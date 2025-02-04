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4 лютого 2025, 13:30

Інвестування з ІІ: ChatGPT від OpenAI обирає 5 криптовалют

В умовах нестабільного ринку штучний інтелект пропонує новий підхід до інвестування в криптовалюти. ChatGPT від OpenAI дослідив цифровий ландшафт та виділив п’ять криптовалют, які можуть показати зростання навіть під час ведмежого ринку. У цій статті ми розглянемо, як штучний інтелект допомагає знаходити перспективні можливості та змінює інвестиційні стратегії у непередбачувані часи.

В умовах нестабільного ринку штучний інтелект пропонує новий підхід до інвестування в криптовалюти.

XYZ: Наступний чемпіон серед мем-коїнів, готовий домінувати у 2025 році

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Гра розпочалася, і XYZ виходить на сцену, щоб забезпечити рекордні прибутки з неймовірною динамікою!
Цей унікальний спортивний мем-токен має всі шанси стати головним хітом 2025 року, привертаючи увагу як криптоентузіастів, так і спортивних фанатів.

З прогнозованим зростанням у 7 400%, XYZ готовий завоювати титул короля мем-коїнів у бичачому забігу крипторинку 2025 року!

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XYZ — зірковий гравець екосистеми XYZVerse — відзначеного нагородами мем-коїн проєкту, який поєднує спортивний азарт та мем-культуру.
Цей проєкт для спільноти стане ідеальним майданчиком як для криптоінвесторів, так і для спортивних фанатів.

Згадайте, як Polymarket досяг обсягу торгів у $1 млрд під час передвиборного ажіотажу в США, а тепер уявіть щось схоже, але значно більше — це XYZVerse.
З мільйонами спортивних бетторів, готових увійти в гру, потенціал ранніх інвесторів XYZ величезний!

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Polkadot: з'єднання блокчейнів для швидшого майбутнього

Polkadot — це революційна криптовалюта, створена для об'єднання різних блокчейнів. Уявіть можливість передавати дані чи цінності між Ethereum та Bitcoin без посередників. Polkadot робить це реальністю.

Запущений у 2020 році співзасновником Ethereum Гевіном Вудом, проєкт використовує парачейни, що робить транзакції швидшими та масштабованими.

Перевага Polkadot — це спроможність об'єднувати блокчейни, створюючи більш ефективну криптоекосистему. У нинішніх ринкових умовах, де швидкість та масштабованість мають вирішальне значення, Polkadot виділяється серед інших проєктів.

NEAR Protocol: нова ера децентралізованих додатків

NEAR Protocol здійснює прорив у сфері децентралізованих додатків (dApps). Заснований Алексом Скидановим та Іллею Полосухіним, він допомагає розробникам створювати та запускати програми, що працюють без централізованого контролю.

Його ключова перевага — використання технології шардингу, яка гарантує масштабованість без втрати швидкості.

Проєкт включає в себе:
✅ Nightshade — технологія шардингу для підвищення продуктивності
✅ Rainbow Bridge — міст, що дозволяє легко передавати токени між NEAR та Ethereum
✅ Aurora — рівень 2, який використовує технологію Ethereum для зниження комісій

NEAR вже залучив понад $20 млн венчурних інвестицій, що свідчить про високий рівень довіри до його перспектив.

VeChain: революція в ланцюгах постачання через блокчейн

VeChain змінює підхід до відстеження та керування товарами. Завдяки унікальним ідентифікаторам і сенсорам, компанії можуть контролювати кожен етап руху продукції.

Це особливо важливо для моди, харчової промисловості та автомобільного сектора, де критично важливі автентичність і походження товарів.

Проєкт використовує блокчейн VeChainThor та токен VET для підвищення прозорості та ефективності постачань.

🔹 Факти про VeChain:

  • Заснований колишнім CIO Louis Vuitton China Санні Лу

  • Партнерства з Walmart China, BMW та PricewaterhouseCoopers

  • Proof-of-Authority (PoA) — система, що забезпечує швидкість і надійність транзакцій

З огляду на зростаючий попит на реальні блокчейн-рішення, VeChain має потужний потенціал.

Chainlink (LINK): розкриття повного потенціалу смарт-контрактів

Chainlink — це критично важлива ланка між смарт-контрактами та реальним світом.

Як це працює?
1️⃣ Оракули підключають смарт-контракти до зовнішніх даних
2️⃣ Дані перевіряються, передаються в блокчейн і використовуються для автоматичного виконання контрактів
3️⃣ Токен LINK використовується для винагороди операторів мережі

На фоні зростання популярності смарт-контрактів, Chainlink стає все більш важливим інструментом. У порівнянні з іншими криптовалютами, він вирішує реальну проблему, що робить його привабливим інвестиційним активом.

Висновок

Хоча DOT, NEAR, VET та LINK мають значний потенціал, XYZVerse (XYZ) виділяється як перший спортивний мем-коїн, що прагне до зростання на 20 000%, об'єднуючи фанатів по всьому світу.

📢 Детальніше про XYZVerse (XYZ)

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