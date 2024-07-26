Як купувати криптовалюту

Російсько-українська війна суттєво вплинула на сприйняття криптовалюти. У Росії багато людей почали використовувати Bitcoin та інші цифрові активи для обходу санкцій та економічних обмежень. Водночас, в Україні криптовалюта слугувала для вирішення зовсім інших завдань, зокрема підтримки волонтерських ініціатив та надання гуманітарної допомоги.

Останніми роками криптовалюти стали невід'ємною частиною фінансового світу, а банкомати Bitcoin набирають популярності. Ці пристрої, подібні до традиційних банкоматів, полегшують обмін криптовалют. Однією з їх головних особливостей є простота використання та незалежність від державних органів і банків. З часом криптовалюти з’явилися не лише на онлайн-ринках, а й на наших вулицях у вигляді банкоматів, де ми можемо купувати та продавати їх за готівку.

Банкомати для криптовалют стають дедалі популярнішими у всьому світі. Вони надають користувачам зручний спосіб купувати та продавати криптовалюти за готівку. Ці пристрої встановлені у великих містах та інших густонаселених районах, дозволяючи людям легко отримувати доступ до цифрових активів. Банкомати криптовалют забезпечують високий рівень безпеки та простоту використання, що робить їх популярним вибором для новачків та досвідчених користувачів.

Що таке Криптовалютна Біржа?

Криптовалютна біржа — це онлайн-платформа, яка дозволяє користувачам купувати, продавати та обмінювати криптовалюти. Вона виступає посередником між продавцями та покупцями, забезпечуючи можливість здійснення угод з будь-якої точки світу. На криптобіржах доступні різноманітні торгові пари, починаючи від основних криптовалют, таких як Bitcoin і Ethereum, до менш відомих альткоїнів. Криптовалютні біржі також можуть пропонувати додаткові послуги, такі як маржинальна торгівля, ф'ючерси та інші фінансові інструменти.

Що таке централізована біржа криптовалют?

Централізована біржа криптовалют (CEX) — це онлайн-платформа, де користувачі можуть обмінювати, купувати та продавати різні криптовалюти, такі як Bitcoin, Ethereum, альткоїни та інші, використовуючи традиційні фіатні валюти або інші криптовалюти. Головна особливість централізованих бірж полягає в тому, що вони керуються однією або кількома організаціями чи компаніями, які забезпечують безпеку, ліквідність та зручність використання. Централізовані біржі зазвичай вимагають від користувачів реєстрації та проходження процедури верифікації, що сприяє зниженню ризику шахрайства та забезпеченню відповідності регуляторним вимогам.

Крім того, централізовані біржі часто пропонують розширені функціональні можливості, такі як аналітичні інструменти, мобільні додатки для торгівлі, підтримка декількох мов і служба підтримки клієнтів. Ці платформи також можуть мати більш високу ліквідність у порівнянні з децентралізованими біржами, що забезпечує швидке виконання ордерів і стабільні ціни. Однак користувачі повинні довіряти біржі свої кошти, оскільки приватні ключі до криптогаманців зберігаються на платформі, що може нести певні ризики безпеки.

Що таке біткойн-банкомат?

Біткойн-банкомат — це термінал, який дозволяє обмінювати готівку на криптовалюту. Естетично і функціонально він дуже нагадує традиційні банкомати. Не дивно, що їх популярність постійно зростає, враховуючи численні переваги, які вони пропонують інвесторам.

Глобальне поширення біткойн-банкоматів

З моменту встановлення першого біткойн-банкомату у Ванкувері в 2013 році кількість цих пристроїв зросла в геометричній прогресії. Згідно з даними Coin ATM Radar, наразі у світі налічується 33 709 криптовалютних банкоматів. Сполучені Штати домінують з 28 643 автомобілями, за ними йдуть Канада, Австралія, Іспанія та Польща. Все більше й більше престижних компаній, таких як Microsoft, Tesla та Amazon, приймають платежі в криптовалюті, збільшуючи їх популярність і використання. Другий за величиною оператор бітоматів в Європі та лідер в Україні — бренд Bitomat.

Чому біткойн-банкомати важливі в Україні?

