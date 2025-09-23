Як почати інвестувати в криптовалюту: покрокова інструкція та поради експерта

Криптовалютний ринок для українців — це вже не «Дикий Захід», а новий фінансовий простір, в якому з'являються чіткі правила. Ця стаття — спеціально для початківців. Ми простою мовою розберемо, як зробити перші кроки: від вибору надійної платформи до придбання перших активів, їх безпечного зберігання, і зрештою — фіксації прибутку.

Перш ніж розпочати: Що таке крипта за 1 хвилину?

Перш ніж перейти до інструкцій, розберемося з основами.

Bitcoin (BTC) часто називають «цифровим золотом». Подібно до золота, його кількість обмежена, і він не контролюється жодним урядом або банком. Це робить його цінним активом задля збереження капіталу.

Інші криптовалюти мають схожу ідею, але їхня кількість не завжди обмежена.

Стейблкоїн (USDT) — це ваш вхідний квиток до криптосвіту. Уявіть його, як «цифровий долар». Його вартість завжди дорівнює $1. Перш ніж купувати якісь інші активи, ви спочатку обмінюєте гривню на ці стабільні цифрові долари (USDT), а вже за них купуєте все інше.

Ваш вхід до світу криптовалют: вибір правильної платформи

Перше і найважливіше рішення — вибрати інструмент для виходу на ринок. Для початківця існують три основні шляхи:

Централізована біржа (CEX): найкращий старт для початківця. Це як цифровий фондовий ринок для криптовалют, найбезпечніший шлях для старту.

P2P-платформа: частина біржі, що дозволяє купувати криптовалюту безпосередньо в інших користувачів за гривню.

Онлайн-обмінник: сервіс для швидких та простих операцій.

Топові біржі для українців:

Binance: безперечний лідер світового та українського ринку.

Bybit: швидкозростаючий конкурент, відомий сучасним інтерфейсом.

OKX: технологічно розвинена біржа з низькими комісіями.

При виборі біржі початківцю варто звернути увагу на простоту верифікації, зручність придбання за гривню, репутацію та наявність двофакторної аутентифікації (2FA).

Від нуля до крипти: покрокова інструкція до першої покупки на прикладі P2P-торгівлі

Реєстрація та KYC: зареєструйтесь на біржі (наприклад, Binance) та пройдіть верифікацію особи (KYC).

Перехід до P2P: у меню знайдіть розділ «Торгівля» → «P2P».

Додавання способу оплати: в налаштуваннях додайте реквізити вашої банківської картки (наприклад, monobank).

Пошук продавця: на вкладці «Купити» виберіть USDT, валюту UAH та ваш банк. Вибирайте мерчантів із великою кількістю ордерів та високим відсотком завершення угод (98%+).

Розміщення ордера: натисніть «Купити», введіть суму та отримайте реквізити продавця.

Здійснення платежу: перекажіть точну суму на банківську картку.

Підтвердження: поверніться на біржу та натисніть «Переказано, повідомити продавця».

Ваша безпека на P2P: про що варто пам'ятати

Для початківця переказ грошей незнайомцю — найризикованіший етап. Ось ключові правила:

Біржа — ваш гарант. Коли ви відкриваєте угоду, біржа заморожує криптовалюту продавця. Він не зможе її нікуди подіти. Якщо виникне проблема, арбітраж біржі допоможе її вирішити.

Спочатку гроші — потім підтвердження. Ніколи не натискайте кнопку «Переказано, повідомити продавця», доки не побачите надходження коштів у своєму банківському додатку.

Спілкуйтеся лише у чаті біржі. Якщо продавець просить перейти до Telegram/Viber — це червоний прапорець і, ймовірно, спроба шахрайства.

Проблеми з банками — це можливо. Деякі банки можуть з підозрою ставитися до частих P2P-переказів та тимчасово блокувати картку. Зазвичай це вирішується дзвінком до служби підтримки.

