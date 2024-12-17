Ціновий рубіж XRP: Коли XRP досягне $100, Dogecoin (DOGE) буде $7, а Dogen (зросте на 30,000% до $5

Криптовалютний ринок переповнений розмовами про значні цінові стрибки деяких популярних монет. Ходять чутки, що якщо XRP досягне $100, Dogecoin (DOGE) може вирости до $7. Ще більш вражаючі прогнози щодо Dogen (DOGEN), який, можливо, злетить на 30,000% і досягне $5. Ці сміливі припущення привертають увагу та викликають хвилювання серед криптоентузіастів.

DOGEN стрімко зростає: Найсильніший мем-токен, що домінує у криптоіндустрії

Doge, Shib та Floki залишаються позаду, адже справжній альфа-лідер виходить на арену. Зустрічайте DOGEN — найзухваліший і найамбітніший мем-токен на ринку. Тільки найсильніші та найсміливіші власники можуть його приручити. Сильні м’язи й стальне терпіння — ось що потрібно, щоб володіти DOGEN.

Без падінь, без драми — лише хардкор!

DOGEN рухається тільки вперед до нових історичних максимумів. Любите складності? Тоді DOGEN — токен саме для вас.

Навіть жаби стрибають убік — DOGEN покаже, хто тут бос! З моменту запуску DOGEN заряджений на вибуховий ріст: очікується, що найближчими місяцями токен зросте на 700%. Цей звір на основі Solana готовий приносити тисячократні прибутки!

DOGEN має особливу пропозицію для своїх найвідданіших прихильників — ейрдроп! Хочете приєднатися? Усе, що вам потрібно, — показати активність у соціальних мережах, купити токени під час пресейлу та розпочати залучення DOGEN-армії за допомогою реферального посилання. За кожного нового учасника ви отримуєте 20% Золотих Балів від їхніх покупок токенів.

Реферальна програма DOGEN

Крім цього, DOGEN має потужну реферальну систему: ви отримуєте 7% від кожного токена, купленого вашими прямими друзями (1-й рівень) через ваш код. Чим більше учасників ви приведете, тим більше рівнів відкривається, дозволяючи накопичувати прибутки, як справжній лідер.

Альтсезон наближається, і власники DOGEN будуть вести за собою ринок.

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Подаруйте собі розкішне життя! Елітні автомобілі, гори грошей і краса — усе це для власників DOGEN, які не зупиняються на досягнутому.

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XRP зростає: Ціль — подолати опір на рівні $3.30

XRP наразі торгується в діапазоні $2.22-$2.95, демонструючи стабільну висхідну тенденцію. За останній місяць ціна токена зросла майже на 292%, що свідчить про сильний імпульс. Зближення 10-денної та 100-денної ковзних середніх поблизу $2.40 підтримує позитивні настрої. Індекс відносної сили (RSI) становить 57.64, а Stochastic — 60.32, що вказує на можливість подальшого зростання. Наступний рівень опору знаходиться на позначці $3.30, і в разі його подолання XRP може досягти $4.03. Це забезпечить потенційний прибуток у понад 35% від поточних рівнів. З наближенням альтсезону XRP може суттєво вирости.

Dogecoin готується до стрибка на тлі наближення альтсезону

Dogecoin наразі торгується в діапазоні $0.41-$0.50, демонструючи стійкість і місячне зростання на майже 19%. RSI на рівні близько 57 свідчить про посилення імпульсу, а позитивний MACD підтверджує бичачі сигнали. У разі подолання рівня опору на $0.54 DOGE може націлитися на наступну позначку в $0.64, що забезпечить потенційний приріст понад 25%. Сходження 10-денної та 100-денної ковзних середніх на рівні $0.42 натякає на консолідацію перед проривом. Зі зростанням на понад 200% за останні 6 місяців Dogecoin виглядає готовим до значного росту напередодні альтсезону.

Висновок

Попри обмежений короткостроковий потенціал XRP і DOGE, DOGEN виділяється як токен для тих, хто прагне успіху та розкоші. Очікується зростання DOGEN на 700% до завершення пресейлу. Наслідуючи приклади успішних токенів, таких як BONK, WIF і Popcat, DOGEN має на меті створити спільноту лідерів, пропонуючи реальні вигоди для ранніх інвесторів.

Сайт: https://dogen.meme/