Tether запустила стейблкоїн XAUt0, регулятор Дубая схвалив стейблкоїн RLUSD: що нового

Tether запустила стейблкоїн XAUt0 на блокчейні TON

Компанія-емітент стейблкоїна USDT — Tether — у партнерстві з TON Foundation повідомила про запуск XAUt0 — нової омнічейн-версії свого золотого стейблкоїна Tether Gold (XAUt), який компанія представила у червні 2024 року.

Побудований на стандарті Omnichain Fungible Token від LayerZero, токен XAUt0 забезпечує доступ до золота в цифровому форматі без потреби в обгортанні або проміжних мережах.

Перший запуск відбувся на The Open Network (TON) — блокчейні, що надає доступ до токенізованого золота завдяки тісній інтеграції з екосистемою Telegram.

XAUt0 вже доступний користувачам Telegram-гаманців, а з третього кварталу 2025 року заплановано масштабну рекламну кампанію.

«З XAUt0 ми даємо можливість володіти справжнім золотом у цифровому вигляді з усіма перевагами децентралізованих фінансів», — зазначив CEO Tether Паоло Ардоіно.

Кожен токен XAUt0 підтверджує право власності на одну тройську унцію фізичного золота, яке зберігається у швейцарському сховищі та відповідає стандарту London Good Delivery.

У Казахстані випустять криптокартки з прив’язкою до гаманців європейських бірж

Представники Національного банку Казахстану провели зустріч із банками, криптобіржами та фінтех-компаніями. Головною темою стало обговорення нових економічних сервісів, заснованих на токенізації та цифрових активах.

Зокрема, дано старт проєкту криптокарток, інтегрованих в екосистему Міжнародного фінансового центру «Астана». Вони дадуть змогу розплачуватися за товари та послуги в цифрових активах.

«Це рішення забезпечує можливість безпечної та зручної інтеграції обороту цифрових активів в наявну платіжну інфраструктуру», — підкреслили в Нацбанку.

Криптокартки будуть пов’язані з гаманцями на європейських платформах, ліцензованих МФЦА. Під час оплати цифрові активи користувача моментально продаватимуться, а кошти зараховуватимуться на картку. Таким чином, транзакція відбуватиметься у фіатних грошах, але запускатиметься з криптовалютного балансу.

Такий механізм забезпечить легкість розрахунків у наявній банківській інфраструктурі, вважають у Нацбанку. Миттєвості операцій буде досягнуто шляхом інтеграції з банками та спеціальними шлюзами МФЦА, уточнили в Нацбанку.

Крім карток, у 2025 році Казахстан планує запустити стейблкоїни, прив’язані до тенге, для криптовалютних розрахунків. Також передбачено проєкти з токенізації активів, нерухомості та випуску токенів, прирівняних до цінних паперів.

Додатково розробляються системи обліку обладнання для цифрових об'єктів, сервіси обміну та зберігання криптоактивів, заявили представники регулятора. Усі ці кроки, за заявою влади, спрямовані на розвиток економіки та підвищення легальності криптосервісів у країні.

Tether інвестувала в криптобіржу Orionx

Емітент стейблкоїна USDT — компанія Tether — оголосила про інвестицію в чилійську криптовалютну біржу Orionx в рамках раунду фінансування серії A.

Зазначається, що Orionx веде діяльність у Чилі, Перу, Колумбії та Мексиці, інтегруючи криптовалюти у B2B і роздрібні фінансові системи та забезпечуючи доступ до ефективних фінансових інструментів.

«Завдяки інвестиції компанія зможе консолідувати регіональні операції, посилити свої технологічні можливості та масштабувати інфраструктуру, що базується на стейблкоїнах, для потреб у переказах, прийомі платежів і казначейських послугах у всій Латинській Америці», — зазначили у Tether.

Крім того, у компанії заявили, що Orionx розширить інфраструктуру для обробки транзакцій, фіатних шлюзів і спростить залучення нових користувачів. Компанія також надасть продавцям можливість розрахунків у стейблкоїнах.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно наголосив, що завершення раунду фінансування Orionx є не лише підтримкою перспективної компанії, а й частиною стратегії Tether щодо розширення доступу до фінансових інструментів на основі стейблкоїнів для малозабезпечених спільнот у регіоні.

Стейблкоїн Ripple Labs отримав «зелене світло» від регулятора Дубая

Стейблкоїн компанії Ripple Labs — RLUSD — отримав схвалення від Управління фінансових послуг Дубая (DFSA). Першими контрагентами, які впровадять актив у свої продукти, стануть Zand Bank і Mamo.

DFSA — це регулятор, який відповідає за спеціальну економічну зону Міжнародний фінансовий центр Дубая (DIFC). До обігу тут доступні тільки ті криптоактиви, які отримали схвалення від місцевої влади.

Визнання таким RLUSD дасть змогу компаніям, які працюють у DIFC, включити стейблкоїн у свої продукти і послуги. Серед перших — необанк Zand Bank і платформа Mamo. Компанія уклала угоди з ними в середині травня 2025 року.

«Цифрова економіка ОАЕ яскрава і неймовірно динамічна. І ми спостерігаємо величезний інтерес з боку підприємств усіх розмірів до рішень із транскордонних платежів і зберігання цифрових активів», — заявив керівний директор Ripple по Близькому Сходу та Африці Ріс Меррік.