Головне правило: управління ризиками

Перш ніж купувати перші активи, засвойте найважливішу фінансову мантру. Експерти згадують «управління ризиками», і для початківця воно зводиться до одного правила: інвестуйте лише ту суму, яку ви морально готові втратити.

Ринок криптовалют дуже нестабільний. Щоб уникнути стресу, для першої покупки використовуйте мінімальну суму (наприклад, 500 грн). Ваша мета — не заробити, а спокійно пройти весь шлях, зрозуміти процес та переконатися, що все працює.

Створення першого портфеля: що купувати

Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH): «блакитні фішки» криптосвіта та основа будь-якого портфеля.

Альткоїни: монети, як Solana (SOL), BNB або XRP. Вищий потенціал, але й вищі ризики.

Стейблкоїни (USDT, USDC): ваш інструмент для фіксації прибутку.

Надзвичайна обережність: мемкоїни. Початківцям наполегливо рекомендується їх уникати.

Що каже експерт про потенціал ринку?

Антон Харитонов, аналітик Traders Union, зазначає:

«Безумовно, потенціал зростання зберігається, але зараз біткоїн торгується поблизу своїх нових історичних максимумів, долар США перебуває в стані корекції після падіння, тому поточна ціна криптовалюти може бути непривабливою для масштабних покупок та оновлення нею історичних максимумів. Проте фундаментальні чинники, особливо після повторного обрання Трампа президентом США, істотно змінилися на користь биків, тому падіння на ринку криптовалют і далі може використовуватися для покупок».

Стратегія та безпека: як захистити свої інвестиції

Спочатку виберіть стратегію. Антон Харитонов радить початківцям:

«Менш ризикованою для новачків може бути стратегія „buy and hold“, тобто купувати криптовалюту та утримувати її у довгостроковій перспективі з метою продажу на чергових історичних максимумах. Але активніший трейдинг, у міру отримання досвіду торгівлі на крипторинку, може також бути прибутковим для початківців, але тут важливо дотримуватися всіх принципів та правил управління ризиками».

Навіщо потрібний окремий гаманець? Проста аналогія:

Зберігання на біржі — як тримати гроші в банку. Зручно для операцій, але ви не контролюєте їх на 100%. Якщо банк (біржа) збанкрутує, ви можете втратити все.

Особистий гаманець — це як ваш особистий сейф вдома. Тільки ви маєте до нього доступ та несете повну відповідальність за його безпеку.

Типи гаманців:

Програмні («гарячі») гаманці (Trust Wallet, MetaMask): ідеальні для невеликих сум та щоденного використання.

Апаратні («холодні») гаманці (Ledger): найбезпечніший спосіб довгострокового зберігання великих сум.

Вибір гаманця залежить від вашої стратегії, як пояснює експерт:

«Якщо ви довгостроковий інвестор, ви купуєте криптовалюту з метою її утримання, розраховуючи на масштабне зростання її вартості, то краще тримати її на некастодіальному гаманці (особистому), а якщо ви активно торгуєте на біржі, тоді краще тримати на гаманці, який вам надає біржа, тобто на кастодіальному».

Обов'язкова гігієна безпеки:

Увімкніть 2FA на всіх облікових записах.

Використовуйте унікальні складні паролі.

Ніколи не зберігайте seed-фразу у цифровому вигляді. Запишіть її на папері та сховайте.

Стратегія виходу: як вивести кошти та що з податками

Продаж криптовалюти за гривню на P2P є зворотним процесом до її придбання. Тільки після отримання коштів на картку ви підтверджуєте відправку криптовалюти.

Щодо податків, очікується, що з прибутку від продажу криптовалюти за гривню потрібно буде сплачувати податок (попередньо 18% ПДФО + військовий збір).

Висновок

Інвестування в криптовалюту — це не схема швидкого збагачення. Успіх залежить від структурованого підходу: вибору надійної біржі, пріоритету безпеки, старту з визнаних активів та розуміння ризиків.

Які терміни варто вивчити початківцю