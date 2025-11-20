Доки трейдери намагаються вгадати курс біткоїну, великі гравці вже все вирішили

Падіння біткоїну в останні дні — предвісник майбутніх глобальних змін у фінансовому секторі. До яких наслідків вже призвело ослаблення крипти та що чекати далі, розповів директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

Ціна, наприклад, біткоїна відкотилася від історичного максимуму в $126 тис., взятого в жовтні поточного року, до $90 тис. І цей різкий спад вже відчувається по всій світовій економіці. Фактично ми у прямому ефірі спостерігаємо, як відбуваються тектонічні зрушення у геополітиці та на ринках капіталу.

Також хочу відзначити ще кілька показових цифр й фактів. Через зливання ринку, було ліквідовано трейдерів на загальну суму $1,04 млрд, з яких понад 70% складають позиції лонгістів. Тільки за останній тиждень лонгістів винесли аж на близько $5 млрд!

Домінація біткоїна опустилася нижче 60% уперше з початку листопада. Сподіваюся, ви, друзі, добре пам'ятаєте, що чим нижча домінація, тим краще себе проявляють альткоїни. Ну, і «Індекс страху й жадібності», як і раніше, знаходиться на рівні 11−15, фіксуючи вже 8 днів поспіль жорсткий стан страху (до речі, це найтриваліший період екстремального страху за останні 3 роки). Востаннє таке спостерігалося лише у моменті краху біржі FTX.

А ось «кити», які обвалили ринок, знову почали активуватися! Тобто, поки трейдери малюють графіки та намагаються вгадати куди піде біток, великі гравці вже все вирішили за них. І все це свідчить про те, що:

BTC був вбудований у глобальні фінанси набагато глибше, ніж у минулі цикли;

падіння тисне на криптофонди, біржі й деривативні ринки, де «плечі» досягали рекордів;

інституційні гравці, які увійшли після схвалення спотових ETF, фіксують ризики та скорочують позиції;

майнери стикаються зі зниженням прибутковості, що посилює продаж і тиск на ринок;

країни, котрі тримають BTC як частину резервів, відчувають волатильність на рівні держфінансів.

Наслідки того, що відбувається в ці дні, значно масштабніші, а саме:

крипта інтегрована у традиційний фінансовий сектор через ETF, банківські продукти й деривативи;

мільйони роздрібних інвесторів у всьому світі використовують BTC як інструмент заощадження;

корпорації, що зберігають BTC на балансі, зазнають переоцінку активів;

падіння впливає на ризикові активи, провокуючи корекції на техноринку та фондовому ринку.

У результаті все це означає таке: