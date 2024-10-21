Grass готується провести аірдроп: як монетизувати домашній інтернет

Зараз вже нікого не здивуєш наявністю вдома швидкісного інтернету. Здебільшого ця швидкість надмірна і використовується тільки частково. Тоді виходить так, що ми платимо за те, що не використовуємо, а після підвищення податків із 1 жовтня 2024 року, ймовірно, платитимемо ще більше. «Мінфін» розповість, як монетизувати домашній інтернет.

Раніше «Мінфін» вже писав про мережі DePIN (децентралізовані мережі фізичної інфраструктури) та їх потенціал. Проєкт Grass належить до них, оскільки передбачає використання вже наявного в користувача інтернет-з'єднання та винагороджує його за те, що він є частиною мережі.

Grass (у перекладі з англ. — трава) — це мережа з понад 2 млн користувачів (кількість невпинно зростає), які отримують винагороду за обмін невикористаною пропускною здатністю інтернету з мережею.

Оскільки всі вже і так платять за інтернет, чому б не запустити неактивний інтернет і отримувати за це винагороду?

Оскільки Grass прагне створювати продукти, які винагороджуватимуть учасників, проєкт дотримується найвищих галузевих стандартів і отримав схвалення від усіх основних програм захисту від шкідливих програм.

Звідки беруться винагороди

Для навчання моделей штучного інтелекту потрібен величезний обсяг вебданих, які можна отримати з загальнодоступних вебсайтів. Вузли Grass переглядають ці вебсайти та збирають структуровані набори даних із їхнього вмісту, які потім продаються лабораторіям ШІ для використання в процесі навчання.

Sovereign Data Rollup складається з мережі вузлів, маршрутизаторів, валідатора, ZK-процесора та реєстру даних, що полегшує процес пошуку та перетворення даних, перетворюючи неструктуровані вебдані на структуровані набори даних.

Як працює мережа Grass

Grass робить інтернет місцем, де виграють усі — як компанії, так і користувачі. Це досягається завдяки дозволу перевіреним компаніям винагороджувати вас безпосередньо за надання пропускної здатності, необхідної їм для покращення своїх онлайн-сервісів.

Лише одним клацанням миші Grass дозволяє користувачу контролювати свій інтернет і отримувати винагороди, ділячись з мережею невикористаною смугою пропускання. При цьому мережа жодним чином не отримує доступу до ваших особистих даних і не використовує їх. Grass використовується для доступу до загальнодоступних вебсайтів і не має нічого спільного з даними на вашому комп’ютері.

Робочий стіл десктоп-ноди мережі Grass

Запуск ноди Grass

Запуск ноди Grass безкоштовний і простий. Для цього доведеться виконати три простих кроки:

Зареєструватися на сайті за допомогою email; Завантажити додаток; Підключитися до мережі.

Після того, як ви зареєструєтесь, доведеться підтвердити email. Далі у вас буде вибір: завантажити додаток, який працює на Android, iOS, Mac, Windows, Linux, або ж працювати в браузері Chrome. Мережа наразі виплачує більші винагороди тим, хто встановлює небраузерний додаток.

Винагороди мережі Grass

Джерело: app.getgrass.io

Надалі вам доведеться підключити до додатку криптовалютний гаманець для отримання винагород. Ми в нашому прикладі використали гаманець OKX, проте список доступних аналогів доволі широкий.

Важливою умовою коректної роботи ноди є верифікація, яка складається з трьох етапів:

Підтвердження email; Перевірення адреси криптовалютного гаманця; Підтвердження адреси гаманця за допомогою електронної пошти.

Процес верифікації в мережі Grass

Десктопний додаток має мінімальні вимоги до обладнання, на якому встановлений, і споживає мінімум ресурсів (працюватиме навіть на старенькому комп’ютері).

Ресурсоспоживання ноди Grass

Після підключення вузли автоматично реєструються в мережі. Оператори відповідають за підтримку безперебійної роботи мережі, щоб вузли могли передавати вебзапити на загальнодоступні вебсервери.

Кожен запит, надісланий до Grass Node, є зашифрованим пакетом даних. Пакет даних лише забезпечує напрямок до вузла призначення кожного пакету. Вебзапити перевіряються за допомогою цифрових підписів всіх залучених сторін. Ці підписи перевіряють легітимність запитів, визначаючи, чи варто їх пересилати на цільові вебсервери (тобто загальнодоступні вебсайти). Це повне шифрування схеми запобігає фальсифікації даних і гарантує, що валідатори можуть забезпечити точні вимірювання репутації кожного вузла.

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Перспективи

У вересні платформа Grass офіційно підтвердила проведення аірдропу для понад 2 мільйонів бета-користувачів у 2024 році. Учасники, які ділилися невикористаною пропускною здатністю своїх пристроїв, отримають винагороду.

На розподіл виділено 10% від загальної кількості в 1 мільярд GRASS-токенів.

Ймовірний розподіл виглядатиме так:

1,5% — для учасників закритої альфи;

— для учасників закритої альфи; 7% — для епох 1−7;

— для епох 1−7; 0,5% — бонусна епоха;

1% — майбутні оголошення.

Епохи 1−7 вже минули, тепер бонусна епоха, тож користувачі, що доєднаються зараз, можуть ще розраховувати на аірдроп-винагороди, але варто поквапитися, оскільки фінальний чекер від протоколу Grass має бути представлений 21 жовтня 2024 року, але дата клейму ще невідома.

Команда проєкту назвала майбутню роздачу токенів «найбільшою в історії галузі». Якщо вам не вдасться стати учасником цього аірдропу, не розчаровуйтесь, простота та доступність цієї мережі дозволить вам із легкістю монетизувати домашній інтернет (щонайменше зменшити платіжки), а нативний токен проєкту має всі шанси показати значне зростання завдяки широкому розповсюдженню та застосуванню.

Токен Grass ще не торгується на біржах, його вартість невідома, що не дозволяє нам порахувати економічний ефект від взаємодії із цим протоколом.