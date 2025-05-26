Де розрахуватися криптою в Іспанії та Португалії

В Україні триває активне обговорення нових законодавчих норм, які регулюватимуть використання криптовалюти. На цьому тлі «Мінфін» вирішив дізнатись, як ці питання вирішують інші країни світу, та звернув увагу на Іспанію та її сусідку Португалію, яку ще декілька років тому називали криптовалютним раєм.

Криптовалютна гавань

Найвідоміша у світі родина криптоентузіастів Тайхутту у 2022 році вирішила оселитися у Португалії. Славу ця сім'я зажила завдяки тому, що у 2016 році продали все своє майно, витратили гроші на біткоїни та вирушили у тривалі мандри, розповідаючи про них у соціальних мережах. В той час один біткоїн коштував близько $900, а тому подальше зростання криптовалюти дозволяло їм продовжувати безтурботні мандри.

За час тривалої подорожі родина пожила в 40 країнах, але коли зрештою вирішила осісти, її вибір пав на Португалію. Тут вони відкрили декілька барів, ресторан, школу вітрильного спорту, компанію з організації дозвілля. Всюди підприємці приймають оплату в біткоїнах.

Причиною переїзду саме до цієї країни стали не лише сонячна погода та нескінченні пляжі, а й відсутність на той час оподаткування криптодоходів. Ці пільги разом із «золотими» візами та спрощенням придбання житла іноземцями країна запровадила заради приваблення інвесторів та виходу із боргової кризи.

У 2023 році уряд вирішив, що Португалія вже завела достатньо міжнародного капіталу, а її ринок житла перегрівається. Тому «золоті» візи були скасовані, а для криптодоходів запроваджені податки.

Та, попри це, родина Тайхутту залишилась у Португалії, адже оподаткування криптодоходів тут все одно досить лояльне. Країна запровадила податок у 28% на доходи від продажу криптовалюти, але лише у тому випадку, якщо вона належала особі менше року. Якщо ж більший термін — доходи від неї не оподатковуються взагалі. Таким чином держава вирішила стимулювати довгострокові інвестиції і підзаробити на трейдерах. Водночас останнім дали можливість переносити збитки від торгівлі криптою на декілька наступних років і зменшувати на їх суму оподатковуваний дохід, щоб зменшувати базу оподаткування.

В Іспанії оподаткування суворіше. Тут оподатковуються доходи з криптовалюти після її продажу, незалежно від строку володіння нею. Ставка залежить від суми прибутку. Якщо заробили менше 6 тис. євро — 19%, до 50 тис. євро — 21%, до 200 тис. — 23%. Найвища ставка передбачена у випадку річного прибутку понад 300 тис. євро — 28%.

Чи можна торгувати за криптовалюту

В обох державах існує лише один визначений законодавством платіжний засіб — євро. Водночас підприємствам дозволено приймати платежі в криптовалюті, головна вимога для такої операції — щоб і продавець, і покупець мали бажання провести таку операцію.

Такі правила базуються як на національній, так і європейській практиці. Зокрема, на наступних актах:

1. Суд Європейського Союзу: у справі Хедквіст було визначено, що біткоїн є прямим засобом оплати між операторами, які його приймають.

2. Верховний суд Іспанії: у рішенні Кримінальної палати було визначено, що криптовалюти можуть використовуватися в будь-якій двосторонній транзакції, якщо обидві сторони їх приймають.

3. П'ята директива ЄС: встановлює, що віртуальні валюти не мають правового статусу грошей, але визнає, що вони прийняті людьми як засіб обміну.

Фактично в Іспанії розрахунки в криптовалюті легалізовані з 2015 року, хоча і можуть бути складнішими для торговців через переказ та зберігання коштів.

У 2023 році Європейський парламент ратифікував спільний для ЄС закон, яким регулюється крипторинок (MiCA). У тому числі він запровадив правила ліцензування компаній, що обслуговують віртуальні активи, контролю стейблкоїнів, заходів із запобігання відмиванню грошей через криптовалюту тощо. Водночас питання торгівлі товарами чи послугами за крипту документ обходить стороною і не впливатиме на ту практику, яка існує зараз.

