«Як відкрити криптогаманець у Telegram: покрокова інструкція для !новачків!»

Ще декілька років тому криптогаманець означав окремий застосунок, довгі адреси, seed-фрази та постійний страх помилитися. Сьогодні все інакше: криптовалюта доступна просто в Telegram — у звичному чаті. Але разом із простотою з’являються й нові нюанси: різні режими гаманця, обмеження, комісії та ризики. Як працює Telegram-гаманець насправді, що в ньому можна робити, і на що варто звернути увагу, щоб не припуститися помилок?

Що таке Telegram Wallet і TON Wallet та яка між ними різниця?

Насправді в Telegram є два різні гаманці: вони працюють у межах одного мінізастосунку месенджера, мають схожий дизайн, але принципово відрізняються за логікою та рівнем контролю над коштами.

«Крипто» — це кастодіальний Telegram-гаманець. Він працює за моделлю звичних фінансових сервісів: доступ до коштів організований через інфраструктуру провайдера, а приватні ключі зберігає сервіс, а не користувач. По суті, ваші активи існують у блокчейні, але керування ними відбувається через сервіс, а не безпосередньо.

Саме тому цей режим максимально зручний для старту: тут є різні види поповнення, широкий спектр активів, обмін, бонусні програми та можливість безкоштовно надсилати USDT або TON іншим користувачам Telegram у три кліки. Це швидко і не лякає початківців, але важливо розуміти компроміс: контроль над ключами не повністю у ваших руках.

«TON» — це некaстодіальний TON Wallet (раніше: TON Space) у тому ж інтерфейсі. Він працює в мережі блокчейну TON, не потребує верифікації та є класичним гарячим криптогаманцем: для запуску необхідна seed-фраза, ключі створюються та належать користувачу, вибір активів обмежений, а всі транзакції (обмін, перекази тощо) вимагають окремої сплати комісії.

Водночас саме цей режим відкриває ширші можливості TON-екосистеми — підключення до Web3-сервісів, взаємодію з DeFi, NFT, тобто використання поза межами Telegram, коли потрібно.

Як встановити мінізастосунок?

Який би режим ви не обрали — «Крипто» чи «TON» — старт у них один. Обидва відкриваються через офіційний бот @wallet у Telegram, який запускає мінізастосунок «Гаманець». І тут важливо не помилитись: бот має бути офіційним і верифікованим, із галочкою. Фейкові боти — одна з найпоширеніших схем шахрайства, тому на цьому етапі поспіх є зайвим. Після запуску бота гаманець з’являється безпосередньо в інтерфейсі Telegram, а в профілі застосунку додається пункт «Гаманець».

Далі — ідентифікація. Кастодіальний гаманець працює як фінансовий сервіс, тому просить пройти KYC. Зазвичай це займає 1−2 хвилини: потрібно підтвердити номер мобільного телефону та особу за допомогою ID-картки, закордонного паспорта або водійських прав. Після такої верифікації гаманець стає доступним майже без обмежень. Водночас залишаються ліміти на вхідні транзакції: до €50 000 на день і до €500 000 на місяць.

Щоб підвищити ці ліміти, потрібно пройти додаткову перевірку — підтвердити адресу проживання. Також важливо враховувати, що на сьогодні кастодіальний гаманець «Крипто» недоступний для користування на тимчасово окупованих територіях.

Некaстодіальний TON-гаманець підключається окремо. Тут немає перевірки документів, але з’являється інша відповідальність — seed-фраза. Це набір слів, який потрібно обов’язково зберегти й не поширювати іншим. Втрата seed-фрази означає втрату доступу до коштів, а її передача стороннім — повний доступ до гаманця. Саме в цей момент користувач переходить з режиму «зручно» в режим «відповідально».

У налаштуваннях застосунку (у правому верхньому куту) можна обрати мову, валюту, змінити рівень ідентифікації, дізнатися відповіді на базові питання (наприклад, про комісії), а також увімкнути для некастодіального TON-гаманця функцію відновлення через електронну пошту.

Як поповнити рахунок?

Враховуючи різну природу гаманців, способи поповнення також відрізняються. Кастодіальний гаманець «Крипто» можна поповнити двома шляхами. Перший — переказати криптовалюту з іншого гаманця або біржі.

Другий спосіб — купити криптовалюту з банківської картки через вбудовані P2P-сервіси. Для початківців простіший P2P Express, а для тих, хто хоче більше контролю над умовами, — P2P-маркет. У P2P покупка відбувається за встановленим продавцем курсом, який показується до підтвердження оплати: користувач відразу бачить, скільки необхідно буде сплатити з картки та скільки криптовалюти надійде на баланс. Окрема комісія P2P-маркету з покупця не стягується, однак різниця з «ринковим» курсом фактично відображає витрати продавця і платформи. Додатково варто враховувати можливі комісії банку або платіжного сервісу за переказ фіату.

