Падіння біткоїну в останні дні — предвісник майбутніх глобальних змін у фінансовому секторі. До яких наслідків вже призвело ослаблення крипти та що чекати далі, розповів директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.
Доки трейдери намагаються вгадати курс біткоїну, великі гравці вже все вирішили
Ціна, наприклад, біткоїна відкотилася від історичного максимуму в $126 тис., взятого в жовтні поточного року, до $90 тис. І цей різкий спад вже відчувається по всій світовій економіці. Фактично ми у прямому ефірі спостерігаємо, як відбуваються тектонічні зрушення у геополітиці та на ринках капіталу.
Також хочу відзначити ще кілька показових цифр й фактів. Через зливання ринку, було ліквідовано трейдерів на загальну суму $1,04 млрд, з яких понад 70% складають позиції лонгістів. Тільки за останній тиждень лонгістів винесли аж на близько $5 млрд!
Домінація біткоїна опустилася нижче 60% уперше з початку листопада. Сподіваюся, ви, друзі, добре пам'ятаєте, що чим нижча домінація, тим краще себе проявляють альткоїни. Ну, і «Індекс страху й жадібності», як і раніше, знаходиться на рівні 11−15, фіксуючи вже 8 днів поспіль жорсткий стан страху (до речі, це найтриваліший період екстремального страху за останні 3 роки). Востаннє таке спостерігалося лише у моменті краху біржі FTX.
А ось «кити», які обвалили ринок, знову почали активуватися! Тобто, поки трейдери малюють графіки та намагаються вгадати куди піде біток, великі гравці вже все вирішили за них. І все це свідчить про те, що:
- BTC був вбудований у глобальні фінанси набагато глибше, ніж у минулі цикли;
- падіння тисне на криптофонди, біржі й деривативні ринки, де «плечі» досягали рекордів;
- інституційні гравці, які увійшли після схвалення спотових ETF, фіксують ризики та скорочують позиції;
- майнери стикаються зі зниженням прибутковості, що посилює продаж і тиск на ринок;
- країни, котрі тримають BTC як частину резервів, відчувають волатильність на рівні держфінансів.
Наслідки того, що відбувається в ці дні, значно масштабніші, а саме:
- крипта інтегрована у традиційний фінансовий сектор через ETF, банківські продукти й деривативи;
- мільйони роздрібних інвесторів у всьому світі використовують BTC як інструмент заощадження;
- корпорації, що зберігають BTC на балансі, зазнають переоцінку активів;
- падіння впливає на ризикові активи, провокуючи корекції на техноринку та фондовому ринку.
У результаті все це означає таке:
- посилюється перехід до стандартів ISO 20022, де цифрові активи стають частиною єдиної фінансової архітектури;
- ринок входить у фазу очищення, готуючись до нового етапу прийняття криптовалют державами і організаціями.
