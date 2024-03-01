S&P 500 та Nasdaq оновлюють максимуми, а BTC летить у стратосферу

Цього тижня біткоїн залетів за позначку понад $60 тис., вперше з листопада 2021 року. Фанати очікують на те, що найближчими днями він подолає позначку у $70 тис., і це може стати його новим історичним максимумом. Що підштовхнуло ціни на цю криптовалюту, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Головною подією тижня мало стати оприлюднення PCE Index — індексу споживчих витрат, яким ФРС вимірює інфляцію. Від цих даних значною мірою залежить подальша доля нинішньої монетарної політики центрального банку під назвою «Higher for longer» (Вище й надовше), суть якої в тому, щоб не поспішати зі зниженням відсоткових ставок.

Протягом минулого року саме ця доктрина була одним із головних каталізаторів, що визначали долю фінансових ринків у короткочасній перспективі, і схоже, що вона гратиме цю роль і в найближчому майбутньому.

Жодного неприємного сюрпризу не сталося: інфляція (РСЕ) опинилася на прогнозованому рівні й після неочікувано високих значень споживчої інфляції, які змусили похвилюватися інвесторів на початку місяця, оголошення РСЕ стало для ринків своєрідним заспокійливим: зростання цін вгамовується, сподівання, що ФРС вже незабаром почне знижувати ставку, зміцніли, дохідність облігацій зменшилася, індекси зазеленіли, S&P 500 та Nasdaq у четвер оновили історичні максимуми. Чи не чудове закінчення тижня, місяця, зими?

Що трапилося з біткоїном

Головний сюрприз тижня — зростання біткоїну, хоча, впевнений, що професіонали крипторинку стверджуватимуть, що саме так все й мало трапитися, і вже у найближчому майбутньому ціна на найпопулярнішу криптовалюту має пробити атмосферу, стратосферу і так до самого «сонця», яке можна уявити собі, наприклад, як ціну в $1 мільйон за монету.

Що ж трапилося з біткоїном? За останній тиждень ціна на нього зросла на 18%, за місяць — на 46%, за рік — на 169%. Чимало! Серед основних причин для зростання — суттєве перевищення попиту над пропозицією, що трапилося з декількох причин:

1. Створення ETF, які без зайвого клопоту дозволяють купувати біткоїни, значно збільшило попит серед тих, хто хотів купити, але не хотів морочитися з «гаманцями», паролями, специфічними розрахунками, тощо. Зараз все стало просто та зрозуміло, і купити біткоїн не важче, ніж акцію Coca-Cola, аби гроші були. Пропозиція ж залишається фіксованою, що є однією з важливих властивостей криптовалюти.

2. Halving. Коли таємничий програміст під псевдонімом Сатоші Накамото створив біткоїн у 2009 році, то графік створення монет було запрограмовано так, що обсяг їх видобутку скорочується вдвічі кожні чотири роки. Зараз він становить 900 монет на день, після чергового скорочення, так званого halving, яке відбудеться за графіком через два місяці, щоденний видобуток зменшиться до 450. Отже, потрібно запастися зараз.

3. Значний запас біткоїнів знаходиться у власності американського та інших урядів, які свого часу конфіскували криптовалюту у порушників закону, і фактично вивели її з обігу.

Ось такі чисто технічні причини, а інших, мені здається, і бути не може, адже й досі ще ніхто не здатний чітко сформулювати, в чому полягає фундаментальна цінність біткоїну і як її оцінити.

Тому, те, що відбувається на ринках, — чистої води спекуляція, так звана, «Гра в дурня» (Fool's Game), ідея якої полягає в очікуванні, що знайдеться ще хтось дурніший, хто купить ваші біткоїни за більшу ціну.

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Що далі

З огляду на те, що сезон квартальних результатів фактично позаду — нагод говорити про штучний інтелект (АІ) стане менше, хіба що якась компанія здійснить технологічний прорив, — визначальним фактором впливу на ринки найближчі декілька місяців стане ситуація в економіці.

З нетерпінням очікуватимемо даних про інфляцію, безробіття, ВВП та іншу важливу статистику, а отримавши, аналізувати, обговорювати й намагатися вгадати, коли ж нарешті ФРС почне знижувати ставки, визнавши інфляцію подоланою.

Будемо сподіватися, що вгадаємо!

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