У такому сценарії ви не «заводите гривню» на баланс, а відразу купуєте базовий актив — USDT, Toncoin, Bitcoin, Ethereum або Notcoin, і вже потім можете обмінювати його на інші монети чи використовувати для купівлі токенізованих акцій, ETF та інших інструментів у гаманці.

Читайте також: Як купити біткоїн за 5 хвилин

Інші активи — криптовалюти, токенізовані акції та ETF — купуються за USDT на балансі. Базова комісія за обмін у гаманці «Крипто» становить 0,9% і враховується відразу під час операції: користувач бачить підсумкову суму зарахування/списання ще до підтвердження, без окремого «газу» поверх суми. Детальні умови й актуальні ставки доступні в офіційній довідці Гаманця.

Сценарії поповнення рахунку гаманця TON дещо відрізняються. Оскільки сервіс MoonPay для українських користувачів недоступний, завести кошти можливо лише через блокчейн, тобто з інших криптогаманців (або ж із гаманця «Крипто» — без комісії).

Що далі: як використовувати гаманці?

Вибір режиму гаманця в Telegram насправді зводиться до простого питання: що саме ви хочете робити з активами. Інтерфейс може здаватися універсальним, але можливості у вкладках «Крипто» та «TON» різні — і це важливо розуміти ще до першої покупки.

У «Крипто» користувач фактично отримує доступ до багатофункціонального фінансового сервісу всередині Telegram. Тут зібраний широкий набір криптовалют — від великих і добре відомих активів, на кшталт біткоїна та Ethereum, до популярних альткоїнів і мемкоїнів. У гаманці представлені, зокрема, XRP, Solana, Cardano, Bitcoin Cash, Chainlink, Avalanche, Dogecoin, Litecoin, Hedera, Polkadot, Shiba Inu, Aave, Pepe та багато інших — загалом понад 200 токенів.

Окремий пласт — токенізовані акції. У гаманці доступні токени, прив’язані до вартості акцій великих публічних компаній: NVIDIA, Tesla, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft, Meta,Coinbase, Robinhood та інших (усього понад 50). Формально це не самі акції, а токени з тікерами, на кшталт AAPLx, TSLAx чи NVDAx.

Літера «x» у назві саме й сигналізує, що йдеться про офіційний токенізований інструмент xStocks, а не класичну біржову акцію. Такі токени відстежують ціну базового активу й дозволяють отримати експозицію до ринку акцій без відкриття брокерського рахунку — але без прав акціонера.

Те ж саме стосується й ETF: у гаманці доступні токенізовані версії популярних біржових фондів, зокрема, на індекси S&P 500 або Nasdaq. Механіка та ж сама — це не пряме володіння паєм ETF, а цифровий інструмент, який повторює його динаміку.

Окремо варто згадати золото. У Telegram-гаманці воно представлене у вигляді токена XAUT — це токенізоване золото від Tether, де кожен токен прив’язаний до фізичного золота, що зберігається кастодіаном. Для користувача це спосіб тримати «золото» в цифровому форматі поруч із криптовалютами — без злитків, сейфів і логістики.

Втім, важливо розуміти, що Telegram-гаманець не замінює повноцінну біржу. Тут немає складних ордерів, глибоких торгових інструментів і активного трейдингу, а комісії за обмін і купівлю в інтерфейсі гаманця вищі, ніж на класичних криптобіржах (0,9%, проти в середньому 0,1% на споті на топових біржах). Тому цей формат, радше, підходить для зберігання, базових операцій і подальшого використання активів у внутрішніх програмах, а не для регулярного трейдингу.

Одна з таких програм — бонуси. Активи, які ви придбали, можна використовувати в бонусних пропозиціях — по суті, це формат стейкінгу або відсоткового доходу. Бонусні програми постійно змінюються, мають обмежений термін дії та фіксований період блокування. Наприклад, у певний момент можна отримувати підвищений відсоток за зберігання TON або токенізованого золота протягом 90 днів.

Перш ніж брати участь у бонусних програмах, рекомендується уважно ознайомитися з умовами: мінімальними й максимальними сумами, періодами блокування коштів та механікою нарахування відсотків. Також варто памʼятати різницю між APY та APR, адже 25% річних у продукті з фіксацією на 90 днів — це близько 6,25% доходу за період.

У гаманця «TON» логіка інша. Тут користувач працює вже зі своїм некастодіальним гаманцем у мережі TON. Доступні TON, USDT, USDe, XAUt0 та інші монети, що існують безпосередньо в екосистемі Toncoin.

