливість падіння біткоїну теж залишається. Стрімкий злет неодноразово призводив до розпродажу монет, щоб зафіксувати прибутки.

Залишаються також екологічні та політичні загрози. Наприклад, через високе споживання електроенергії при видобутку біткоїну у США обговорюють запровадження нового 30%-го податку для майнерів.

Також, за словами старшого аналітика Collective Shift Ніколаса Скіберраса, американські регулятори й політики залишаються «неймовірно ворожими» до криптовалюти. Він переконаний, якщо біткоїн загрожуватиме монополії країн на гроші, вони можуть обмежити його.

«Якщо біткоїн буде об'єктом нападу урядів, а його енергоспоживання буде ще більше політизовано, це може чинити тиск на довгострокову стійкість BTC», — каже Скіберрас.

Правило 4 років

Всі криптовалюти і, зокрема, біткоїн є надзвичайно волатильними. Окрім стрімких злетів, монета неодноразово переживала різкі падіння. У 2017 році її вартість сягнула $20 тис., але вже наступного року вона коштувала близько $3 тис. Згодом, після попереднього рекорду в 69 тис., біткоїн впав і довгий час торгувався нижче $20 тис.

Водночас, за весь час існування біткоїну для нього діяло так зване правило «чотирьох років». Відповідно до нього, за яку б ціну ви не купили BTC, впродовж максимум наступних 4 років буде час, коли він коштуватиме дорожче. Наприклад, із часу попереднього рекорду вартості монети до її нового максимуму минуло два з половиною роки. Звісно, ніхто не може гарантувати, що це правило діятиме в майбутньому, але поки що воно не підводило.

Як зручно купити біткоїн

Існує низка способів, як придбати біткоїн. Зокрема, це можна зробити через:

централізовані криптобіржі;

P2P-платформи;

онлайн-обмінники;

криптокартки.

Водночас, варто враховувати, що наразі в Україні діють обмеження для поповнення рахунків криптобірж та виведення з них коштів на картки українських банків. Як альтернатива ним, часто користуються P2P-платформи, які забезпечують прямі розрахунки між людьми, але цей метод торгівлі вважається досить ризикованим, контрагент може не виконати своє зобов'язання.

Як альтернативу поповненню чи виведенню коштів із криптобірж, часто застосовують криптовалютні обмінники. Однак, не всі з них так само підтримують онлайн-платежі та часто спеціалізуються на роботі лише з готівкою.

Зручний спосіб інвестувати в біткоїн безпосередньо з банківських карт пропонує український криптовалютний гаманець Trustee Plus. Він підтримує торгівлю гривнею, яку можна вільно переказати на нього і відразу купити за неї криптовалюту, або тримати на рахунку, чекаючи на вигіднішу ціну.

Trustee Plus — це мобільний застосунок, який можна встановити на iPhone чи телефон із Android. Він підтримує українську мову, а тому пройти реєстрацію буде нескладно навіть тим, хто вперше зустрічається з криптовалютами. Так само інтуїтивно зрозуміле управління не дозволить заплутатися у системі.

Процес купівлі біткоїна в Trustee Plus виглядає наступним чином. Після завантаження застосунку на смартфон варто вказати свій номер телефону та пройти верифікацію, яка займає декілька хвилин.

Далі ви можете поповнити свій рахунок Trustee Plus гривнею або євро. Гривню можна переказати на рахунок із будь-якої банківської картки. Так само з картки, а також через систему SEPA є можливість переказати євро. Наприклад, перевівши їх з картки в монобанк.

Коли гривня чи євро зараховані на рахунок, за них можна придбати біткоїн чи іншу криптовалюту. Для цього варто обрати актив, який вас цікавить, і вказати, за яку саме валюту ви хочете його купити. Ви відразу бачитимете курс, за яким відбувається операція, та скільки біткоїнів отримаєте.

Тут варто враховувати, що деякі криптовалюти недоступні для придбання за фіат, тому, якщо вас цікавлять саме такі монети, варто спершу придбати в застосунку USDT (криптовалютний аналог долара США), а вже за нього можна купувати будь-які інші монети.

Загалом, якщо у вас ще немає рахунку в Trustee Plus, то вся процедура придбання біткоїну — від завантаження застосунку до зарахування криптовалюти — займатиме близько 10 хв. Коли рахунок вже відкритий, процес придбання біткоїну триватиме лічені секунди.

Також Trustee Plus інвестор має змогу:

обмінювати різні криптоактиви;

тримати криптовалюту на своєму рахунку;

переказувати криптовалюти іншим користувачам;

без комісій виводити кошти на банківські рахунки.

Важливий сервіс Trustee Plus — можливість випустити у ньому іменну банківську картку. Її можна прив'язати до свого рахунку у біткоїні і завдяки цьому розраховуватись у будь-якому терміналі криптовалютою.

Якщо інвестору недостатньо біткоїну, Trustee Plus пропонує великий перелік інших кприптовалют. У ньому доступна торгівля 70 тис. парами, включаючи такі популярні монети, як ефіріум, стейблкоїни USDT та USDC, Stellar, Dogecoin та багато інших.

Сервіс дозволяє не лише заробляти на зростанні криптовалют, але й робити це легко та без зайвих клопотів.