«Впровадження MiCA встановлює єдині правила для всього ЄС: ліцензування провайдерів, обов’язковий KYC, прозорість транзакцій. Це створює передумови для більшої легалізації криптовалютної інфраструктури, але не робить крипту офіційною валютою», — пояснили «Мінфіну» в компанії 1654.exchange.

Що можна купити за крипту в Іспанії та Португалії

Попри старання уряду Португалії, розбудувати повноцінну криптовалютну гавань в країні не вдалося. Тут, так само, як і в сусідній Іспанії, розрахунки за криптовалюту не набули популярності.

«В обох країнах криптовалюта залишається нішовим інструментом для розрахунків. Її частіше використовують як інвестиційний актив, а не як засіб платежу. Прийом крипти в офлайн-магазинах зустрічається, але це, радше, виняток. Зазвичай таку послугу надають компанії у сфері технологій, туризму або серед цифрових фрілансерів. Найпоширеніші форми розрахунків криптою — оплата через криптокартки або платіжні шлюзи», — зазначають у 1654.exchange.

В Португалії криптовалютні платежі, зокрема, приймають наступні компанії:

Luzboa — енергетична компанія, що дозволяє оплачувати криптою рахунки за електроенергію.

Algarve Tips NL — туристичний сервіс в місті Алгарве; біткоїном можна оплатити бронювання віл, різноманітні розваги.

Prometheus International — агентство нерухомості, що працює в Лісабоні та на Мадейрі.

Xiaomi Portugal — місцевий ритейлер китайського бренду електроніки.

Bitcoin Beach Bar — бар на узбережжів в місті Лагос, заснований родиною Тайхутту.

В Іспанії також існує низка компаній, які запровадили прийом платежів за криптовалюту:

Telefónica — найбільша телекомунікаційна компанія Іспанії, приймає криптовалюту на своєму маркетплейсі цифрових рішень Tu.com.

Casual Hoteles — мережа готелів, що представлена в Мадриді, Валенсії та інших містах.

Piso Barato Inmobiliaria — агентство нерухомості, що дозволяє як орендувати, так і купувати нерухомість за біткоїн.

Spain Homes — ще одне агентство нерухомості.

Cepsa — місцева мережа АЗС.

Vueling — авіакомпанія, де можна придбати квитки за криптовалюту.

Ruul — фріланс-біржа, яка дозволяє працівникам отримувати оплату в крипті.

Окремо варто відзначити декілька незвичних проєктів, що розвиваються в Іспанії. Bitcoin Rock Cafe, яке знаходиться у місті Віго, не просто приймає оплату у біткоїнах (як можна здогадатися з назви), але й фінансується завдяки токенізації своїх акцій на блокчейні. Засновники проєкту наголошують, що їхня мета не тільки годувати людей, а й популяризувати криптовалюту. Мережа сподівається розширюватись та відкрити свої заклади в Мадриді та Барселоні.

Ще амбітніший проєкт минулого року почала реалізувати влада Торрев'єхи — туристичного міста на узбережжі Середземного моря. За задумом, всі місцеві магазини мають приймати платежі в крипті, що збільшуватиме зацікавленість до міста заможних біткоїн-ентузіастів.

Заради реалізації цього проєкту місцевий Університет Аліканте навіть вирішив запустити спеціальні курси про цифрові платежі для підприємців регіону.

Водночас запровадження криптовалютних розрахунків як в Іспанії, так і в Португалії залишається справою ентузіастів або компаній, які намагаються не стільки створити новий сервіс, скільки потрапити у заголовки ЗМІ завдяки новаціям.

Як відзначає президент іспанскої Асоціації малих та середніх торговців Хорхе Альмарча, в країні з 2015 року розрахунки криптовалютами є законними, але жодних спроб зробити цифрові платежі масовими не було зроблено.

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Тому власникам криптовалюти, що їдуть до Португалії чи Іспанії, варто заздалегідь подбати про розрахунки в країні, наприклад, скористатись криптообмінником, що дозволяє перекази у євро на банківські картки чи отримання готівки в містах Піренейського пів острову.