Токенізовані акції та ETF у вкладці «TON» також доступні, але цей режим, радше, про зберігання, ніж про активне примноження: вибір інструментів обмежений (станом на сьогодні — вісім токенізованих акцій і два ETF). Логіка «консервативнішого» режиму зберігається і в доходності: бонусні програми в TON-гаманці зазвичай пропонують нижчі ставки, ніж у кастодіальному режимі.

І, що важливо враховувати: будь-яка дія в гаманці — це транзакція. А отже, вона потребує оплати мережевої комісії («зірок"/TON/USDT). Це стосується як обмінів, так і участі в бонусних програмах, чи переказів між гаманцями. Тобто якщо ви з гаманця «Крипто» переказали гроші на гаманець «TON», то для зворотної транзакції вам доведеться сплатити комісію.

Як працюють швидкі перекази в чаті

Одна з найзручніших і найцікавіших функцій Telegram-гаманця — перекази «просто в чаті», майже як звичайне повідомлення. Але є важливе обмеження: надсилати іншим користувачам тут можна лише два активи — USDT і TON.

У вкладці «Крипто» перекази USDT відбуваються миттєво, а сповіщення надходить отримувачу прямо у ваш діалог. Комісії з боку гаманця за такий переказ немає. Надіслати можна навіть людині, яка ще не завершила реєстрацію: кошти будуть відправлені, але отримувач не зможе їх забрати, доки не активує гаманець. Якщо отримувач не натисне «Отримати», відправник може скасувати переказ; так само отримувач може відмовитися від отримання.

У вкладці «TON» механіка схожа (переказ теж прив’язаний до чату), але транзакція йде через блокчейн, тому для переказу потрібна мережна комісія в TON.

Як вивести кошти на зовнішній гаманець, біржу або картку

Виведення з «Крипто» працює двома способами. Перший — переказ на адресу зовнішнього гаманця або біржі. Для виведення діють мінімальні суми (наприклад, від 1 USDT, 0,0001 BTC або 0,1 TON) і фіксовані комісії, залежно від активу та мережі. Наприклад, USDT (TRC-20) — 3,5 USDT, USDT у мережі TON — 1 USDT, BTC — 0,0004 BTC, TON — 0,05 TON.

Другий спосіб — продаж через P2P із зарахуванням коштів на картку. Витрати в цьому сценарії залежать від того, як саме оформлено угоду. Якщо користувач створює власне оголошення на продаж, P2P-маркет утримує 0,9% від суми угоди. Якщо ж продаж відбувається за вже готовим оголошенням покупця, окрема комісія Wallet зазвичай не стягується, а фактичні витрати відображаються в курсі.

Для TON-гаманця виведення працює як у звичайному Web3-гаманці: активи можна переказати на зовнішню адресу або біржу, що підтримує мережу TON (!), або на свій кастодіальний гаманець «Крипто». Такі перекази потребують мережної комісії в TON, яку в інтерфейсі Wallet можна сплатити «зірками».

Між зручністю та контролем

У результаті Telegram-гаманець — це не один універсальний інструмент, а декілька різних сценаріїв під одним дахом. Для когось це простий і швидкий вхід у крипту, для когось — міст до токенізованих активів і бонусних програм, а для когось — повноцінний Web3-гаманець у мережі TON.

Обидва формати виглядають максимально дружньо до користувача: нативний інтерфейс, зрозуміла логіка кроків і українська мова доступні як у кастодіальному, так і в некастодіальному режимі. Саме тому Telegram-гаманець часто стає точкою входу в крипту навіть для тих, хто раніше свідомо тримався осторонь.

Втім, за зручність доводиться платити. І не лише вищими комісіями, а й рівнем контролю. Кастодіальний гаманець означає, що значна частина рішень — від доступу до коштів до блокувань — залишається поза впливом користувача. Додатковий чинник ризику — сіра регуляторна зона, у якій працює сервіс: правила можуть змінюватися швидко й без попередження. У відкритих обговореннях користувачі також час від часу скаржаться на роботу служби підтримки, хоча в нашому досвіді критичних проблем не виникало. Тому такий формат, радше, підходить для щоденних операцій і тестових сум, тоді як для великих обсягів і довгострокового зберігання логічніше зважувати ризики та розносити кошти між різними рішеннями.

Зрештою, гаманець у Telegram — це компроміс між швидкістю, простотою та самостійністю. Для невеликих сум і щоденних операцій він справді зручний, але для довгострокового зберігання й великих обсягів варто чітко розуміти, де закінчується комфорт і починається ризик.