Біткойн-банкомати доступні в багатьох українських містах, таких як Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Вінниця, Полтава та Харків. Ці пристрої, які часто розташовані в доступних місцях, роблять криптовалюти доступними для ширшої аудиторії, покращуючи інвестиційний ринок іі сприйняття криптовалют у суспільстві.

Вони дозволяють обробляти готівкові операції, іноді мають акційні 0% комісії та надають користувачам конфіденційність, що є цінним у наш час. У часи, коли наші дані постійно обробляються, продаються та використовуються для маркетингового профілювання такими гігантами, як Facebook, біткойн-машини, забезпечують конфіденційність до 30 000 грн на день.

Як інвестувати в криптовалюти: освіта та обізнаність

Наявність Bitcoin ATM викликає цікавість і інтерес у тих, хто не знайомий з криптовалютами. Це веде до кращого дослідження та розуміння сектора, що робить майбутніх інвесторів більш поінформованими та впевненими у своїх фінансових рішеннях.

Зростаюче впровадження криптовалют

Оскільки біткойн-банкомати розширюються, вони не тільки підвищують обізнаність про криптовалюти, але й впливають на кількість компаній, які приймають їх як спосіб оплати. Окрім таких технологічних гігантів, як Microsoft і PayPal, все більше онлайн та стаціонарних магазинів, ресторанів і салонів краси починають приймати платежі в криптовалюті. У таких країнах, як Японія та Швейцарія, криптовалюти вже вважаються такими ж, як і традиційні валюти.

Як інвестувати в криптовалюти за допомогою біткойн-банкомату в Україні?

Купівля криптовалют Знайдіть найближчий банкомат на сайті оператора. Виберіть «Купити» на екрані банкомату. Відскануйте свій ідентифікатор. Вставте банкноти. Виберіть потрібну криптовалюту. Відскануйте QR-код свого віртуального гаманця. Підтвердьте транзакцію.

Продаж криптовалют

Виберіть доступний банкомат у вашому регіоні. Відскануйте свій ідентифікатор. На екрані виберіть «Продати». Надішліть криптовалюту на адресу гаманця оператора. Дочекайтеся підтвердження транзакції. Заберіть готівку.

Де знайти біткойн-банкомати в Україні? Карта банкоматів Bitcoin:

Bitcoin ATM Дніпро: Appolo Торгово-розважальний комплекс вул. Титова, 36

Bitcoin ATM Харків: вул. Академіка Павлова, 44.

Bitcoin ATM Київ: вул. Антоновича, 176; Проспект Леся Курбаса, 19А. Перевір додаткову інформацію Як купити криптовалюти в Києві.

Bitcoin ATM Кривий Ріг: ТРЦ Гагарін Молл, пр-т Гагаріна, 54В

Bitcoin ATM Одеса: Грецька площа, ¾

Bitcoin ATM Полтава: вул. Гоголя, 36

Bitcoin ATM Вінниця: вул. Зодчих, 2

Bitcoin ATM Львів: вул. Гетьмана Мазепи, 1Б; Проспект В'ячеслава Чорновола, 67г

Інвестиції в криптовалюти: комісії за банкомат Bitcoin

Транзакції з криптовалютою завжди стягують комісію. Проте біткойн-банкомати часто пропонують більш конкурентоспроможні тарифи, ніж біржі. У середньому глобальні комісії Bitcoin ATM коливаються від 8% до 15%. Відомий в Україні оператор Bitomat.com (раніше Shitcoins.club) регулярно знижує свої комісії до 0% або додає лише 2% порівняно з традиційними обмінними курсами.

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Безпека та підтвердження особи

Для забезпечення безпеки транзакцій і боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму всі транзакції, здійснені через банкомат Bitcoin, вимагають підтвердження особи. Ці правила покращують безпеку для всіх користувачів.

Новий спосіб інвестувати в криптовалюти

Біткойн-банкомати представляють помітну інновацію в криптовалютній індустрії, усуваючи необхідність використання онлайн-обмінних платформ. Ці передові пристрої відкривають двері до фінансової незалежності та нових інвестиційних можливостей. Завдяки їх зростаючому поширенню в Італії входження у світ криптовалют ніколи не було таким простим і безпечним.