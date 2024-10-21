Grass готується провести аірдроп: як монетизувати домашній інтернет

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 жовтня 2024, 15:30

Grass готується провести аірдроп: як монетизувати домашній інтернет

Зараз вже нікого не здивуєш наявністю вдома швидкісного інтернету. Здебільшого ця швидкість надмірна і використовується тільки частково. Тоді виходить так, що ми платимо за те, що не використовуємо, а після підвищення податків із 1 жовтня 2024 року, ймовірно, платитимемо ще більше. «Мінфін» розповість, як монетизувати домашній інтернет.

Зараз вже нікого не здивуєш наявністю вдома швидкісного інтернету.

Раніше «Мінфін» вже писав про мережі DePIN (децентралізовані мережі фізичної інфраструктури) та їх потенціал. Проєкт Grass належить до них, оскільки передбачає використання вже наявного в користувача інтернет-з'єднання та винагороджує його за те, що він є частиною мережі.

Grass (у перекладі з англ. — трава) — це мережа з понад 2 млн користувачів (кількість невпинно зростає), які отримують винагороду за обмін невикористаною пропускною здатністю інтернету з мережею.

Оскільки всі вже і так платять за інтернет, чому б не запустити неактивний інтернет і отримувати за це винагороду?

Оскільки Grass прагне створювати продукти, які винагороджуватимуть учасників, проєкт дотримується найвищих галузевих стандартів і отримав схвалення від усіх основних програм захисту від шкідливих програм.

Звідки беруться винагороди

Для навчання моделей штучного інтелекту потрібен величезний обсяг вебданих, які можна отримати з загальнодоступних вебсайтів. Вузли Grass переглядають ці вебсайти та збирають структуровані набори даних із їхнього вмісту, які потім продаються лабораторіям ШІ для використання в процесі навчання.

Sovereign Data Rollup складається з мережі вузлів, маршрутизаторів, валідатора, ZK-процесора та реєстру даних, що полегшує процес пошуку та перетворення даних, перетворюючи неструктуровані вебдані на структуровані набори даних.

Як працює мережа Grass

Grass робить інтернет місцем, де виграють усі — як компанії, так і користувачі. Це досягається завдяки дозволу перевіреним компаніям винагороджувати вас безпосередньо за надання пропускної здатності, необхідної їм для покращення своїх онлайн-сервісів.

Лише одним клацанням миші Grass дозволяє користувачу контролювати свій інтернет і отримувати винагороди, ділячись з мережею невикористаною смугою пропускання. При цьому мережа жодним чином не отримує доступу до ваших особистих даних і не використовує їх. Grass використовується для доступу до загальнодоступних вебсайтів і не має нічого спільного з даними на вашому комп’ютері.

Робочий стіл десктоп-ноди мережі Grass

Запуск ноди Grass

Запуск ноди Grass безкоштовний і простий. Для цього доведеться виконати три простих кроки:

  1. Зареєструватися на сайті за допомогою email;
  2. Завантажити додаток;
  3. Підключитися до мережі.

Після того, як ви зареєструєтесь, доведеться підтвердити email. Далі у вас буде вибір: завантажити додаток, який працює на Android, iOS, Mac, Windows, Linux, або ж працювати в браузері Chrome. Мережа наразі виплачує більші винагороди тим, хто встановлює небраузерний додаток.

Винагороди мережі Grass

Зображення, що містить текст, знімок екрана, Шрифт, рядАвтоматично згенерований опис

Джерело: app.getgrass.io

Надалі вам доведеться підключити до додатку криптовалютний гаманець для отримання винагород. Ми в нашому прикладі використали гаманець OKX, проте список доступних аналогів доволі широкий.

Важливою умовою коректної роботи ноди є верифікація, яка складається з трьох етапів:

  1. Підтвердження email;
  2. Перевірення адреси криптовалютного гаманця;
  3. Підтвердження адреси гаманця за допомогою електронної пошти.

Процес верифікації в мережі Grass

Десктопний додаток має мінімальні вимоги до обладнання, на якому встановлений, і споживає мінімум ресурсів (працюватиме навіть на старенькому комп’ютері).

Ресурсоспоживання ноди Grass

Зображення, що містить текст, знімок екрана, програмне забезпечення, число Автоматично згенерований опис

Після підключення вузли автоматично реєструються в мережі. Оператори відповідають за підтримку безперебійної роботи мережі, щоб вузли могли передавати вебзапити на загальнодоступні вебсервери.

Кожен запит, надісланий до Grass Node, є зашифрованим пакетом даних. Пакет даних лише забезпечує напрямок до вузла призначення кожного пакету. Вебзапити перевіряються за допомогою цифрових підписів всіх залучених сторін. Ці підписи перевіряють легітимність запитів, визначаючи, чи варто їх пересилати на цільові вебсервери (тобто загальнодоступні вебсайти). Це повне шифрування схеми запобігає фальсифікації даних і гарантує, що валідатори можуть забезпечити точні вимірювання репутації кожного вузла.

Читайте також: Як Web3 змінює інвестиції: 5 токенів, на яких заробляють вже зараз

Перспективи

У вересні платформа Grass офіційно підтвердила проведення аірдропу для понад 2 мільйонів бета-користувачів у 2024 році. Учасники, які ділилися невикористаною пропускною здатністю своїх пристроїв, отримають винагороду.

На розподіл виділено 10% від загальної кількості в 1 мільярд GRASS-токенів.

Ймовірний розподіл виглядатиме так:

  • 1,5% — для учасників закритої альфи;
  • 7% — для епох 1−7;
  • 0,5% — бонусна епоха;
  • 1% — майбутні оголошення.

Епохи 1−7 вже минули, тепер бонусна епоха, тож користувачі, що доєднаються зараз, можуть ще розраховувати на аірдроп-винагороди, але варто поквапитися, оскільки фінальний чекер від протоколу Grass має бути представлений 21 жовтня 2024 року, але дата клейму ще невідома.

Команда проєкту назвала майбутню роздачу токенів «найбільшою в історії галузі». Якщо вам не вдасться стати учасником цього аірдропу, не розчаровуйтесь, простота та доступність цієї мережі дозволить вам із легкістю монетизувати домашній інтернет (щонайменше зменшити платіжки), а нативний токен проєкту має всі шанси показати значне зростання завдяки широкому розповсюдженню та застосуванню.

Токен Grass ще не торгується на біржах, його вартість невідома, що не дозволяє нам порахувати економічний ефект від взаємодії із цим протоколом.

Автор:
Серюга Михайло
Інвестиційний експерт Серюга Михайло
Академія "Мінфін"
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
sasok33
sasok33
21 жовтня 2024, 17:21
#
Я его с 1го сезона фармлю, он скоро будет на премаркете Бинанса, а листинг на этой бирже должен дать буст цене токена, поглядим)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами